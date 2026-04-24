Estudio revela que la mayoría de los emails no son escritos por personas y terminan en la bandeja de spam

La desconexión entre los correos electrónicos y el público no se debe únicamente a la automatización. (Imagen ilustrativa Infobae)

El correo electrónico, antaño herramienta fundamental de comunicación, atraviesa una crisis de relevancia a medida que la inteligencia artificial y los sistemas automatizados dominan el tráfico global. Un informe de Hostinger, basado en el análisis de 1.000 millones de emails enviados en enero de 2026, muestra que el 87 % de los mensajes recibidos por los usuarios son generados automáticamente y, en su mayoría, no alcanzan la bandeja de entrada.

Solo el 44 % de los correos superan los filtros de seguridad y antispam, mientras el resto se pierde en un ecosistema cada vez más controlado por algoritmos.

El auge de la automatización y el declive del correo electrónico tradicional

Según los resultados del estudio de Hostinger, la transformación del email de un canal abierto entre personas a una infraestructura dominada por automatismos es la causa principal de su pérdida de eficacia.

Solo el 44 % de los correos superan los filtros de seguridad y antispam. (Imagen ilustrativa Infobae)

La mayor parte del tráfico actual está compuesta por notificaciones, promociones, alertas y mensajes transaccionales enviados por plataformas empresariales, redes sociales, servicios SaaS o campañas de marketing.

Estos contenidos, en su mayoría generados por inteligencia artificial, carecen de atractivo personal y son fácilmente identificados como mensajes prefabricados por los usuarios, que tienden a ignorarlos o eliminarlos sin leer.

Walter Guido, director regional de España en Hostinger, subraya que el cambio no es solo técnico, sino estructural: “Que más de la mitad del tráfico global ni siquiera llegue a la bandeja de entrada no es un dato técnico, es un cambio estructural”. Es pertinente señalar que esta declaración apareció en la web de El País.

La mayoría de los correos se pierde en un ecosistema cada vez más controlado por algoritmos. (Hostinger)

La personalización de los correos mediante IA ha mejorado ligeramente la relevancia de algunos mensajes, pero el problema persiste cuando el usuario percibe que el contenido no es auténtico ni relevante.

Cambios en el comportamiento y cultura digital de los usuarios

La desconexión entre los correos electrónicos y el público no se debe únicamente a la automatización. El estudio señala que incluso los mensajes escritos por personas fracasan si son enviados de forma masiva, sin consentimiento o sin segmentación adecuada.

Guido ilustra: “Un correo escrito por una persona, pero enviado de forma masiva (...) tiene muchas más papeletas de fracasar que uno automatizado, pero relevante y esperado”. La clave no reside tanto en el autor del mensaje como en la intención y el contexto de su envío.

No abras ni respondas mensajes de remitentes desconocidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El factor cultural es clave en la pérdida de vigencia del correo electrónico. Entre las generaciones más jóvenes, el email es visto como una herramienta anticuada y poco eficiente, incluso para cuestiones de trabajo. Optan por plataformas de mensajería instantánea adaptadas al ámbito profesional, como Slack, y únicamente recurren al correo electrónico para usos puntuales.

Lo que durante décadas fue el principal medio de comunicación digital se ha convertido en un ambiente fuertemente filtrado por algoritmos y cada vez menos relevante para la vida diaria, sobre todo entre los más jóvenes.

Cómo evitar los correos spam

Aprender a prevenir y gestionar el correo spam es esencial para proteger la información y mantener la organización en la correspondencia diaria. Adoptar buenas prácticas y aprovechar las herramientas de filtrado puede marcar la diferencia entre una experiencia segura y eficiente o una bandeja de entrada invadida por mensajes irrelevantes y potencialmente peligrosos.

Aprender a prevenir y gestionar el correo spam es esencial para proteger la información. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para evitar los correos spam, es recomendable seguir estas prácticas:

No compartas tu dirección de correo electrónico en sitios públicos o poco confiables.

Utiliza filtros de spam y configura reglas en tu servicio de correo para bloquear remitentes sospechosos.

No abras ni respondas mensajes de remitentes desconocidos.

Evita hacer clic en enlaces o descargar archivos adjuntos de correos no solicitados.

Revisa con frecuencia la carpeta de spam y marca los mensajes legítimos como “no spam”.

Usa direcciones de correo alternativas para registros en sitios web o promociones.

Mantén actualizado el software de seguridad y antivirus en tus dispositivos.