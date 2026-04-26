Tecno

La batería del celular Android se descarga rápido: prueba estos trucos antes de llamar a un técnico

Este problema puede ser por múltiples causas, desde configuraciones erróneas y aplicaciones desactualizadas hasta la exposición del teléfono a altas temperaturas

Guardar
Primer plano de un celular Android mostrando "Batería baja" en pantalla, con un hombre visiblemente preocupado en el fondo.
Muchos usuarios piensan que este error está relacionado con fallos más graves en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ocasiones, los usuarios de celulares Android detectan que la carga de su dispositivo se agota más rápido de lo habitual, lo que genera preocupación y puede interrumpir actividades diarias esenciales.

Esta situación, puede ser por múltiples factores, desde configuraciones del sistema hasta el desgaste natural de los componentes internos. Frente a esta situación, existen alternativas sugeridas por el centro de ayuda de Android antes de recurrir a asistencia técnica.

Revisar ciertos aspectos del sistema y realizar algunas acciones básicas puede ayudar a identificar el origen del problema y, en muchas ocasiones, solucionar la descarga acelerada de la batería sin necesidad de intervención profesional.

Qué es lo primero que se debe hacer cuando falla la batería del celular

Vista superior de una persona apagando un teléfono inteligente negro. Se ve el dedo índice presionando el botón lateral y el símbolo de apagado en la pantalla oscura.
Un reinicio oportuno puede cerrar procesos y aplicaciones que afectan el consumo energético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reiniciar el dispositivo es una de las primeras acciones sugeridas cuando la batería comienza a agotarse con rapidez. El centro de ayuda de Android sugiere presionar el botón de encendido durante 30 segundos hasta que el teléfono se reinicie completamente.

Este procedimiento puede cerrar aplicaciones que consumen recursos en segundo plano y elimina procesos que afectan el rendimiento energético. En muchos casos, un simple reinicio permite que el sistema operativo optimice el uso de la batería y libere memoria temporal ocupada por aplicaciones abiertas.

Según los expertos, realizar esta acción periódicamente ayuda a mantener el funcionamiento eficiente del celular y puede evitar descargas abruptas e inesperadas.

Cómo saber si el sistema operativo Android y las aplicaciones están actualizados

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las actualizaciones corrigen errores y mejoran la eficiencia del uso de la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El software obsoleto puede provocar un uso ineficiente de la batería, porque algunas aplicaciones o el propio sistema operativo podrían contener errores o estar mal optimizados.

Para comprobar si hay una actualización de sistema disponible, se debe acceder a la app de Configuración, buscar el menú “Sistema” y seleccionar “Actualización de software”. En ciertos dispositivos, este proceso requiere ingresar primero en “Acerca del teléfono”. Al aparecer el estado de actualización, es clave seguir los pasos indicados por el dispositivo.

Además, las aplicaciones influyen en el consumo energético. Para verificar si hay actualizaciones de apps disponibles, Android sugiere abrir Google Play Store, acceder al perfil de usuario y seleccionar “Administrar dispositivo y apps”. Allí, en el apartado “Actualizaciones disponibles”, es posible instalar las mejoras sugeridas por los desarrolladores.

Qué hábitos ayudan a prolongar la vida útil de la batería de un celular Android

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso de cargadores originales y evitar el calor previenen el deterioro prematuro del componente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de cargadores originales es esencial para cuidar la salud de la batería. Se debe usar exclusivamente el adaptador de alimentación incluido con el dispositivo, porque otros cargadores no son compatibles, cargan lentamente o incluso dañan el teléfono.

Asimismo, diferentes fabricantes advierten sobre los riesgos de exponer el celular a temperaturas elevadas, sobre todo cuando la batería está completamente cargada. El calor excesivo acelera el desgaste y puede causar descargas rápidas aun cuando el teléfono no está en uso.

En este sentido, mantener el dispositivo en lugares frescos y evitar usarlo durante largos periodos bajo el sol contribuye a conservar la autonomía.

Cuáles configuraciones del sistema Android permiten ahorrar batería

Dedo tocando la pantalla de un celular con el logo de Android visible, generando un efecto de energía.
Ajustar brillo, restringir apps y activar funciones de ahorro extiende la autonomía diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema operativo Android ofrece distintas opciones para optimizar el consumo energético. Entre las medidas sugeridas se destacan ajustar el tiempo de apagado automático de la pantalla, reducir el brillo o activar el brillo adaptativo, así como desactivar sonidos o vibraciones del teclado.

Otro de las pautas que pueden marcar la diferencia en la duración diaria de la carga es limitar el funcionamiento de aplicaciones que demandan altos recursos y activar la función de “Batería adaptable”

Qué prácticas diarias deben evitarse para no agotar la batería

Algunas acciones cotidianas contribuyen al desgaste prematuro de la batería. Hay que evitar el uso prolongado de la navegación GPS, la transmisión continua de videos o música y el uso de hotspots, porque estas funciones exigen un alto consumo de energía.

Otros factores que inciden en la reducción acelerada de la carga es ejecutar juegos con gráficos intensos y la visualización de videos desde el dispositivo.

Temas Relacionados

BateríaCelularAndroidAplicacionesTeléfonoTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Así es cómo las copias de seguridad y los centros de datos pueden salvar una empresa tras un ciberataque

Los delincuentes también buscan información respaldada para bloquear las soluciones de seguridad de las compañías

Así es cómo las copias de seguridad y los centros de datos pueden salvar una empresa tras un ciberataque

Tener la mejor calidad de audio Bluetooth es posible con este ajuste oculto en el celular

Este truco es ideal para tener una mejor experiencia en auriculares o altavoces

Tener la mejor calidad de audio Bluetooth es posible con este ajuste oculto en el celular

Los nombres masculinos más populares para un bebé nacido en mayo de 2026, según la IA

Los asistentes de inteligencia artificial permiten a las familias comparar opciones según origen, significado y tendencias culturales

Los nombres masculinos más populares para un bebé nacido en mayo de 2026, según la IA

Mercado de criptomonedas hoy: precios y expectativas este domingo 26 de abril ante la reunión del FOMC

El futuro inmediato de las divisas digitales dependerá de la Reserva Federal

Mercado de criptomonedas hoy: precios y expectativas este domingo 26 de abril ante la reunión del FOMC

Cómo saben Waze y Google Maps que hay tráfico en tiempo real

Los datos almacenados y los algoritmos avanzados permiten mejorar el tiempo de viaje

Cómo saben Waze y Google Maps que hay tráfico en tiempo real
DEPORTES
Franco Colapinto rodó por primera vez con un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires frente a más de 500 mil de personas

Franco Colapinto rodó por primera vez con un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires frente a más de 500 mil de personas

Flecha de Plata: los detalles del histórico auto de Juan Manuel Fangio que Colapinto manejó en el Road Show

El líder Independiente Rivadavia empata en el clásico de Mendoza ante Gimnasia por el Torneo Apertura

Tomás Etcheverry dio vuelta un partido difícil, alcanzó los octavos de final en Madrid y se aseguró su mejor ranking

El conmovedor abrazo entre Franco Colapinto y su abuela en la histórica exhibición de Fórmula 1 en Buenos Aires

TELESHOW
Mario Pergolini también vibró con Franco Colapinto en Palermo

Mario Pergolini también vibró con Franco Colapinto en Palermo

Satén negro y detalles plateados: Juana Viale impuso estilo en la mesa del domingo

Soledad Pastorutti y Pato Sardelli emocionaron con su música en el histórico Road Show de Franco Colapinto

Cande Ruggeri y su hija Vita relataron el accidente doméstico que tuvo la nena: “Tres puntos”

Oriana Sabatini contó la razón por la que no muestra el rostro de su hija Gia en las redes: “Me da impresión”

INFOBAE AMÉRICA

Corte Suprema de EE. UU. definirá esta semana futuro del TPS para más de 55 mil hondureños

Corte Suprema de EE. UU. definirá esta semana futuro del TPS para más de 55 mil hondureños

Un perro con pelaje rojizo sorprende a científicos: qué revela el estudio de su genética

Cámara de Comercio apela a la disciplina para pasar del diálogo a la acción en posible integración de Panamá a la OCDE

Honduras: Advierten a empresas a no incumplir Ley de Empleo a Tiempo Parcial

Idelma Delgado, la soldado salvadoreña que impuso un récord nacional en maratón