De la tarjeta física al disco SSD: el salto generacional de las partidas guardadas en PlayStation

Un corte de energía o la extracción accidental de la tarjeta podía arruinar el progreso de horas de juego. (Imagen ilustrativa Infobae)

La manera en la que los jugadores de PlayStation guardan sus partidas ha experimentado una transformación radical en las últimas dos décadas. Lo que alguna vez fue un proceso manual, limitado y lleno de incertidumbres, se ha convertido en una función automatizada e invisible que mejora notablemente la experiencia de juego.

Esta evolución no solo refleja el avance del hardware, sino también la creciente sofisticación de los sistemas operativos y los servicios en la nube que acompañan a las consolas modernas.

Hoy en día, quienes disfrutan de la PlayStation 5 pueden acceder a mecanismos de guardado que eliminan las preocupaciones del pasado. Sin embargo, los jugadores veteranos recordarán con nostalgia —y cierto estrés— los rituales de la era de la PlayStation 2, cuando la gestión de las partidas era una tarea tangible y, a veces, angustiante.

El guardado requería, por ejemplo, llegar a puntos específicos dentro del juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar partidas en PlayStation 2: Memory Cards y gestión manual

En la era de la PlayStation 2, guardar el progreso en los videojuegos era un proceso físico y deliberado que requería dispositivos externos y una gestión constante del espacio disponible. La experiencia implicaba no solo avanzar en el juego, sino también estar pendiente de las limitaciones técnicas y los riesgos asociados a las Memory Cards.

Dispositivo externo: Para guardar una partida en la PS2, era imprescindible adquirir una Memory Card, un accesorio físico de apenas 8 MB de capacidad. Su reducido tamaño obligaba a borrar partidas antiguas con frecuencia para hacer espacio a las nuevas.

Proceso manual: El guardado requería llegar a puntos específicos dentro del juego, acceder a menús y, en muchos casos, esperar mensajes de advertencia como “No extraiga la Memory Card, no reinicie ni apague la consola”.

Una PS2 TEST es una consola PlayStation 2 especial fabricada por Sony para desarrolladores y medios, utilizada para probar juegos antes de su lanzamiento. (Reddit)

Riesgo de pérdida: Un corte de energía o la extracción accidental de la tarjeta podía arruinar el progreso de horas de juego, generando ansiedad entre los usuarios.

Portabilidad limitada: Llevar una partida a casa de un amigo significaba transportar la Memory Card, exponiéndola a extravíos o daños.

Guardar partidas en PlayStation 5: SSD interno y servicios en la nube

Con la llegada de la PlayStation 5, el guardado de partidas se ha transformado en un proceso automático y casi invisible para el jugador. Gracias al almacenamiento interno SSD y a los servicios en la nube, la gestión del progreso es más ágil, segura y cómoda que nunca.

Almacenamiento digital: La PS5 prescinde de tarjetas externas; todas las partidas se guardan en el disco duro interno SSD, con capacidad suficiente para miles de archivos de progreso.

Autoguardado constante: La mayoría de los juegos modernos implementa sistemas de autoguardado que registran el avance del jugador automáticamente, eliminando la necesidad de buscar puntos de guardado manuales.

PS5 y mandos DualSense. PS5

Respaldo en la nube: Los suscriptores de PlayStation Plus disfrutan de la función Cloud Saves, que sube automáticamente las partidas a los servidores de Sony. Así, cambiar de consola o recuperarse de una avería es tan simple como descargar la partida desde internet.

Experiencia fluida: El proceso de guardado se realiza de manera automática y en segundo plano, permitiendo que el jugador apague la consola sin preocuparse por perder su avance.

La evolución en el sistema de guardado de partidas de PlayStation es un claro ejemplo de cómo la tecnología mejora la calidad de vida de los usuarios, pasando de una experiencia limitada y manual a un entorno digital, seguro y sin sobresaltos.

En la actualidad, aún es posible almacenar partidas en una Memory Card, aunque esto varía según la consola o el dispositivo utilizado. Este tipo de soporte fue habitual en sistemas como PlayStation 1, PlayStation 2, GameCube y otras plataformas de generaciones previas. Si utilizas alguno de estos equipos o juegas en hardware original, podrás guardar tu progreso en tarjetas de memoria compatibles.