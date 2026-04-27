Sociedad

Un ciclista fue atropellado en la autopista Córdoba-Rosario, llamó a la policía para denunciar al conductor y murió

Tras el siniestro, el conductor de la camioneta se dio a la fuga, pero finalmente se entregó en las primeras horas de este lunes en una comisaría de Marcos Juárez

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El ciclista logró denunciar el hecho a las autoridades antes de ser asistido por el servicio de emergencias
El ciclista logró denunciar el hecho a las autoridades antes de ser asistido por el servicio de emergencias

La madrugada del domingo en la autopista Córdoba–Rosario terminó con la muerte de un ciclista, tras ser embestido por un vehículo cuyo conductor abandonó la escena. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 462, en jurisdicción de la localidad de Leones, sentido Rosario–Córdoba.

Tras un aviso a la policía, efectivos de la Dirección General de Policía Caminera acudieron al lugar y encontraron al hombre tendido sobre la calzada y con lesiones de gravedad.

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En esos minutos, el herido alcanzó a manifestar que un automóvil lo había impactado y que el conductor se había dado a la fuga, según informaron las fuentes policiales. Poco después, un servicio de emergencias arribó al sitio y constató el deceso del ciclista.

Para permitir las tareas de peritaje y preservar la escena, se dispuso un corte preventivo sobre la autopista, específicamente en el kilómetro 434, medida que se mantuvo hasta las 10 de la mañana del lunes. Concluidos los trabajos, la circulación en ese tramo se normalizó.

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Mientras la investigación avanzaba, la identidad del conductor involucrado permanecía desconocida. No obstante, durante la tarde del lunes, la Policía de Córdoba confirmó que el presunto responsable se presentó de manera voluntaria ante las autoridades.

La fiscalía de Marcos Juárez dispuso la revisación médica del hombre, así como el secuestro de una camioneta Ford EcoSport y de su teléfono celular, elementos que quedaron bajo análisis en el marco de la causa abierta.

La Justicia continúa recabando pruebas para determinar las circunstancias en que ocurrió el siniestro y las responsabilidades del caso.

Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre la identidad del ciclista fallecido ni sobre el conductor que se entregó, mientras las actuaciones judiciales siguen su curso.

Un camión cayó a un arroyo desde la autopista Rosario-Córdoba y encontraron el cuerpo del conductor horas después

Vista aérea de un remolque de camión, de color verde y marrón, semisumergido en un arroyo de aguas turbias con vegetación en los márgenes
Un camión con su remolque cayó a un arroyo en un sector de la Autopista Rosario-Córdoba, interrumpiendo el tránsito y generando demoras en la circulación vehicular. Buscan al chofer que está desaparecido (Cadena 3)

Un camión protagonizó un grave siniestro este martes al mediodía en el kilómetro 400 de la Ruta Nacional 9, en el tramo de la autopista Rosario–Córdoba, a la altura de General Roca, en el límite entre Santa Fe y Córdoba. El conductor estuvo horas desaparecido, hasta que, las autoridades dieron con su cuerpo sin vida.

El incidente motivó un intenso despliegue de servicios de emergencia y el corte parcial de la calzada. El accidente se produjo cuando el vehículo, que circulaba en dirección a Córdoba, se despistó y terminó cayendo al arroyo adyacente a la ruta. Se trató de un siniestro que no involucró otro vehículo.

De acuerdo con las primeras informaciones suministradas por los equipos intervinientes, hay una persona lesionada y se presume que el chofer habría quedado atrapado dentro del habitáculo.

La situación llevó a que se movilizaran dotaciones de la Policía de Santa Fe, Bomberos Voluntarios de Tortugas y personal de Corredores Viales, además de una brigada acuática de la Regional 6, dada la complejidad que presenta el escenario a orillas del arroyo.

Según informó el portal de Cadena3, el hecho fue reportado a las autoridades poco después del mediodía, lo que permitió la rápida llegada de los equipos de emergencia al tramo señalado, donde el tránsito suele ser intenso. Una vez en el lugar, los efectivos constataron que el camión había salido de la calzada y que el acceso a la cabina era dificultoso debido a la posición del vehículo en el agua.

La brigada acuática de la Regional 6 se sumó a las tareas de rescate ante la posibilidad de que el conductor continuara atrapado en el interior del vehículo.

Según la información preliminar, los rescatistas se enfocan en la localización y eventual extracción del chofer. Sin embargo, su cadáver fue encontrado a 5 kilómetros del lugar. Hasta allí, había llegado arrastrado por la corriente.

De esta manera, pudieron identificaron como Rodolfo Gatti, de unos 60 años, oriundo de Cruz Alta, del departamento Marcos Juárez.

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