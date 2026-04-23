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OpenAI lanza asistentes virtuales en ChatGPT para ayudar a equipos con tareas empresariales

La compañía ilustra el potencial de esta tecnología con ejemplos como un agente capaz de buscar opiniones en la web y enviar reportes automáticos a Slack

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OpenAI - bots personalizados - ChatGPT - tecnología - 22 de abril
La propuesta de OpenAI responde a la creciente demanda de agentes de IA capaces de realizar tareas prácticas en el entorno corporativo. (Composición Infobae: AP/Peter Morgan / OpenAI)

OpenAI ha anunciado la llegada de sus nuevos “agentes de espacio de trabajo” en la nube, disponibles para usuarios de planes Business, Enterprise, Edu y Teachers, que buscan transformar la gestión y automatización de tareas empresariales.

Estos asistentes virtuales, integrados en ChatGPT, permiten a los equipos crear y compartir agentes capaces de ejecutar funciones específicas, como recopilar comentarios de productos y elaborar informes automáticos o gestionar correos de ventas en Gmail, optimizando la colaboración y el flujo de trabajo en organizaciones.

Agentes de espacio de trabajo: automatización y colaboración en ChatGPT

La propuesta de OpenAI responde a la creciente demanda de agentes de inteligencia artificial capaces de realizar tareas prácticas en el entorno corporativo. Los nuevos agentes pueden configurarse y compartirse dentro de las organizaciones, facilitando que los equipos los utilicen de forma conjunta tanto en ChatGPT como en Slack.

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OpenAI ha anunciado la llegada de sus nuevos “agentes de espacio de trabajo” en la nube. (Captura OpenAI)

Según la compañía, estos asistentes están diseñados para “recopilar contexto de los sistemas adecuados, seguir los procesos del equipo, solicitar aprobación cuando sea necesario y mantener el flujo de trabajo entre las diferentes herramientas”.

OpenAI ejemplifica el potencial de esta tecnología con casos como un agente que busca opiniones en la web y envía reportes automáticos a Slack, o un asistente de ventas que redacta y gestiona correos de seguimiento.

Es menester señalar que la funcionalidad central es la integración fluida con plataformas empresariales, eliminando la necesidad de repetir procesos y potenciando la eficiencia colectiva.

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La interfaz de ChatGPT que muestra el menú lateral con la opción "Workspace agents" seleccionada. (Captura OpenAI)

Competencia en IA y evolución de los chatbots personalizados

El lanzamiento de los agentes de espacio de trabajo se produce en un contexto de fuerte competencia en el sector de la inteligencia artificial. OpenAI enfrenta el desafío de rivales como Anthropic, que ha presentado su propio agente, Claude Cowork, capaz de completar tareas utilizando archivos locales y operar en una plataforma independiente para la creación de agentes autónomos.

Además, la popularidad de OpenClaw —antes Clawdbot y Moltbot— ha incrementado el interés en soluciones que “realmente hacen cosas”, fenómeno que llevó al fundador de OpenClaw, Peter Steinberger, a sumarse ahora al equipo de OpenAI.

Una implicancia destacada del anuncio es el posible desplazamiento de los GPT personalizados presentados por OpenAI en 2023. La empresa describe los nuevos agentes como una evolución de los GPT, aunque asegura que estos seguirán disponibles mientras los equipos los prueban en sus propios flujos de trabajo.

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Pantalla de configuración de un agente en ChatGPT llamado "Scout", diseñado para monitorear comentarios de productos, responder preguntas y mantener actualizada la información en canales como Slack. (Captura OpenAI)

Asimismo, se anticipa que próximamente será posible convertir los GPT existentes en agentes de espacio de trabajo para facilitar la transición.

Con estos avances, OpenAI apuesta por integrar la inteligencia artificial de manera más profunda y práctica en el ámbito empresarial, permitiendo que los equipos automaticen procesos, colaboren en tiempo real y mantengan la flexibilidad para adaptar los agentes a las necesidades cambiantes de cada organización.

OpenAI presenta ChatGPT Images 2.0

OpenAI ha presentado ChatGPT Images 2.0, una actualización que revoluciona la generación de imágenes al ofrecer alta resolución y la capacidad de integrar texto claro y legible dentro de los diseños. Esta nueva versión resuelve una de las limitaciones habituales de la inteligencia artificial generativa, ya que hasta ahora los modelos tenían dificultades para representar correctamente palabras, tipografías o bloques de texto coherentes en las imágenes.

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Images 2.0 incorpora soporte para alfabetos no latinos, como japonés, chino, hindi y coreano. (Captura OpenAI)

La introducción de ChatGPT Images 2.0 supone un avance técnico significativo en la creación de contenido visual complejo. El sistema puede generar desde etiquetas sencillas hasta largas secciones de texto, manteniendo una calidad similar a la de un diseño profesional.

Además, permite producir capturas de pantalla realistas, interfaces digitales y una variedad de aplicaciones que van desde storyboards y cómics hasta campañas gráficas y materiales editoriales.

El modelo admite una resolución máxima de 2K y puede generar hasta ocho imágenes vinculadas a partir de una sola instrucción, lo que facilita la coherencia visual en proyectos integrales. Otra mejora relevante es la capacidad de manejar alfabetos no latinos, como japonés, chino, hindi y coreano, reproduciendo estos caracteres con gran precisión y eliminando los problemas de distorsión presentes en versiones anteriores.

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