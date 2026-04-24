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El ajuste de WhatsApp que viene por defecto y debes desactivar para evitar que te espíen

Archivos peligrosos enviados por estafadores pueden almacenarse sin que el usuario lo note si no desactiva este ajuste

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Whatsapp
La descarga automática de archivos en WhatsApp viene activada por defecto y puede poner en riesgo tu privacidad. (Reuters)

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo, presente en casi todos los teléfonos inteligentes y, por tanto, un objetivo frecuente de estafadores y ciberdelincuentes. Los ataques pueden ir desde mensajes sospechosos, intentos de suplantación de identidad y ofertas de trabajo falsas, hasta la manipulación de contactos conocidos que han sufrido el hackeo de su cuenta.

Una de las formas más comunes de ataque es el envío de archivos maliciosos a través de chats, que pueden poner en riesgo la privacidad del usuario con solo ser abiertos.

El riesgo oculto de la descarga automática

Entre los ajustes por defecto de WhatsApp, existe uno que puede poner en peligro la seguridad de los datos personales: la descarga automática de archivos. Esta función, activada de forma predeterminada tanto en Android como en iOS, permite que fotos, videos, audios y documentos recibidos en los chats se guarden automáticamente en el dispositivo, sin que el usuario tenga que intervenir.

Desactivar la descarga automática de archivos en WhatsApp es clave para evitar que archivos maliciosos se almacenen en el dispositivo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
Desactivar la descarga automática de archivos en WhatsApp es clave para evitar que archivos maliciosos se almacenen en el dispositivo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

El problema surge cuando un ciberdelincuente envía un archivo malicioso bajo cualquier pretexto, como una foto o un documento PDF. Aunque el usuario no interactúe con el archivo ni proporcione datos, si la descarga automática está activa, ese archivo ya estará almacenado en la galería o carpeta de documentos del teléfono. Si en el futuro se abre ese archivo sin recordar su origen, se corre el riesgo de activar aplicaciones espía capaces de capturar información sensible y comprometer la privacidad.

Cómo desactivar la descarga automática en WhatsApp

La mejor estrategia para evitar este tipo de vulnerabilidades es desactivar la descarga automática y elegir manualmente qué archivos descargar. El proceso es sencillo, aunque varía ligeramente entre Android y iOS, según detalla Xataka:

En Android:

  • Accede a los ajustes de WhatsApp.
  • Entra en la sección ‘Almacenamiento y datos’.
  • En ‘Descarga automática’, desactiva todas las opciones: ‘Descargar con datos móviles’, ‘Descargar con Wi-Fi’ y ‘En itinerancia de datos’.

En iOS:

  • Accede a los ajustes de WhatsApp.
  • Dirígete a ‘Almacenamiento y datos’.
  • En ‘Descarga automática de archivos’, selecciona ‘Nunca’ para fotos, audios, vídeos y documentos.
Desactivar la descarga automática permite elegir manualmente qué archivos guardar en el dispositivo. (Europa Press)
Desactivar la descarga automática permite elegir manualmente qué archivos guardar en el dispositivo. (Europa Press)

Al realizar estos cambios, se evita que archivos desconocidos o sospechosos se almacenen automáticamente en el dispositivo, reduciendo así la probabilidad de abrir por error un archivo malicioso más adelante.

Revisión periódica de los dispositivos vinculados

Otra medida clave para proteger la cuenta de WhatsApp es revisar con frecuencia la sección de Dispositivos vinculados. Esta opción muestra en qué computadoras, tablets u otros dispositivos está activa la cuenta, además del teléfono principal. Un control mensual permite detectar accesos no autorizados o sesiones olvidadas en equipos compartidos.

Si se identifica un dispositivo sospechoso, basta con seleccionarlo y cerrar la sesión de inmediato para cortar cualquier acceso no deseado a la cuenta.

Notificaciones de seguridad y mantenimiento de la aplicación

WhatsApp ofrece notificaciones de seguridad que alertan al usuario cuando cambia la clave de seguridad de un contacto o cuando ocurre algún evento relevante en la cuenta. Mantener estas notificaciones activas ayuda a detectar rápidamente comportamientos inusuales.

Mantener activas las notificaciones de seguridad facilita identificar cambios o comportamientos sospechosos. (Europa Press)
Mantener activas las notificaciones de seguridad facilita identificar cambios o comportamientos sospechosos. (Europa Press)

Además, es fundamental asegurarse de que la aplicación esté siempre actualizada. Las nuevas versiones suelen corregir vulnerabilidades y mejorar los sistemas de protección. Activar las actualizaciones automáticas garantiza que el usuario disponga siempre de las funciones y parches de seguridad más recientes.

Recomendaciones para una mayor seguridad

  • No abrir archivos ni enlaces de contactos o números desconocidos.
  • Bloquear y reportar actividades sospechosas directamente desde el chat.
  • Eliminar archivos recibidos de remitentes dudosos sin abrirlos.
  • Mantener las notificaciones de seguridad activadas y la aplicación actualizada.

Desactivar la descarga automática y adoptar hábitos de seguridad digital son pasos clave para reducir el riesgo de espionaje y proteger la privacidad en WhatsApp, frente a un entorno cada vez más expuesto a amenazas y fraudes digitales.

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