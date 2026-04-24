El besteller coreano Kim Ho-yeon está en Buenos Aires: “La vida se renueva y se eleva gracias a los pequeños actos de bondad de cada uno”

El escritor coreano Kim Ho-yeon

Es lindo pensar en un mendigo tirado en la calle que encuentra una cartera perdida y decide devolverla y eso -como en las fábulas, donde las buenas acciones tienen recompensa- le cambia la vida. Es lindo pensar que la señora que perdío la cartera -que tiene una tiendita 24 horas que anda bastante mal y que se está jubilando- va a encontrar en ese hombre roñoso y casi sin lenguaje una mirada humana, un escudo, una forma de estar menos sola. Que hay una segunda oportunidad. Que hay buena gente.

De eso -es lindo, es lindo- se trata La asombrosa tienda de la señora Yeom, la novela con que el coreano Kim Ho-yeon se volvió un autor internacional, un best seller y el referente de una tendencia llamada “ficción sanadora”.

Ficción sanadora: escenarios cotidianos, gente común un poco herida, la reparación a partir de la relación con los demás. Dicen que son libros que abrazan, que son una manta calentita. Venden millones.

Las portadas de 'Las maravillas de la tienda de Cheongpa-dong' y 'La asombrosa tienda de la señora Yeom' de Kim Ho-Yeon .

Kim, nacido en 1974, está en Buenos Aires para presentar en la Feria del Libro -este viernes a las 19- la segunda parte de La asombrosa tienda... titulada Las maravillas de la tienda de Cheongpa-dong. La vida sigue, la señora Yeom le dejó el lugar en la tienda a su hijo -que sólo quiere ampliar el margen de ganancias- y las cosas se van a complicar cuando renuncie el encargado de la noche. Pero, tranquilos: es ficción sanadora.

Poco antes de la presentación, Kim respondió por mail a las preguntas de Infobae.

-En Las maravillas de la tienda de Cheongpa-dong, muchos personajes llegan rotos o cansados. ¿Escribe pensando en consolar al lector o en reflejar una realidad que todos reconocen?

-Cuando estaba escribiendo esta obra era plena época de la pandemia de COVID-19, un momento en el que todos atravesábamos tiempos difíciles. Quería transmitir consuelo a quienes vivíamos en esa misma realidad, y para ello opté por reflejar situaciones con las que cualquiera pudiera identificarse. Con ello, confiaba en que esta historia pudiera tocar el corazón de muchas personas.

-Hablamos de “ficción sanadora”... ¿Puede sanar realmente la literatura? ¿Cómo? ¿Conoce algún caso concreto?

-Yo mismo llevo una vida en la que he sido sanado por la literatura. Aún hoy en día, cuando estoy estresado o quiero olvidarme de la realidad por un momento, abro una novela o un libro de ensayos y me pongo a leer. Me dejo llevar hacia nuevos mundos y hacia las vidas de otras personas que encuentro en los libros.

Por otro lado, debo admitir que no siempre creí firmemente en el poder sanador de la literatura. Sin embargo, tras la publicación de La asombrosa tienda de la señora Yeom y de Las maravillosas de la tienda de Cheongpa-dong recibí muchos comentarios de lectores que me decían que esas novelas habían mejorado sus vidas, que les había hecho cambiar su forma de pensar y que les habían dado el valor para seguir adelante. Estoy convencido de que la literatura tiene un poder de sanación.

Kim Ho Yeon, un fenómenos en la literatura mundial.

-El turno nocturno tiene un clima muy particular en la novela. ¿Qué le permitía narrativamente ese horario que no encontraba en el día?

-Si hubiera que señalar una imagen que simbolice la noche en las ciudades de la Corea contemporánea, sería la luz de maxikiosco 24 horas, encendida como un faro en un callejón oscuro. Creo que, a diferencia del ajetreo cotidiano del día, los pasos de quienes acuden a estas tiendas a altas horas de la noche o de madrugada llevan consigo el peso de la vida y sus propias historias.

Asimismo, la vida de quienes trabajan en el turno nocturno, cuidando la tienda durante esas horas, también tiene su propia carga y profundidad. Sin duda, las tiendas de conveniencia por la noche tienen una atmósfera particular.

Si tienen curiosidad, los invito a venir a Seúl y pasar por una de esas tiendas en plena noche. Prueben un cup-ramyeon -los fideos instantáneos coreanos- y tómense una cerveza mientras experimentan el ambiente único de ese lugar.

-La vida en Corea implica mucho trabajo y competencia: ¿Siente que esta literatura reacciona, consciente o inconscientemente, al ritmo y la presión de la sociedad coreana actual?

-Cuando escribía La asombrosa tienda de la señora Yeom y Las maravillosas de la tienda de Cheongpa-dong, no era algo de lo que fuera plenamente consciente. Sin embargo, después de que el libro recibiera tanto cariño por parte de los lectores coreanos, yo mismo lo comprendí: que los lectores, en una sociedad coreana llena de presión, necesitaban un lugar como una tienda donde poder hacer una pausa.

Kim se inspiró en Seúl durante la pandemia (Simon Shin/Zuma press/Contactphoto)

Me gustaría seguir escribiendo historias que compartan los valores que nuestra época necesita.

-Si tuviera que definir qué “milagro” es posible hoy —en una gran ciudad, en una vida común—, ¿cuál sería?

-Me conmueve ver, incluso en medio de la prisa del camino al trabajo, a quienes se detienen para esperar el paso de una persona mayor; a los autos que reducen la velocidad frente a una escuela primaria para cuidar a los niños; a quienes se acercan primero para ayudar a un extranjero que busca su camino; o a quienes ceden su asiento en el subte a una mujer embarazada o a una persona mayor.

En una ciudad donde viven personas que recuerdan y practican estos valores, pequeños pero valiosos, de la vida en comunidad, no puedo evitar sonreír con admiración. No sé si eso puede llamarse un milagro, pero siento que la vida cotidiana se renueva y se eleva gracias a esos pequeños actos de bondad que cada uno puede llevar a cabo.

-¿Todo el mundo merece una segunda oportunidad?

-Todos merecen tener una segunda oportunidad. Sin embargo, esa oportunidad solo es posible a través de la propia reflexión y el esfuerzo personal. Tal como la señora Yeom no le concedió a Dokgo una segunda oportunidad sin motivo alguno.

-¿Qué espera de Buenos Aires?

-Es una ciudad desconocida para mí, pero también un lugar que siempre he admirado desde la distancia. Incluso su nombre me parece hermoso, por eso desde hace tiempo he querido visitarla.

Sobre todo, lo primero que me viene a la mente son Borges, las bibliotecas, las librerías y los cafés, así que, como escritor, es una ciudad en la que me gustaría quedarme uno o dos meses para recargar mi inspiración.

Me hace mucha ilusión poder visitarla por primera vez en esta ocasión, y me gustaría disfrutar plenamente del “buen aire” de Buenos Aires.

La agenda de Kim Ho-yeon

Presentación: Viernes 24 de abril a las 19h en Sala Gorostiza.

Firma de libros: Viernes 24 de abril a las 20:30h en Stand del Centro Cultural Coreano (Pabellón Amarillo)

Encuentro con lectores: Domingo 26 de abril a las 16h en Stand del Centro Cultural Coreano (Pabellón Amarillo)

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Fecha: La Feria se hará entre el 23 de abril y el 11 de mayo de 2026.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.