Crimen y Justicia

Encontraron el cuerpo de una mujer que desapareció hace cuatro días en Santa Fe

María Laura Lafuente fue reportada como desaparecida desde el 20 de abril pasado. La última imagen que se tiene de ella se registró ese mismo día en un local de la zona

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Primer plano de una mujer joven con cabello castaño rojizo y ojos azules, sonriendo ligeramente, con un fondo borroso de césped y vegetación seca
La imagen muestra a la mujer desaparecida en Coronda cuyo cuerpo fue hallado sin vida, generando conmoción en Santa Fe (Ahora)

El hallazgo de María Laura Lafuente, una mujer de 33 años y residente de la ciudad de Coronda, conmocionó a la comunidad del departamento San Jerónimo, provincia de Santa Fe, durante la tarde del pasado miércoles.

El cuerpo fue localizado sin vida en las aguas del río Coronda, en las inmediaciones del paraje Carancho Triste, una zona situada a escasa distancia del casco urbano donde residía la víctima. El hecho movilizó a vecinos y autoridades, que desde hacía días mantenían la expectativa por el desenlace de una búsqueda que se había intensificado en las últimas horas.

Un pescador fue quien visualizó el cuerpo y notificó a las autoridades. Según narró al medio local Aires de Santa Fe, sospechó desde un principio que el cuerpo podría encontrarse allí. “Conocía a María Laura, a su familia, a sus hermanos; yo era muy amigo de sus abuelos”, lamentó.

De acuerdo con lo informado por el portal Ahora, la constatación del fallecimiento estuvo a cargo de un médico policial, quien intervino en el lugar junto a efectivos de la Unidad Regional XV San Jerónimo y agentes de la Policía de Investigaciones (PDI). Especialistas del área Científica de la PDI también participaron en la preservación de la escena, en cumplimiento del protocolo para casos de muertes en circunstancias no esclarecidas.

La noticia del desenlace generó un fuerte impacto en el entorno de Lafuente, cuya desaparición había mantenido en vilo a familiares, amigos y vecinos de la zona central de Coronda desde la madrugada del lunes 20 de abril.

Lafuente fue vista por última vez cuando salió de su domicilio. Las cámaras de seguridad de un comercio local captaron su imagen realizando compras ese mismo día, constituyéndose en el último registro visual confirmado de la mujer. Ante la ausencia de novedades y el hecho de que no regresara a su hogar, su madre inició una búsqueda personal. Al no obtener respuestas, radicó la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales por pedido de paradero.

Desde ese momento, distintas unidades policiales especializadas pusieron en marcha un amplio operativo de búsqueda que se extendió por la ciudad de Coronda y áreas aledañas dentro del departamento San Jerónimo. El despliegue incluyó la participación de Buzos Tácticos, equipos de manejo de drones y efectivos de infantería, quienes recorrieron zonas ribereñas y sectores urbanos sin obtener resultados positivos en los primeros días.

La Policía buscó por cuatro días a la mujer desaparecida en Coronda, Santa Fe (Versión Rosario)
La Policía buscó por cuatro días a la mujer desaparecida en Coronda, Santa Fe (Versión Rosario)

Durante la tarde del pasado miércoles, personal policial que patrullaba la zona del paraje Carancho Triste detectó la presencia de un cuerpo en el río, lo que derivó en la activación inmediata del protocolo para casos de hallazgo de personas fallecidas en lugares públicos. El sitio fue preservado y se convocó a expertos de la PDI para las tareas de rigor, en una investigación que desde el inicio fue acompañada por la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En las horas previas al hallazgo, efectivos policiales habían recolectado distintos elementos en la misma zona donde posteriormente se encontró el cuerpo de Lafuente. Entre los objetos secuestrados figuraban colillas de cigarrillo, una botella de vino de vidrio de ¾, un teléfono celular, blisteres de pastillas y atados de cigarrillos. Todos los elementos fueron remitidos a peritajes criminalísticos bajo orden de la fiscalía interviniente, aunque hasta el momento no se han difundido resultados oficiales sobre los análisis realizados.

La causa de la muerte de María Laura Lafuente permanece como un dato no esclarecido. El médico policial que intervino en el lugar únicamente constató el fallecimiento, sin que se hayan dado a conocer detalles sobre lesiones visibles u otros indicios que permitan orientar la investigación hacia una hipótesis concreta.

En este contexto, la expectativa se centra ahora en los resultados de los peritajes y en las definiciones que pueda brindar la fiscalía respecto de la causa de la muerte y la eventual existencia de hechos delictivos asociados.

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