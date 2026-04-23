Qué TV es ideal para ver los partidos de la Copa Mundial 2026: todo lo que debes tener en cuenta para escoger la mejor

Elige un televisor con buena resolución, como 4K UHD, para apreciar cada detalle de los partidos del Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copa Mundial 2026 se aproxima y, si deseas adquirir un televisor ideal para disfrutar los partidos, es importante considerar varios aspectos.

Debes conocer los diferentes tipos de televisores disponibles, las resoluciones que existen, el tamaño más adecuado para tu espacio y otros factores clave que influyen en la experiencia de visualización.

Antes de comenzar con la guía, es importante saber que actualmente existen televisores inteligentes, que permiten acceder a aplicaciones y servicios en línea como Netflix directamente desde el equipo.

También hay modelos que no incluyen estas funciones, pero pueden optimizarse fácilmente utilizando dispositivos de streaming como Roku o Fire TV.

Considera el tamaño de pantalla según la distancia disponible en tu sala o habitación. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Otro aspecto fundamental a considerar es tu presupuesto: define cuánto estás dispuesto a invertir antes de elegir el televisor, ya que esto te ayudará a encontrar la mejor opción dentro de tus posibilidades y evitar gastos innecesarios.

Qué tipos de televisores hay

Los principales tipos de televisores, según la tecnología de pantalla, son los siguientes, de acuerdo con Falabella:

OLED: Cada píxel funciona como una pequeña luz LED, capaz de emitir su propia luz y color. Esto permite obtener negros profundos y colores intensos, logrando una excelente calidad de imagen.

QLED: Utiliza nanopartículas llamadas puntos cuánticos para ofrecer mayor brillo y una calidad de color superior.

Prefiere modelos con alto rango dinámico (HDR) para obtener colores más vivos y contrastes realistas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Nanocell: Incorpora partículas nanométricas en la pantalla para lograr colores más precisos, realistas y un ángulo de visión amplio.

LED: Supera a los antiguos televisores LCD y plasma. La retroiluminación permite una gama de colores más amplia y una mejor fidelidad de imagen.

Qué tipos de resoluciones para televisores hay

Los tipos de resolución se refieren a la cantidad de píxeles que conforman la imagen; a mayor cantidad de píxeles, mayor calidad visual.

8K UHD: Ofrece una resolución cuatro veces superior a la UHD, representando la última generación en pantallas de alta definición.

4K UHD: Tiene una resolución cuatro veces mayor que el Full HD. Proporciona imágenes extremadamente nítidas y un alto nivel de inmersión.

Full HD: Alcanza los 1920 x 1080 píxeles, más del doble de una pantalla HD. Brinda imágenes definidas, especialmente en televisores de hasta 43 pulgadas.

Verifica que el televisor cuente con buena tasa de refresco para una imagen fluida en escenas rápidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

HD: Esta resolución es de 1280 x 720 píxeles, considerada alta definición para pantallas de hasta 32 pulgadas, donde ofrece una buena calidad de imagen.

Qué tamaño de TV es ideal según cada espacio

La tienda indica que existe un tamaño de televisor ideal para cada ambiente, según la distancia de visualización recomendada:

Para habitaciones pequeñas, donde la distancia es de entre 1,2 y 2,8 metros, se recomienda un televisor de hasta 42 pulgadas.

Si el espacio disponible está entre 1,5 y 3,5 metros, un televisor de 43 a 49 pulgadas permite disfrutar una experiencia óptima.

Asegúrate de que tenga entradas HDMI suficientes para conectar dispositivos adicionales, como decodificadores o consolas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para distancias de 1,5 a 4 metros, lo ideal es elegir un modelo de 50 a 58 pulgadas.

Si la distancia supera los 2 metros, un televisor de 60 pulgadas o más es una excelente opción.

Los televisores de 70 pulgadas o más ofrecen una calidad de imagen sobresaliente y una experiencia envolvente; para aprovecharlos al máximo, se recomienda un espacio superior a 2,5 metros.

Qué tipos de calidad de sonido ofrece un TV

Los televisores actuales incorporan diversas tecnologías de sonido orientadas a ofrecer calidad e inmersión.

Opta por un televisor con sonido envolvente o compatible con sistemas externos para una experiencia más inmersiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los formatos más destacados se encuentran Dolby Audio/Atmos (sonido envolvente), DTS (alta fidelidad) y PCM (audio estéreo sin compresión). Además, suelen incluir modos específicos como Cine, Música, Noticias y Noche, que optimizan la experiencia según el contenido.

Estos sistemas se conectan a través de salidasARC/eARC(HDMI), ópticas (Toslink) o analógicas (AUX).

Evalúa tu presupuesto al comprar un TV

Antes de comprar un televisor, es fundamental evaluar tu presupuesto para identificar las opciones que se ajustan a tus posibilidades.

Definir un límite de gasto te permite comparar modelos según calidad, tamaño y funciones, evitando compras impulsivas. Así, puedes elegir el televisor que mejor se adapte a tus necesidades sin comprometer tu economía.