La batería del celular Android se descarga rápido: prueba estos trucos antes de llamar a un técnico

Muchos usuarios piensan que este error está relacionado con fallos más graves en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ocasiones, los usuarios de celulares Android detectan que la carga de su dispositivo se agota más rápido de lo habitual, lo que genera preocupación y puede interrumpir actividades diarias esenciales.

Esta situación, puede ser por múltiples factores, desde configuraciones del sistema hasta el desgaste natural de los componentes internos. Frente a esta situación, existen alternativas sugeridas por el centro de ayuda de Android antes de recurrir a asistencia técnica.

Revisar ciertos aspectos del sistema y realizar algunas acciones básicas puede ayudar a identificar el origen del problema y, en muchas ocasiones, solucionar la descarga acelerada de la batería sin necesidad de intervención profesional.

Qué es lo primero que se debe hacer cuando falla la batería del celular

Un reinicio oportuno puede cerrar procesos y aplicaciones que afectan el consumo energético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reiniciar el dispositivo es una de las primeras acciones sugeridas cuando la batería comienza a agotarse con rapidez. El centro de ayuda de Android sugiere presionar el botón de encendido durante 30 segundos hasta que el teléfono se reinicie completamente.

Este procedimiento puede cerrar aplicaciones que consumen recursos en segundo plano y elimina procesos que afectan el rendimiento energético. En muchos casos, un simple reinicio permite que el sistema operativo optimice el uso de la batería y libere memoria temporal ocupada por aplicaciones abiertas.

Según los expertos, realizar esta acción periódicamente ayuda a mantener el funcionamiento eficiente del celular y puede evitar descargas abruptas e inesperadas.

Cómo saber si el sistema operativo Android y las aplicaciones están actualizados

Las actualizaciones corrigen errores y mejoran la eficiencia del uso de la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El software obsoleto puede provocar un uso ineficiente de la batería, porque algunas aplicaciones o el propio sistema operativo podrían contener errores o estar mal optimizados.

Para comprobar si hay una actualización de sistema disponible, se debe acceder a la app de Configuración, buscar el menú “Sistema” y seleccionar “Actualización de software”. En ciertos dispositivos, este proceso requiere ingresar primero en “Acerca del teléfono”. Al aparecer el estado de actualización, es clave seguir los pasos indicados por el dispositivo.

Además, las aplicaciones influyen en el consumo energético. Para verificar si hay actualizaciones de apps disponibles, Android sugiere abrir Google Play Store, acceder al perfil de usuario y seleccionar “Administrar dispositivo y apps”. Allí, en el apartado “Actualizaciones disponibles”, es posible instalar las mejoras sugeridas por los desarrolladores.

Qué hábitos ayudan a prolongar la vida útil de la batería de un celular Android

El uso de cargadores originales y evitar el calor previenen el deterioro prematuro del componente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de cargadores originales es esencial para cuidar la salud de la batería. Se debe usar exclusivamente el adaptador de alimentación incluido con el dispositivo, porque otros cargadores no son compatibles, cargan lentamente o incluso dañan el teléfono.

Asimismo, diferentes fabricantes advierten sobre los riesgos de exponer el celular a temperaturas elevadas, sobre todo cuando la batería está completamente cargada. El calor excesivo acelera el desgaste y puede causar descargas rápidas aun cuando el teléfono no está en uso.

En este sentido, mantener el dispositivo en lugares frescos y evitar usarlo durante largos periodos bajo el sol contribuye a conservar la autonomía.

Cuáles configuraciones del sistema Android permiten ahorrar batería

Ajustar brillo, restringir apps y activar funciones de ahorro extiende la autonomía diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema operativo Android ofrece distintas opciones para optimizar el consumo energético. Entre las medidas sugeridas se destacan ajustar el tiempo de apagado automático de la pantalla, reducir el brillo o activar el brillo adaptativo, así como desactivar sonidos o vibraciones del teclado.

Otro de las pautas que pueden marcar la diferencia en la duración diaria de la carga es limitar el funcionamiento de aplicaciones que demandan altos recursos y activar la función de “Batería adaptable”

Qué prácticas diarias deben evitarse para no agotar la batería

Algunas acciones cotidianas contribuyen al desgaste prematuro de la batería. Hay que evitar el uso prolongado de la navegación GPS, la transmisión continua de videos o música y el uso de hotspots, porque estas funciones exigen un alto consumo de energía.

Otros factores que inciden en la reducción acelerada de la carga es ejecutar juegos con gráficos intensos y la visualización de videos desde el dispositivo.