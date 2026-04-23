Tecno

Qué TV es ideal para ver los partidos de la Copa Mundial 2026: todo lo que debes tener en cuenta para escoger la mejor

Debes tener presente que hay distintas tecnologías de televisores, resoluciones disponibles y tamaños según cada espacio

Guardar
Un hombre caucásico de mediana edad, con camiseta azul y vaqueros, sentado en un sofá viendo un partido de fútbol España contra Argentina en un televisor.
Elige un televisor con buena resolución, como 4K UHD, para apreciar cada detalle de los partidos del Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copa Mundial 2026 se aproxima y, si deseas adquirir un televisor ideal para disfrutar los partidos, es importante considerar varios aspectos.

Debes conocer los diferentes tipos de televisores disponibles, las resoluciones que existen, el tamaño más adecuado para tu espacio y otros factores clave que influyen en la experiencia de visualización.

Antes de comenzar con la guía, es importante saber que actualmente existen televisores inteligentes, que permiten acceder a aplicaciones y servicios en línea como Netflix directamente desde el equipo.

También hay modelos que no incluyen estas funciones, pero pueden optimizarse fácilmente utilizando dispositivos de streaming como Roku o Fire TV.

Televisor en buen estado en el living - (Imágen Ilustrativa Infobae)
Considera el tamaño de pantalla según la distancia disponible en tu sala o habitación. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Otro aspecto fundamental a considerar es tu presupuesto: define cuánto estás dispuesto a invertir antes de elegir el televisor, ya que esto te ayudará a encontrar la mejor opción dentro de tus posibilidades y evitar gastos innecesarios.

Qué tipos de televisores hay

Los principales tipos de televisores, según la tecnología de pantalla, son los siguientes, de acuerdo con Falabella:

  • OLED: Cada píxel funciona como una pequeña luz LED, capaz de emitir su propia luz y color. Esto permite obtener negros profundos y colores intensos, logrando una excelente calidad de imagen.
  • QLED: Utiliza nanopartículas llamadas puntos cuánticos para ofrecer mayor brillo y una calidad de color superior.
Un individuo concentrado en su teléfono móvil, con un televisor encendido en el fondo mostrando una película o serie. La imagen captura la realidad de cómo los smartphones y el acceso a internet y redes sociales han cambiado la manera en que interactuamos con los medios tradicionales, mostrando la tendencia de dividir nuestra atención entre distintas pantallas en nuestra vida diaria. (Imagen ilustrativa Infobae)
Prefiere modelos con alto rango dinámico (HDR) para obtener colores más vivos y contrastes realistas. (Imagen ilustrativa Infobae)
  • Nanocell: Incorpora partículas nanométricas en la pantalla para lograr colores más precisos, realistas y un ángulo de visión amplio.
  • LED: Supera a los antiguos televisores LCD y plasma. La retroiluminación permite una gama de colores más amplia y una mejor fidelidad de imagen.

Qué tipos de resoluciones para televisores hay

Los tipos de resolución se refieren a la cantidad de píxeles que conforman la imagen; a mayor cantidad de píxeles, mayor calidad visual.

  • 8K UHD: Ofrece una resolución cuatro veces superior a la UHD, representando la última generación en pantallas de alta definición.
  • 4K UHD: Tiene una resolución cuatro veces mayor que el Full HD. Proporciona imágenes extremadamente nítidas y un alto nivel de inmersión.
  • Full HD: Alcanza los 1920 x 1080 píxeles, más del doble de una pantalla HD. Brinda imágenes definidas, especialmente en televisores de hasta 43 pulgadas.
Una televisión moderna en un living room - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Verifica que el televisor cuente con buena tasa de refresco para una imagen fluida en escenas rápidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • HD: Esta resolución es de 1280 x 720 píxeles, considerada alta definición para pantallas de hasta 32 pulgadas, donde ofrece una buena calidad de imagen.

Qué tamaño de TV es ideal según cada espacio

La tienda indica que existe un tamaño de televisor ideal para cada ambiente, según la distancia de visualización recomendada:

  • Para habitaciones pequeñas, donde la distancia es de entre 1,2 y 2,8 metros, se recomienda un televisor de hasta 42 pulgadas.
  • Si el espacio disponible está entre 1,5 y 3,5 metros, un televisor de 43 a 49 pulgadas permite disfrutar una experiencia óptima.
Un hombre de edad avanzada con barba, vistiendo una camiseta del Real Madrid, mira un partido de fútbol en un televisor grande en su sala, gesticulando con una mano.
Asegúrate de que tenga entradas HDMI suficientes para conectar dispositivos adicionales, como decodificadores o consolas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Para distancias de 1,5 a 4 metros, lo ideal es elegir un modelo de 50 a 58 pulgadas.
  • Si la distancia supera los 2 metros, un televisor de 60 pulgadas o más es una excelente opción.
  • Los televisores de 70 pulgadas o más ofrecen una calidad de imagen sobresaliente y una experiencia envolvente; para aprovecharlos al máximo, se recomienda un espacio superior a 2,5 metros.

Qué tipos de calidad de sonido ofrece un TV

Los televisores actuales incorporan diversas tecnologías de sonido orientadas a ofrecer calidad e inmersión.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Opta por un televisor con sonido envolvente o compatible con sistemas externos para una experiencia más inmersiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los formatos más destacados se encuentran Dolby Audio/Atmos (sonido envolvente), DTS (alta fidelidad) y PCM (audio estéreo sin compresión). Además, suelen incluir modos específicos como Cine, Música, Noticias y Noche, que optimizan la experiencia según el contenido.

Estos sistemas se conectan a través de salidasARC/eARC(HDMI), ópticas (Toslink) o analógicas (AUX).

Evalúa tu presupuesto al comprar un TV

Antes de comprar un televisor, es fundamental evaluar tu presupuesto para identificar las opciones que se ajustan a tus posibilidades.

Definir un límite de gasto te permite comparar modelos según calidad, tamaño y funciones, evitando compras impulsivas. Así, puedes elegir el televisor que mejor se adapte a tus necesidades sin comprometer tu economía.

Temas Relacionados

TelevisorTVCopa Mundial 2026Tecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Lista de 100 nombres para bebés que van a nacer en mayo, según la IA

Algunos nombres sugeridos por esta tecnología incluyen Fátima, Florencia y Gabriela para niñas, así como Diego, Elías y Emiliano para niños

Lista de 100 nombres para bebés que van a nacer en mayo, según la IA

Sin WhatsApp a partir del 1 de mayo de 2026: estos celulares Android y modelos iPhone serán los afectados

Actualmente, WhatsApp ofrece soporte para teléfonos con Android 5.0 en adelante y para iPhone con iOS 15.1 o versiones más recientes

Sin WhatsApp a partir del 1 de mayo de 2026: estos celulares Android y modelos iPhone serán los afectados

Lista completa de alternativas a Cuevana y Magis TV: opciones gratuitas y de suscripción

Para seguir viendo películas gratis puedes acudir a Pluto TV o a la prueba gratuita de Prime Video

Lista completa de alternativas a Cuevana y Magis TV: opciones gratuitas y de suscripción

Un robot de Sony desafía y supera a humanos en el tenis de mesa competitivo

Cámaras equipadas con sensores de píxeles activos forman el sistema de percepción de alta velocidad del proyecto Ace, el cual permite identificar con exactitud la posición de la pelota

Un robot de Sony desafía y supera a humanos en el tenis de mesa competitivo

La nueva tecnología que permite a los robots manipular, cortar y pelar cualquier objeto

Los robots logran manipular alimentos irregulares y superficies curvas sin necesidad de modelos 3D perfectos

La nueva tecnología que permite a los robots manipular, cortar y pelar cualquier objeto
DEPORTES
La chance de gol fallada por Icardi que lo convirtió en meme en la eliminación del Galatasaray de la Copa de Turquía

La chance de gol fallada por Icardi que lo convirtió en meme en la eliminación del Galatasaray de la Copa de Turquía

Interna en el arbitraje de Tapia: Paletta criticó a Herrera y se despegó de la polémica del Superclásico

El durísimo planchazo de Cirilo Pereyra sobre Gonzalo Gelini que le valió la roja en el Superclásico de Reserva entre Boca y River

Gimnasia goleó 3-0 a Acassuso y es el primer clasificado a los octavos de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Impacto: Lamine Yamal se lesionó tras patear un penal, pidió el cambio en Barcelona y llegaría con lo justo al Mundial

TELESHOW
Charly García fue operado del riñón y permanece en observación

Charly García fue operado del riñón y permanece en observación

Tweety Dodero, la ahijada de Christina Onassis, habló sobre el final de la millonaria: “Murió en una bañadera de casa”

La Negra Vernaci contó qué estudia su hijo Vicente en la UBA y expresó todo su orgullo: “Es reloco que sea un adulto”

Chloe Bello reveló dónde se iban a casar con Gustavo Cerati: "Tengo el vestido guardado en casa"

Juli Poggio confirmó que la quieren en la nueva temporada de MasterChef Celebrity: “Podría haber clips muy divertidos”

INFOBAE AMÉRICA

Autoridades dominicanas entrevistan a más de diez personas por muerte de menor encontrada en un bolsón

Autoridades dominicanas entrevistan a más de diez personas por muerte de menor encontrada en un bolsón

El Líbano pidió en Washington extender la tregua con Israel y detener las demoliciones en el sur

Costa Rica: La administración entrante mantiene el monto destinado a universidades, pero exige igualdad en el reparto

Rebeca Grynspan apuesta por “un papel constructivo” de la ONU en la búsqueda de la paz en Irán

Patricia Ortiz, ingeniera salvadoreña de la NASA, motiva a nuevas generaciones en su gira por escuelas