Tecno

Datos de geolocalización telefónica de altos funcionarios de la Unión Europea se venden al público

La investigación revela que, aunque los datos no incluyen nombres ni apellidos, sí contienen identificadores asignados por los sistemas operativos de los teléfonos

Guardar
La geolocalización telefónica es un
La geolocalización telefónica es un proceso que permite determinar la ubicación aproximada de un móvil vía diferentes tecnologías. (Imagen referencial: X/@HALIP0N)

Una investigación ha puesto al descubierto la venta y explotación de datos de geolocalización procedentes de millones de teléfonos móviles en Bélgica. Estos registros, que circulan en el mercado como datos “anónimos”, permiten a los compradores potenciales identificar y rastrear los desplazamientos diarios de personas con cargos de alta responsabilidad en la Unión Europea, así como trabajadores de la OTAN, plantas nucleares y bases militares.

El hallazgo del diario L’Echo subraya la vulnerabilidad derivada de la recopilación y comercialización indiscriminada de información personal por parte de intermediarios tecnológicos.

Comercio de datos de ubicación: cómo funcionan los mercados

La investigación llevada a cabo por el equipo del medio citado, en colaboración con medios como Le Monde, BNR y Netzpolitik.org, revela que, aunque los datos no incluyen nombres ni apellidos, sí contienen identificadores asignados por los sistemas operativos de los teléfonos.

Las aplicaciones móviles acceden a
Las aplicaciones móviles acceden a los servicios de geolocalización a través de permisos del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta información, cuando se combina y cruza a través de múltiples aplicaciones, facilita la identificación precisa de los usuarios y la reconstrucción completa de sus rutinas diarias, tales como trayectos al trabajo, visitas a gimnasios o actividades familiares.

“Donde surge el problema de confidencialidad es cuando esos intermediarios combinan datos de una docena de aplicaciones y los correlacionan”, declaró un responsable de la firma de ciberseguridad Nviso.

El equipo periodístico demostró la peligrosidad del sistema al identificar por nombre y observar los hábitos de vida de al menos cinco personas vinculadas a la UE, incluidas tres con altos cargos. Dos de estas personas verificaron la coincidencia entre los datos filtrados y sus propios desplazamientos cotidianos, lo que confirma la exactitud de la información comercializada.

La geolocalización telefónica sirve para
La geolocalización telefónica sirve para determinar la ubicación exacta de un dispositivo móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio por acceder a estos datos oscila entre 24.000 y 60.000 dólares al año, con acceso potencial a la localización diaria de hasta 700.000 dispositivos. Se señala que la reventa es legal bajo el argumento de que los usuarios otorgaron su consentimiento, frecuentemente sin plena conciencia de las implicancias.

Comisión Europea y OTAN reconocen el problema

En respuesta a la investigación, la Comisión Europea ha emitido nuevas directrices internas sobre el uso y la protección de los parámetros de geolocalización en dispositivos profesionales y personales, y ha compartido estas recomendaciones con otras entidades de la Unión. La Comisión Europea expresó su preocupación, señalando el impacto y los riesgos asociados al comercio de este tipo de datos personales.

La relevancia de esta problemática también ha sido reconocida por la OTAN, que aseguró estar “plenamente consciente” de “los riesgos generales que la recopilación de datos por parte de terceros supone”.

La organización indicó que ya se encuentran vigentes medidas para mitigar estas amenazas, subrayando la importancia de la protección de la información sensible de operadores críticos y trabajadores de infraestructuras estratégicas.

La Comisión Europea señaló el
La Comisión Europea señaló el impacto y los riesgos asociados al comercio de este tipo de datos personales. REUTERS/Ralph Orlowski

Privacidad y aplicaciones: nuevas amenazas en la era del big data

El informe pone en evidencia la facilidad con la que cientos de aplicaciones para Android (al menos 756 según L’Echo) pueden acceder a la localización precisa de los usuarios sin alertarles en las secciones de configuración de seguridad.

En un contexto donde la mayoría de las personas acepta términos y condiciones sin analizar en detalle las políticas de privacidad, la combinación y explotación de esos datos amenaza tanto la privacidad personal como la seguridad colectiva a nivel institucional.

Cómo funciona la geolocalización telefónica

La geolocalización telefónica es un proceso que permite determinar la ubicación aproximada de un dispositivo móvil mediante diferentes tecnologías. El método más común utiliza señales de satélites GPS, que interactúan con el teléfono para identificar coordenadas precisas en tiempo real.

La geolocalización telefónica puede poner
La geolocalización telefónica puede poner en riesgo la privacidad de los usuarios al exponer información sensible sobre sus desplazamientos y ubicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los dispositivos pueden valerse de redes Wi-Fi y torres de telefonía celular para calcular la posición cuando la señal GPS no está disponible, como en interiores o áreas urbanas densas.

Las aplicaciones móviles acceden a los servicios de geolocalización a través de permisos del usuario, empleando estos datos para ofrecer mapas, recomendaciones locales o rastrear desplazamientos. Esta función es utilizada en sistemas de navegación, plataformas de transporte y aplicaciones de seguridad, permitiendo a los usuarios compartir su ubicación, recibir indicaciones o encontrar puntos de interés en el entorno inmediato.

Temas Relacionados

GeolocalizaciónGeolocalización telefónicaUnión EuropeaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Tinder usará la IA para conocer mejor a los usuarios mediante fotos y preguntas

Esta innovación tiene como objetivo optimizar la compatibilidad entre parejas sugeridas

Tinder usará la IA para

Qué hacer cuando mi WhatsApp ha sido suspendido

Esta acción se toma cuando Meta detecta que una cuenta realiza actividades que violan sus Condiciones del servicio, como enviar spam o participar en estafas

Qué hacer cuando mi WhatsApp

Regresa Neon, la app que te paga por grabar tus llamadas: qué cambios trae

La reaparición de la plataforma introduce incentivos temporales y una modificación clave pare evitar problemas legales

Regresa Neon, la app que

Noruega rechaza un paquete salarial de un billón de dólares para Elon Musk

Norges Bank Investment Management administra uno de los fondos más grandes a escala internacional y es el noveno mayor accionista de Tesla

Noruega rechaza un paquete salarial

‘Las guerreras K-pop’: este es el código oculto de Netflix para ver más películas y series similares

Al ingresar esta combinación numérica, aparecen títulos como ‘Demon Slayer’, ‘Circo Digital’, ‘Naruto’, ‘Komi-san no puede comunicarse’, entre otros

‘Las guerreras K-pop’: este es
DEPORTES
Tomás Etcheverry cerró su año

Tomás Etcheverry cerró su año en el tour y pone el foco en el Final 8 de la Copa Davis

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definirán al campeón de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Stefano Di Carlo: “Tenemos absolutamente claro que River está por encima de todos”

Simone Biles reveló cuáles fueron las tres cirugías estéticas que se realizó: “Dos de ellas nunca podrían adivinarlas”

La verdad sobre los rumores de una súper propuesta del Galatasaray a Messi para los meses de parate en la MLS

TELESHOW
Pachu Peña se separó tras

Pachu Peña se separó tras 25 años de matrimonio y tiene nueva pareja: “Venía mal con mi exmujer”

Natalie Pérez cumplió 39 años: “Se recibe un año nuevo con una Luna gigante”

La sorpresiva participación de Luisana Lopilato y Michael Bublé en una docuserie

Johnny Depp regresa a la Argentina para presentar su nueva película: qué entrevista tiene pactada

Iliana Calabró recordó a su padre, Juan Carlos, a 12 años de su muerte: “Basta pensarte para sentirte junto a mí”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump anunció que EEUU

Donald Trump anunció que EEUU evalúa planes de desnuclearización junto a China y Rusia: “Veremos si funciona”

La OEA instó a las instituciones de Guatemala a respetar los “principios democráticos” tras las denuncias de golpe de Estado

Vladimir Putin ordenó a sus funcionarios iniciar los preparativos para “posibles pruebas nucleares”

La inteligencia belga apuntó a Rusia como posible responsable de las recientes incursiones de drones en el país

Ecuador rechazó las acusaciones del dictador Nicolás Maduro sobre ser “ruta del narcotráfico”