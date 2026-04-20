Netflix sube sus precios y cuesta más de 20 euros al mes en España

La tarifa Premium de Netflix en España alcanza 21,99 euros al mes, marcando un récord histórico en la plataforma. (Foto: REUTERS/Daniel Cole/Archivo)

El servicio de streaming Netflix ha subido nuevamente sus precios en España. Por primera vez, el costo mensual para acceder a todos los contenidos y máximas prestaciones de la plataforma supera la barrera de los 20 euros, llegando la tarifa del plan Premium hasta 21,99 euros al mes.

El incremento coincide con una oleada global de subidas similar aplicada por la compañía en Estados Unidos a finales de marzo, la cual se extendió a España menos de un mes después.

Estos incrementos afectan tanto a nuevos usuarios, que ya encuentran estos precios al momento de contratar el servicio, como a actuales suscriptores, quienes los verán reflejados en su próximo ciclo de facturación.

Cuánto quedará costando cada plan de Netflix en España

Netflix realiza su segunda subida de precios en menos de dos años en España, replicando las subidas de EE.UU. y Portugal. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Archivo)

Con la actualización más reciente detallada en la página de Planes y Precios de Netflix, el plan Estándar con anuncios cuesta ahora 8,99 euros al mes, lo que representa un aumento de dos euros. El plan Estándar sube a 14,99 euros y el Premium, hasta 21,99 euros.

Las nuevas tarifas están activas desde este fin de semana y afectan de inmediato a los nuevos suscriptores, mientras que a los abonados actuales se les aplicarán a partir de la próxima renovación mensual.

Por qué Netflix sigue incrementando el precio de sus planes en diferentes países

Esta tendencia confirma una estrategia de toda la industria: los principales proveedores streaming han convertido los incrementos periódicos de tarifa en un recurso habitual para sostener su modelo de negocio.

En los últimos años, el coste de las principales plataformas de streaming en España ha aumentado un 81,7% según datos oficiales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En el caso específico de Netflix, la última subida constituye la segunda en menos de dos años. En el primer trimestre de 2025, la empresa ya había ajustado sus tarifas en Estados Unidos y Portugal antes de trasladar la medida al mercado español.

Solo desde 2015, el costo de las principales plataformas streaming en España, incluyendo Spotify, HBO Max, Disney+ y Amazon Prime Video, experimentó un aumento del 81,7%, según datos de Europa Press.

Cómo ha reaccionado la justica de países europeos ante los aumentos de Netflix

El escaso margen de maniobra de los usuarios ante las subidas de precio ha abierto frentes legales en Europa. Recientemente, un fallo del tribunal de Roma determinó el mes pasado que los incrementos sucesivos de Netflix en Italia desde 2017 hasta 2024 son ilegales.

La justicia italiana declara ilegales los incrementos de tarifas de Netflix desde 2017 hasta 2024 y exige reembolsos a los usuarios. (Foto: REUTERS/Bing Guan)

La resolución obliga a la plataforma a reembolsar a los clientes las sumas cobradas de más, monto que en algunos casos puede llegar a 500 euros por usuario. El tribunal declaró abusivas y nulas las cláusulas contractuales que facultaban a Netflix a modificar tarifas y condiciones de forma unilateral, por no ajustarse al Código de Consumo italiano.

La asociación nacional de consumidores aportó que, en el periodo evaluado por la justicia, el plan premium sumó aumentos acumulados de 8 euros mensuales, mientras que el plan estándar incrementó el coste en 4 euros al mes.

La sentencia exige a Netflix no solo proceder a los reembolsos, sino además, reducir los precios de las suscripciones al nivel vigente antes de los incrementos.

El tribunal de Roma obliga a Netflix a devolver hasta 500 euros por usuario por subidas consideradas abusivas y a reducir sus tarifas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Netflix debe comunicar la decisión judicial a todos los usuarios, incluidos antiguos clientes, a través de su web, medios nacionales y notificaciones por correo. La sentencia reconoce la posibilidad de solicitar indemnización por daños y perjuicios en aquellos casos más graves.

Qué responde Netflix ante las acciones judiciales en su contra

En respuesta al veredicto italiano, Netflix anunció que presentará un recurso ante los tribunales, sosteniendo que su política tarifaria respeta la normativa vigente.

Asimismo, un portavoz explicó a El País: “Nuestros suscriptores están por encima de todo. Nos tomamos muy en serio los derechos de los consumidores y creemos que nuestras condiciones siempre han estado en línea con la normativa y las prácticas italianas”.