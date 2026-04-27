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Celular de ChatGPT: OpenAI estaría preparando un dispositivo basado en IA y sin apps

La empresa de inteligencia artificial se habría unido a MediaTek y Qualcomm para la fabricación de los procesadores

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Una mano sostiene un teléfono inteligente mostrando el logo de ChatGPT y su nombre en una pantalla blanca, con un fondo difuminado.
El celular de ChatGPT podría lanzarse pronto ante rumores de una alianza entre OpenAI, MediaTek y Qualcomm. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El celular de ChatGPT podría estar cerca de ver la luz, ya que circulan rumores sobre una posible alianza entre OpenAI y los fabricantes de procesadores MediaTek y Qualcomm.

Luxshare sería el socio exclusivo en el codiseño y la fabricación del sistema. Se estima que la producción en masa comenzaría en 2028.

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Según el analista Ming-Chi Kuo, el teléfono tendría una interfaz basada en inteligencia artificial y funcionaría sin aplicaciones tradicionales.

En este modelo, los usuarios accederían directamente a funciones y servicios, sin recurrir a múltiples aplicaciones, lo que implicaría un cambio profundo en la experiencia de los celulares.

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En este sistema, los usuarios usarían funciones y servicios sin depender de aplicaciones, cambiando la experiencia tradicional del móvil. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
En este sistema, los usuarios usarían funciones y servicios sin depender de aplicaciones, cambiando la experiencia tradicional del móvil. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Kuo presentó un diseño conceptual de interfaz para el dispositivo, mostrado al final de la publicación, y lo comparó con el modelo actual, usando el iPhone como ejemplo.

Cómo sería el celular de ChatGPT

El celular de ChatGPT se caracterizaría por un funcionamiento basado en un agente de inteligencia artificial, eliminando la necesidad de aplicaciones tradicionales.

Los usuarios interactuarían directamente con la IA para ejecutar tareas, resolver consultas y anticipar necesidades, lo que supondría una experiencia móvil mucho más eficiente y personalizada.

El enfoque priorizaría la interacción mediante lenguaje natural, sin menús ni íconos convencionales, y permitiría acceder a servicios y funciones de manera conversacional.

Primer plano de unas manos sosteniendo un smartphone negro. En la pantalla se ve el teclado numérico gris y blanco y un dedo marcando un número.
El celular de ChatGPT funcionaría con un agente de inteligencia artificial, prescindiendo de las aplicaciones habituales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El teléfono integraría procesadores optimizados para IA, desarrollados junto a MediaTek y Qualcomm, capaces de ejecutar modelos de lenguaje y visión en tiempo real.

Estas capacidades permitirían que el dispositivo gestione el contexto del usuario de forma proactiva, analizando ubicación, actividad y preferencias para ofrecer respuestas y servicios personalizados.

La seguridad y la protección de datos serían aspectos centrales, con protocolos adaptados a entornos donde la IA y el procesamiento en la nube son protagonistas.

El procesamiento sería híbrido: las tareas sencillas se ejecutarían localmente, optimizando el consumo energético y la velocidad, mientras que las funciones más complejas recurrirían a la nube para garantizar un rendimiento robusto y actualizado.

Una mano sostiene un smartphone de color oscuro con la pantalla encendida mostrando el logo negro de ChatGPT y el texto 'ChatGPT' sobre un fondo blanco.
El procesamiento combinaría tareas locales para mayor eficiencia y velocidad, y operaciones complejas en la nube para un mejor rendimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso nativo a los servicios de OpenAI permitiría utilizar modelos avanzados de generación de texto, imagen, voz y asistentes especializados, potenciando así la utilidad del dispositivo en diferentes ámbitos.

El modelo de negocio podría combinar la venta del hardware con suscripciones, posibilitando actualizaciones continuas de la inteligencia artificial y el acceso a un ecosistema abierto para desarrolladores de agentes.

La participación de MediaTek y Qualcomm aportaría experiencia técnica en semiconductores, mientras que Luxshare se consolidaría como un actor estratégico en la fabricación y ensamblaje.

Qué otros dispositivos se ha rumoreado que adelanta OpenAI

Además del celular, se especula que OpenAI prepara otros dispositivos para los próximos años. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Además del celular, se especula que OpenAI prepara otros dispositivos para los próximos años. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además del celular de ChatGPT, se han rumoreado varios dispositivos que OpenAI podría lanzar en los próximos años.

Diversos reportes y filtraciones de medios como Time o sugieren que la compañía trabaja en prototipos de hardware minimalistas, enfocados en la interacción natural con inteligencia artificial, lejos del formato tradicional de los smartphones.

Entre los dispositivos más mencionados se encuentran:

  • Un bolígrafo inteligente capaz de registrar notas manuscritas y grabar mensajes de voz, con integración directa de ChatGPT para ofrecer respuestas contextuales y asistencia continua. Este dispositivo podría digitalizar la escritura al instante y funcionar como asistente personal siempre disponible.
Primer plano del ojo de una persona con gafas de montura oscura y lentes con filtro azul, reflejando claramente la interfaz de un escritorio de computadora.
También se han considerado dispositivos como gafas inteligentes y altavoces sin pantalla, pensados para interacción por voz. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Un dispositivo de audio portátil, similar a auriculares o un accesorio de oreja, diseñado para ofrecer acceso manos libres a ChatGPT mediante comandos de voz y asistencia contextual. Se ha mencionado un prototipo bajo el nombre en clave “Sweetpea”, enfocado en una experiencia de audio avanzada y sin pantalla.
  • Un pin inteligente o wearable, comparable al concepto de Humane AI Pin, pensado para brindar soporte proactivo en tareas cotidianas mediante escucha permanente y respuestas inmediatas a las necesidades del usuario.
  • Se han explorado también formatos como gafas inteligentes y altavoces personales sin pantalla, orientados a la interacción exclusiva por voz.

El calendario de lanzamientos apunta a presentaciones a partir de 2026, aunque la variedad final de productos y sus fechas concretas aún están sujetas a confirmación oficial.

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