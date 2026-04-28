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“Me hicieron una trampa”: una ex promesa del Barcelona reveló la broma que le jugaron Messi y Neymar cuando se sumó al plantel

El delantero Munir El Haddadi compartió la “bienvenida” que le dieron los referentes y contó el detrás de escena de la pelea entre el argentino y Luis Enrique antes de que se pusieran de acuerdo

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El exjugador del FC Barcelona revivió las situaciones que definieron su llegada al primer equipo

Las primeras experiencias de Munir El Haddadi en el vestuario del FC Barcelona dejaron una huella imborrable en su memoria. Durante aquellos días, el delantero, entonces un adolescente ascendido al primer equipo y señalado como gran promesa, convivió con el famoso tridente formado por Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar. La adaptación estuvo marcada por situaciones que, vistas en retrospectiva, reflejan el peculiar ambiente de camaradería y bromas que imperaba entre los jugadores más experimentados y los recién llegados.

En una de sus primeras concentraciones, Munir se encontró con una escena que se repetiría en la vida de cualquier debutante: preguntó dónde debía sentarse. “Me decían: Ahí, ahí, que no hay nadie“, compartió. Sin sospechar nada, obedeció la indicación de sus compañeros. El lugar asignado resultó ser el asiento habitual de Messi. El joven delantero relató que, en ese momento, el astro argentino se aproximó en silencio, lo observó fijamente y lo dejó entender que debía moverse. Munir recordó entre risas: “Imagínate con 18 años, sentado en su sitio, y viene Leo y te mira”.

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Munir El Haddadi compartió vestuario con Lionel Messi en el Barcelona y mantiene presente las anécdotas de aquella etapa (Reuters)
Munir El Haddadi compartió vestuario con Lionel Messi en el Barcelona y mantiene presente las anécdotas de aquella etapa (Reuters)

"Me han hecho una trampa, no me lo creo", continuó el futbolista, quien además contó que Messi se quedaba a su lado. “Te tenias que levantar y dejarle el sitio”, comentó Munir entre carcajadas.

La relación con Neymar y Suárez, según el delantero, también estaba impregnada de humor y cercanía, especialmente con los más jóvenes del grupo. Las anécdotas se convertían en lecciones informales sobre la dinámica interna del vestuario azulgrana. Un episodio reciente, relatado por una periodista de DAZN, muestra que las tradiciones continúan: Lewandowski reaccionó de manera idéntica al ver a un compañero en su sitio, provocando risas y una reprimenda amistosa.

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La trayectoria de Munir en el FC Barcelona estuvo marcada por un punto de inflexión durante la temporada 2014/15, cuando el equipo dirigido por Luis Enrique atravesaba una situación delicada tras una derrota ante la Real Sociedad. En esa ocasión, una discusión previa entre Messi y el técnico llevó a que Munir fuera titular en lugar del astro argentino.

El día que Munir El Haddadi jugó por el argentino tras una charla con el técnico

Munir describió la situación con detalle: “Fue una discusión en un entrenamiento... jugábamos contra la Real Sociedad y me dice: ‘Tienes que jugar por Messi’, y yo le dije ‘vale’”. El delantero explicó que, tras sufrir un gol y llegar al descanso con el marcador en contra, Messi ingresó en la segunda parte. Ese episodio, según el hispano-marroquí, cambió todo para bien. “Luego hablaron, se dijeron las cosas que se tenían que decir y el equipo tomó confianza total y logramos el triplete”, concluyó.

Estas vivencias, lejos de ser un simple recuerdo, siguen vigentes en la memoria de Munir, quien actualmente milita en el Esteghlal Tehran. El delantero reconoce que la convivencia con jugadores de talla mundial y la presión de competir al más alto nivel contribuyeron a su madurez profesional.

El propio Lionel Messi atravesó situaciones similares en sus comienzos. Cuando el argentino se integró al primer equipo del Barcelona, también debió adaptarse a un entorno exigente y lleno de figuras. Su respuesta ante la presión fue distinta a la de otros jóvenes: el argentino optaba por el silencio y el trabajo en el campo, evitando la exposición mediática. Esta actitud le permitió concentrarse en su rendimiento y protegerse del ambiente exterior.

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