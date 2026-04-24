Crimen y Justicia

Jury a los fiscales del caso Nora Dalmasso: peritos y forenses expusieron fallas en cómo se trabajó la escena del crimen

Ocurrió durante la tercera jornada del debate. Para este viernes están citados otros diez testigos, entre ellos Miguel Rohrer, conocido como “El Francés” —quien fue señalado en su momento por los hijos de la víctima—, Alicia Cid —quien declaró haber mantenido una relación con Marcelo Macarrón— y la funcionaria judicial Virginia Massuet

Guardar
Croquis y evidencias caso Nora Dalmasso
El croquis de la escena del crimen dibujado por el oficial inspector Sergio Ariel Liendo

La tercera audiencia del jury contra los fiscales acusados de presunto mal desempeño y negligencia grave en la investigación del crimen de Nora Dalmasso en Córdoba estuvo centrada en los señalamientos de peritos y forenses sobre la forma en que se manejó la escena y las pruebas del caso.

El médico forense Martín Subirachs declaró que el equipo que intervino en la vivienda de la víctima carecía de insumos y materiales estériles, lo que afectó la manipulación de la evidencia. “Nunca tuvimos un maletín para ir a la escena del crimen, no teníamos insumos”, sostuvo ante el tribunal.

Subirachs, quien llegó a la casa de la calle 5 del country Villa Golf, en Río Cuarto, junto al fiscal Javier Di Santo y personal policial, detalló que debió desarmar el nudo del cinto homicida con sus manos ante la falta de tijeras estériles y colocarlo en una bolsa plástica común.

“Si yo utilizaba una tijera domiciliaria o un elemento de la casa Macarrón, y cortaba el lazo para preservar el nudo, iba a contaminar la escena. Al no tener elementos estériles, porque nunca nos proveyeron de eso, saqué el nudo cuidadosamente y lo coloqué en una bolsa de plástico”, explicó.

Croquis y evidencias caso Nora Dalmasso
Imagen del expediente Dalmasso: una bolsa con pruebas recuperadas de la escena

En sintonía —y de acuerdo al diario La Voz, que realiza una cobertura del minuto a minuto del jury— Nidia Modesti, doctora en genética, señaló que la causa estuvo marcada por dificultades en la cadena de custodia y problemas en el procesamiento de muestras biológicas.

Según declaró, las muestras que recibió estaban “diluidas” porque se habían dividido en varios hisopos, lo que complicó los análisis posteriores. Al analizar los hisopos y algodones enviados al laboratorio, solo se detectó ADN de la propia Nora Dalmasso, algo que atribuyó al estado de las pruebas.

Modesti también mencionó que parte del material recolectado, como un cabello hallado en la escena, fue enviado directamente al FBI y no pasó por el laboratorio provincial. “En ocho muestras de las doce de la bata del cinto se identificó ADN de Macarrón”, afirmó, aunque aclaró que también detectaron ADN masculino y femenino que no pudieron identificar, algo que atribuyó probablemente a contaminación o transferencias previas.

“Fue una causa muy compleja, había mucha presión y desconfianza, por algo se llevó al FBI. Estaba permanentemente cuestionada”, dijo la genetista.

Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro ﻿﻿Jury Fiscales Caso Dalmasso
Los fiscales en el banquillo de acusados: Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro

A su turno, el forense Mario Germán De Vignolo relató que fue convocado por la Fiscalía General varios días después del hecho para colaborar con el caso. Presentó un informe en el que concluyó que la muerte se produjo por asfixia mecánica, con estrangulamiento por cuerda y manual, y que había signos de relación sexual consentida o sin violencia.

De Vignolo describió el episodio como un crimen “improvisado” debido a que el arma homicida permaneció en el lugar. “Lo normal hubiera sido llevarla y lavarse las manos, pero esto fue un homicidio desorganizado”, declaró.

Además, afirmó que no detectó signos médicos que indicaran abuso sexual, aunque reconoció la posibilidad de amenaza psicológica.

Las mil muertes de Nora Dalmasso
Nora Dalmasso fue hallada asesinada el 26 de noviembre de 2006 en su casa del barrio Villa Golf, en Río Cuarto, Córdoba

Uno de los primeros en declarar en la jornada fue Lucas Rosales, responsable de la unidad judicial de Río Cuarto al momento del crimen. Explicó que la investigación siguió directivas del fiscal Di Santo y que se tomaron testimonios a empleados y personal policial.

También detalló que la fiscalía dirigía las decisiones en los allanamientos y confirmó la realización de intervenciones telefónicas, aunque no precisó los resultados.

Rosales luego indicó que en los primeros momentos se investigó a todo el personal que había trabajado en la casa y recordó que Gastón Zárate, el primer sospechoso señalado en la causa, conocido como “El Perejil”, resultó comprometido por declaraciones de testigos.

Jury de Enjuiciamiento a fiscales del caso Nora Dalmasso
El tribunal encargado de dictar el veredicto

Durante la audiencia también declaró César Fortette, jefe de la Policía Judicial, quien defendió las pericias psicológicas y la actuación del fiscal en la conducción de la investigación.

Por su parte, Guarania Barbero y Marcelo Ramognino, vocales de la cámara del crimen de Río Tercero, dijeron no haber participado en la causa Dalmasso y afirmaron que conociero el expediente por los medios de comunicación.

Para este viernes está previsto que declaren otros diez testigos ante el tribunal. Entre ellos se encuentra el empresario rural Miguel Rohrer, conocido como “El Francés”, a quien los hijos de Nora Dalmasso alguna vez señalaron como el autor del crimen.

También está citada Alicia Cid, quien durante la instrucción de la causa afirmó haber mantenido una relación extramatrimonial con Marcelo Macarrón durante más de 20 años.

Otra de las testigos convocadas es la funcionaria judicial Virginia Massuet, quien tuvo participación en la etapa de instrucción encabezada por el fiscal Luis Pizarro.

Temas Relacionados

Nora DalmassoJuryCórdobaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Exclusivo: las últimas imágenes del anestesista Alejandro Salazar antes de morir y los mensajes que intercambió con un amigo

Son del 19 de febrero pasado y forman parte del expediente que permitió reconstruir las horas previas al deceso del médico. La investigación busca determinar si su muerte está vinculada con la causa por desvío de propofol en el hospital Italiano

Exclusivo: las últimas imágenes del anestesista Alejandro Salazar antes de morir y los mensajes que intercambió con un amigo

Juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras: un empleado definió a la víctima como “mandonita”

Durante la audiencia, también se escuchó el comentario de una amiga de la familia que calificó a la pareja como “perfecta”

Juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras: un empleado definió a la víctima como “mandonita”

Rosario concentra más de la mitad de denuncias registradas en Santa Fe por tiroteos en escuelas

De acuerdo con los datos oficiales, en toda la provincia se reportaron más de 400 casos, motivados por la aparición de mensajes y pintadas

Rosario concentra más de la mitad de denuncias registradas en Santa Fe por tiroteos en escuelas

Sobreseyeron a los padres de la beba que murió en Ensenada tras confirmar que no existió maltrato o abuso

Las investigaciones médicas concluyeron que la causa de muerte fue natural, consecuencia de un paro cardiorrespiratorio y no se halló evidencia de intervención de terceras personas

Sobreseyeron a los padres de la beba que murió en Ensenada tras confirmar que no existió maltrato o abuso

Una mujer mató a su pareja a puñaladas porque la quería dejar y ahora llegará a juicio

El ataque ocurrió en la vivienda que Alexis Marín y María Belén Barreto compartían. Tenían un hijo en común y una relación conflictiva. Un familiar quiso intervenir pero cuando llegó a la vivienda supo que ya estaba muerto

Una mujer mató a su pareja a puñaladas porque la quería dejar y ahora llegará a juicio
DEPORTES
Boca alcanzó 14 partidos invicto bajo la conducción de Claudio Úbeda: a cuánto quedó del mejor registro histórico de Carlos Bianchi

Boca alcanzó 14 partidos invicto bajo la conducción de Claudio Úbeda: a cuánto quedó del mejor registro histórico de Carlos Bianchi

10 frases de Úbeda tras la goleada de Boca: el grupo que se forjó, qué tiene Ander Herrera y el grito en el vestuario que lo descolocó

Los mejores memes de la goleada del “EuroBoca” ante Defensa: Claudio Úbeda en modo Bianchi y burlas para River Plate

Giro inesperado en el escándalo de infidelidad entre una figura del deporte y una reportera: fotos a los besos y una confesión

Boca lidera su grupo y es escolta en la Tabla Anual: así están las posiciones y los cruces de playoffs del Torneo Apertura

TELESHOW
Daniel Gómez Rinaldi apuntó contra Mariano Peluffo y habló de su dura interna: “A mí que no me busquen”

Daniel Gómez Rinaldi apuntó contra Mariano Peluffo y habló de su dura interna: “A mí que no me busquen”

El regalo de Mario Pergolini a Oriana Sabatini que entusiasmó a los hinchas de Boca Juniors con la llegada de Paulo Dybala

El incómodo momento de Milo J que lo obligó a frenar su show en Colombia: “Si van a tirar algo, tírenlo bien”

Luquitas Rodríguez contó cómo se prepara para el debut de Paren la Mano Circus: “Estoy ansioso de que la gente se ría”

La palabra de Chiche Gelblung luego de su internación: “Estaba medio flojito”

INFOBAE AMÉRICA

Jazz, pop, hip hop y música clásica: el inesperado acercamiento entre géneros que muestra la ciencia

Jazz, pop, hip hop y música clásica: el inesperado acercamiento entre géneros que muestra la ciencia

Israel y Hezbollah intercambiaron ataques en la frontera con Líbano pese al anuncio de la extensión del alto el fuego

El régimen de Ortega y Murillo destina recursos públicos a una infraestructura inexistente en Nicaragua

El besteller coreano Kim Ho-yeon está en Buenos Aires: “La vida se renueva y se eleva gracias a los pequeños actos de bondad de cada uno”

Evento gratuito busca preparar a la población de Costa Rica para atender emergencias cardíacas