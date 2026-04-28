Política

Lucas Romero: “La trampa de este Gobierno es que está intentando implementar un cambio económico que requiere de confianza”

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, el director de Synopsis advirtió que la falta de conducción política y las internas abiertas debilitan la credibilidad del Gobierno y complican la posibilidad de sostener las reformas económicas

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El peronismo enfrenta una mayor complejidad por su anclaje territorial y la necesidad de coordinar numerosos actores políticos, desde gobernadores hasta referentes mediáticos

En una entrevista exclusiva por Infobae al Regreso, el director de la consultora Synopsis, Lucas Romero, advirtió sobre la crisis de liderazgo y las feroces internas que atraviesan tanto el gobierno de Javier Milei como el peronismo, en un contexto de creciente desconfianza social y dificultades económicas.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Lucas Romero planteó: “La ausencia de liderazgos que ordenen explica el nivel de exposición de las internas”.

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El desgaste de las estructuras partidarias y el auge de las disputas públicas

“El gran síntoma de esta etapa es el debilitamiento del rol de los partidos políticos en los procesos políticos”, sostuvo Romero. Según explicó, las discusiones internas dejaron de resolverse en ámbitos institucionales para trasladarse a redes sociales y medios, lo que amplifica el conflicto y deja al descubierto la falta de mecanismos de resolución efectivos.

La coyuntura, marcada por internas en los principales espacios, se refleja tanto en el oficialismo como en la oposición. Romero detalló: “En el caso de La Libertad Avanza, vimos el episodio de Marcela Pagano y la Comisión de Juicio Político, donde quedó claro el desconocimiento de la cadena de mando. No hay alguien jerárquico que ordene la discusión”. La referencia apunta a la disputa entre Oscar Zago, Karina Milei y Martín Menem, que expuso la falta de conducción vertical incluso en el espacio gobernante.

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Las internas abiertas en el oficialismo y el peronismo reflejan el deterioro de las estructuras partidarias tradicionales en el escenario político argentino (REUTERS/Agustin Marcarian)
Las internas abiertas en el oficialismo y el peronismo reflejan el deterioro de las estructuras partidarias tradicionales en el escenario político argentino (REUTERS/Agustin Marcarian)

En el peronismo, el especialista identificó una complejidad adicional: “El peronismo tiene un anclaje territorial distinto. Hay que ordenar gobernadores, dirigentes, candidatos, no solo figuras mediáticas. Eso lo vuelve más difícil”. La tensión entre Axel Kicillof y sectores del kirchnerismo, así como los recientes cruces entre Carli Bianco y Teresa García por la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, ejemplifican la profundidad de las diferencias internas en el partido.

Milei, el liderazgo delegado y el “gobierno técnico”

Sobre el oficialismo, Romero analizó: “Milei decidió delegar el rol de liderazgo político. Eso es una rareza, porque no hay antecedentes de un líder que haya delegado la conducción teniendo el rol de liderazgo político claramente. Milei podría ordenar la interna, pero no lo siente porque no quiere asumirse como un dirigente político”.

Según el consultor, la figura del presidente se asemeja más a la de un técnico que busca implementar soluciones específicas, desentendiéndose del ejercicio cotidiano de la conducción política.

La influencia de Karina Milei y Santiago Caputo en el armado interno, así como la figura de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete, responden a una lógica de control que, para Romero, “dificulta la resolución de los conflictos y expone disfuncionalidades en el Gobierno”. El desplazamiento de Guillermo Francos, impulsado por el sector de Caputo, es para el analista una muestra de la falta de voluntad del presidente para ejercer el liderazgo que la coyuntura exige.

(Infobae en Vivo)
El analista Lucas Romero advierte que la ausencia de liderazgos claros en el Gobierno y la oposición debilita la credibilidad política en Argentina (Infobae en Vivo)

La economía, el ruido político y el impacto en la opinión pública

Romero advirtió: “El problema que está teniendo el Gobierno con estos problemas políticos es que son potenciadores del problema económico, que es que no está pudiendo darle soluciones económicas a la gente”. En una Argentina donde el consumo acumula once meses de caída, la política se enreda en disputas internas que, lejos de resolverse, se ventilan ante la opinión pública y agravan la desconfianza social.

“La caída en la imagen de los dirigentes del oficialismo no correlaciona con una mejora en la oposición. Todos los dirigentes que medimos tienen más del 50% de imagen negativa”, subrayó el director de Synopsis, señalando que el malestar social se extiende a toda la dirigencia y dificulta la generación de confianza, un elemento clave para cualquier intento de transformación económica.

El consultor concluyó que la estrategia del Gobierno de polarizar y trasladar la discusión al Congreso busca “socializar el enojo” y diluir responsabilidades, pero no logra resolver el núcleo del problema: la incapacidad de construir confianza para sostener cambios estructurales y la incertidumbre sobre el futuro político y económico de cara al próximo año electoral.

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