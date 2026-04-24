Condenaron a un vendedor de drogas y a su cómplice por asesinar a un hombre en Santa Fe

El tribunal condena a prisión perpetua a dos acusados por el asesinato de Gonzalo Cucit

Un vendedor de drogas y su acompañante fueron condenados a prisión perpetua por el homicidio de Gonzalo Darío Cucit, un hombre de 36 años de Correa, provincia de Santa Fe, durante un intento de robo de su automóvil. La decisión judicial representa el cierre de un proceso penal que involucró pruebas periciales, análisis de comunicaciones y registros audiovisuales para reconstruir los hechos y determinar la autoría del crimen.

Cucit tenía problema de adicciones a las drogas y acumulaba una importante deuda económica, por eso decidió vender su Ford Fiesta para intentar saldar parte de esas deudas. El fallo, dictado este jueves por el tribunal integrado por las juezas Marisol Usandizaga, Brenda Coassolo y Griselda Strologo en los Tribunales de San Lorenzo, marcó el fin de una investigación que reveló que la presunta compraventa del vehículo fue en realidad una emboscada de los imputados: Ramón Alberto Rojas de 59 años e Iván Castillo de 36 años.

La victima fue vista por última vez cuando salió de su hogar en Correa a las 19.20 del martes 30 de julio de 2024. Se dirigió por la Ruta 9 hasta encontrarse con Ramón Alberto Rojas, domiciliado en las cabañas del Parque Sarmiento de Carcarañá y señalado como vendedor de drogas, quien estaba acompañado por Iván Castillo, oriundo de Buenos Aires. El camino que tomaron quedó documentado gracias a filmaciones de las cámaras de seguridad, que registraron los vehículos circulando por Ruta 9.

A las 20 horas, tras una breve conversación, ambos vehículos se dirigieron hacia Luis Palacios y media hora después, se oyeron los disparos. Cerca de la entrada de la estancia Santa Eulogia, los homicidas despojaron a Cucit de su auto y su teléfono y lo asesinaron disparando cinco tiros. A las 22 horas, la Policía notificó el hallazgo del cuerpo.

El fallo judicial, impuso la pena de prisión perpetua a los responsables. La justicia determinó que el asesinato de Gonzalo Cucit respondió a un robo planificado y ejecutado con extrema violencia, en el marco de una transacción que involucraba a personas vinculadas al narcotráfico regional.

La detención de Ramón Alberto Rojas en el Parque Sarmiento por el homicidio de Cucit (Fuente: Rosario3)

La investigación

La investigación del fiscal Aquiles Balbis reunió testimonios, peritajes y análisis de los teléfonos móviles implicados. El seguimiento de las líneas telefónicas coincidió con los desplazamientos de la víctima y los acusados desde Correa hasta el sitio del asesinato. A esto se sumó la prueba registrada en cámaras, que mostró tanto el encuentro entre los vehículos como los trayectos clave.

En el juicio no se logró establecer cuál de los acusados efectuó los disparos, por lo que ambos fueron sentenciados como partícipes necesarios del delito de homicidio criminis causa, figura que implica asesinar para garantizar la impunidad de otro delito, en este caso el robo del vehículo.

Iván Castillo fue vinculado de forma directa al hallar en su poder la tarjeta de memoria que pertenecía al celular de Cucit. La prueba estaba oculta en la cabaña de Rojas y, pese a que el dispositivo había sido formateado, un análisis forense permitió recuperar imágenes tomadas por la víctima, donde se lo veía tocando la batería o junto a sus mascotas.

Por otro lado, también analizaron a quien conectó a Cucit y Rojas para simular la compra del vehículo, Claudio “Mono” Martin. Fue imputado como partícipe del crimen tras hallarse en su domicilio un cuaderno con anotaciones que confirmaban la deuda de la víctima con él. Las cámaras constataron que Rojas visitó su casa antes y después del asesinato. Martin terminó quitándose la vida en prisión durante el proceso, declarando su inocencia en una de las audiencias.

Durante el cierre del juicio, una hermana de Gonzalo Cucit expresó: “Siento un gran alivio: se hizo justicia por mi hermano. Ahora va a estar tranquilo. Los tipos van a estar presos por mucho tiempo. Se lo merecían, porque la verdad es que mi hermano no se merecía que le hicieran lo que le hicieron”.