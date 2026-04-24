Crimen y Justicia

Juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras: un empleado definió a la víctima como “mandonita”

Durante la audiencia, también se escuchó el comentario de una amiga de la familia que calificó a la pareja como “perfecta”

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La mujer murió fue encontrada sin vida en el automóvil, mientras que el hombre todavía conservaba signos vitales y pudo ser salvado (El Tribuno)
La mujer murió fue encontrada sin vida en el automóvil, mientras que el hombre todavía conservaba signos vitales y pudo ser salvado (El Tribuno)

Este viernes, se escucharán los últimos testimonios en el juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras, en donde José Eduardo Figueroa -quien fuera su esposo en aquel entonces- se encuentra imputado.

El proceso comenzó a principio de mes y se espera que se extienda hasta el 4 de mayo. Figueroa está acusado de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género contra su esposa, en el ataque ocurrido el 4 de agosto de 2023 dentro del barrio privado El Tipal.

Durante la última jornada declararon una amiga de la pareja, un empleado, el tío del acusado y dos profesionales de la salud mental que atienden al imputado desde su ingreso a la Unidad Carcelaria 1.

En su testimonio, el familiar de Figueroa relató que mantenía una relación cercana con la pareja y que habían compartido varias situaciones cotidianas. Expresó que, en una ocasión, la víctima le pidió a su esposo que cambiara los pañales de los niños, algo con lo que no estuvo de acuerdo.

A su turno, el empleado de la finca del tío del imputado describió su vínculo como laboral pero cercano. Contó que sus hijos jugában juntos y que con Mercedes el trato era formal aunque la calificó como “mandonita”. Por su parte, la amiga de la familia declaró que compartían actividades sociales y que la pareja parecía “perfecta”.

Cerca de las 20 de la noche anterior al crimen, la mujer se acercó al domicilio para buscar a su hijo y observó al imputado de buen ánimo, incluso haciendo bromas. Sin embargo, aseguró no conocer detalles íntimos de la relación y que se enteró del crimen a través de las noticias.

También habló una prima del acusado a través de videollamada y de acuerdo con la información del Ministerio Público Fiscal, la mujer afirmó que se visitaban con frencuencia pese a vivir en provincias distintas y que no supo de conflictos entre ellos. De la víctima dijo que era una “excelente persona”.

Una sala de audiencias judicial con un panel de tres jueces al fondo, un oficial de seguridad y varias mesas ocupadas por abogados con laptops
Miembros del tribunal y abogados participan en una audiencia judicial clave por femicidio en Salta. (Fiscales de Salta)

Durante la jornada también declararon una médica psiquiatra y una psicóloga que acompañan al imputado desde su ingreso al penal, quienes describieron un presunto cuadro de depresión acompañado de síntomas de estrés postraumático, reflejados en el desánimo y el insomnio. Ambas coincidieron en que el acusado tiene algunos recuerdos de la discusión que pudo haber sido el desencadenante del hecho, aunque reconoce lagunas y vacíos en su memoria sobre lo ocurrido. Además, señalaron que el imputado expresa sentimientos de culpa y responsabilidad.

La fiscal Sodero Calvet remarcó que, según los informes, el imputado expresó preocupación por sus hijos y su familia, pero no se mencionan sentimientos de culpa hacia la víctima ni por su muerte, cuestión que ambas profesionales reconocieron.

Previo a los testimonios de este jueves, habló una amiga de la infancia de la víctima y se refirió a situaciones de inocomodidad con la pareja. Carolina Wayar sostuvo que ambas compartieron una relación de larga data, aunque reconoció que el vínculo se vio alterado en ocasiones por Figueroa.

Mercedes Kvedaras
Una amiga describió a la víctima como cálida

Según sus palabras, la relación con él dificultó que pudieran compartir tiempo juntas y relató que la última vez que se encontraron, junto a otra amiga, conversaron sobre los deseos de Kvedaras de separarse. La testigo recordó que Mercedes le mostró un mensaje dirigido a Figueroa donde le expresaba que ya no lo quería como pareja, solo como el padre de sus hijos, y remarcó que la víctima sentía que no podía concretar la separación.

Wayar señaló que, tras ese encuentro, se comunicaron de manera virtual y que el día anterior al femicidio la notó “afónica”. El 4 de agosto, a las 9:04, le envió un mensaje que nunca fue escuchado. Wayar describió a Mercedes como una persona “cálida y divertida” y afirmó que la relación siempre fue complicada por el trato despectivo de Figueroa, a quien calificó como un “hipócrita”. Este viernes a las 8.30 sew reanudará el debate judicial.

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