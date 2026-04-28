Marco Rubio rechazó la oferta iraní sobre el estrecho de Ormuz y acusó a Teherán de querer cobrar peaje por una vía internacional

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asiste a la ceremonia de firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) con el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic (no aparece en la imagen), en el Departamento de Estado en Washington, DC, EEUU, el 24 de abril de 2026 REUTERS/Ken Cedeno

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó este lunes la propuesta que Irán transmitió a Washington a través de la mediación paquistaní, al considerar que Teherán no pretende abrir el estrecho de Ormuz en términos reales, sino convertirlo en una vía de tránsito condicionada a su propio consentimiento y al pago de tarifas. La declaración agudizó el bloqueo diplomático entre ambas potencias, que llevan dos meses enredadas en un conflicto iniciado el 28 de febrero con los ataques estadounidenses e israelíes sobre Irán.

“Si con ‘abrir el estrecho’ quieren decir que sí, que el estrecho está abierto siempre y cuando coordinen con Irán, obtengan nuestro permiso o los haremos volar por los aires y nos paguen, eso no es abrir el estrecho”, afirmó Rubio en una entrevista con la cadena Fox News. El jefe de la diplomacia estadounidense fue tajante al agregar que su país no puede tolerar que Irán pretenda normalizar un sistema en el que decida quién usa una vía marítima internacional y cuánto debe pagar por ese tránsito.

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Por otro lado, en la entrevista se le preguntó a Rubio sobre la última propuesta de Irán, que pospondría las conversaciones sobre su programa nuclear, pero pondría fin a su control sobre el estrecho de Ormuz si Estados Unidos levanta el bloqueo y termina la guerra.

“No me cabe duda de que, si este régimen clerical radical sigue en el poder en Irán, en algún momento decidirán que quieren un arma nuclear”, afirmó Rubio. “Esa cuestión fundamental aún debe abordarse”, añadió. “Sigue siendo el tema central”.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, asisten a una conferencia de prensa en la cumbre de la OTAN en La Haya, Países Bajos, el 25 de junio de 2025. REUTERS/Piroschka Van De Wouw/Foto de archivo

Al preguntársele si creía que los iraníes hablaban en serio sobre llegar a un acuerdo, Rubio respondió que son negociadores hábiles que buscan ganar tiempo.

“No podemos permitir que se salgan con la suya”, declaró Rubio. “Debemos asegurarnos de que cualquier acuerdo que se alcance les impida definitivamente avanzar hacia un arma nuclear en cualquier momento”.

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Las declaraciones de Rubio respondieron a una propuesta que el canciller iraní, Abbas Araqchi, había transmitido a los mediadores paquistaníes durante su visita del fin de semana a Islamabad. Según el portal Axios, que citó a funcionarios regionales con conocimiento de las conversaciones, Irán planteó reabrir el estrecho y poner fin a la guerra sin incluir en ese paquete las negociaciones sobre su programa nuclear, con la condición de que Estados Unidos levantara a su vez el bloqueo naval que mantiene sobre los puertos iraníes. La propuesta fue rechazada de facto por Washington antes de ser formalmente debatida.

El presidente Donald Trump canceló el fin de semana el viaje de sus enviados —Steve Witkoff y Jared Kushner— a Islamabad, donde se esperaba una nueva ronda de negociaciones directas. Horas después, Trump afirmó ante la prensa que, apenas diez minutos después de esa cancelación, Irán había enviado una propuesta “mucho mejor”, aunque no ofreció detalles. El mandatario insistió en que cualquier acuerdo permanente deberá incluir el desmantelamiento del programa nuclear iraní, condición que Teherán ha rechazado sistemáticamente.

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Buques y embarcaciones en el estrecho de Ormuz, Musandam, Omán. 24 de abril de 2026 REUTERS

Araqchi abandonó Pakistán sin esperar la llegada de los enviados estadounidenses y viajó a Omán antes de dirigirse este lunes a San Petersburgo, donde se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin. “Es una buena oportunidad para consultar con nuestros amigos rusos sobre los desarrollos ocurridos durante este período”, declaró el canciller iraní a la agencia estatal IRNA. Rusia y China son los principales aliados de Teherán y han rechazado las sanciones que Washington impuso a empresas que compran petróleo iraní.

El estrecho de Ormuz permanece efectivamente cerrado desde el inicio del conflicto. Por ese corredor circula habitualmente cerca de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado que se comercia en el mundo, y su cierre ha disparado los precios de los combustibles e impactado la inflación en Estados Unidos y en otros países dependientes de esa ruta. El CENTCOM informó este lunes que sus fuerzas impidieron el paso de 38 embarcaciones en el estrecho como parte del bloqueo naval ordenado por Trump, que Washington mantiene pese al alto el fuego vigente desde principios de abril.

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En ese contexto, Rubio añadió una capa de análisis político sobre la situación interna iraní. Calificó de “extremistas” a quienes gobiernan el país y les atribuyó “una visión apocalíptica del futuro”. También apuntó hacia el nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Khamenei, nombrado por la Asamblea de Expertos tras la muerte de su padre, Alí Khamenei, en los ataques del 28 de febrero. “Ahora que tenemos un líder supremo cuya credibilidad aún no se ha puesto a prueba, cuyo acceso es cuestionable, que no se ha dejado ver públicamente, que no se ha pronunciado, que no hemos escuchado su voz, creo que eso también genera tensión en el sistema”, sostuvo Rubio.

La ausencia pública de Mojtaba Khamenei, de 56 años, ha alimentado especulaciones sobre su estado de salud y su control efectivo del poder. Más de seis semanas después de su designación como tercer líder supremo de la República Islámica, el clérigo no ha aparecido en público. Sus declaraciones han sido leídas en televisión o publicadas en redes sociales.

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