Evento gratuito busca preparar a la población de Costa Rica para atender emergencias cardíacas

La séptima edición de Salvando Corazones ofrecerá capacitación gratuita en reanimación cardíaca el 26 de abril en Cartago. (AdobeStock)

El 26 de abril, Cartago recibirá la séptima edición de Salvando Corazones, una jornada gratuita de capacitación en reanimación cardíaca que forma parte de los Domingos Familiares organizados por la Municipalidad local. El evento está diseñado para fortalecer la respuesta ciudadana ante emergencias cardíacas, en un país donde las enfermedades cardiovasculares se mantienen como la primera causa de muerte. Esta iniciativa ya ha capacitado a más de 3.500 personas en Costa Rica y busca que más ciudadanos se conviertan en primeros respondientes ante un paro cardiorrespiratorio.

A lo largo de sus seis ediciones previas, este programa formativo ha contado con el apoyo de más de 720 colaboradores, instructores y personal logístico, sumando más de 35 horas de formación. La actividad ha tenido presencia en San José, el Colegio de Médicos, Tibás, Alajuela y la Universidad de Costa Rica, consolidándose como un esfuerzo interinstitucional de alcance nacional.

Cada minuto cuenta: el impacto de la reanimación ciudadana

Durante un paro cardíaco, cada minuto sin atención médica reduce la probabilidad de supervivencia en aproximadamente un 10%, según datos proporcionados durante la convocatoria del evento. En Costa Rica, cada dieciocho minutos una persona es ingresada en un centro médico por dolor en el pecho, una tendencia que subraya la urgencia de preparar a la población en técnicas de soporte vital básico.

El evento del 26 de abril se realizará entre las 10:00 y las 14:00 horas, en la avenida central de Cartago cien metros al oeste de la Municipalidad. La organización está a cargo del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica y la Fundación Internacional del Corazón, con apoyo de la Benemérita Cruz Roja Costarricense, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el Sistema de Emergencias 9-1-1, la Organización Panamericana de la Salud, la Municipalidad de Cartago, la Universidad Hispanoamericana y la Asociación de Médicos de Cartago.

Más de 3.500 personas ya han sido capacitadas por Salvando Corazones para actuar como primeros respondientes ante un paro cardíaco.| Créditos: BBC

Una actividad abierta para toda la comunidad

La dinámica del evento contempla una fase teórica, donde los asistentes verán un video explicativo sobre la técnica de reanimación, seguida de una práctica en grupos de cuatro personas, guiados por instructores de la Cruz Roja, Bomberos, la Universidad Hispanoamericana y la Asociación de Médicos de Cartago. El acceso es totalmente gratuito y abierto a cualquier persona, sin distinción de edad, género o formación previa. Para facilitar la experiencia se recomienda asistir con ropa cómoda, pues la práctica se realiza a nivel de suelo utilizando simuladores.

Jorge Rovira, jefe de Atención Prehospitalaria y Rescate de la Cruz Roja Costarricense, enfatizó la relevancia de la formación ciudadana en emergencias cardíacas al señalar que “los primeros minutos ante un paro cardíaco son muy importantes. Que una persona sepa cómo actuar puede marcar la diferencia entre la supervivencia”. El director general del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Héctor Chaves, invitó a los más de 3,500 costarricenses que ya han recibido esta capacitación a seguir actualizando sus conocimientos y a la población general a participar.

El programa incluye fases teóricas y prácticas en reanimación con simuladores, guiadas por expertos de la Cruz Roja y Bomberos. Cortesía: Cruz Roja

Coordinación entre instituciones para salvar vidas

La convocatoria también incluye capacitación sobre el correcto uso del Sistema de Emergencias 9-1-1. Gerardo García, vocero del Sistema de Emergencias, destacó que el personal está “altamente capacitado para que, en caso de un paro cardiorrespiratorio, puedan darle indicaciones al usuario de cómo dar RCP”, y recalcó la importancia de que la ciudadanía se forme para aplicar maniobras vitales mientras llega la atención profesional.

Mario Redondo, alcalde de la Municipalidad de Cartago, remarcó que esta jornada cobra relevancia no solo para la prevención y cuidado de la salud, sino también como una oportunidad de integración familiar y promoción de estilos de vida saludables, en el marco de los Domingos Familiares. Además del enfoque en la salud, estas actividades incluyen deportes, adopción de mascotas y apoyo a emprendedores locales, lo que amplía el valor social del evento.

El presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, Elliott Garita Jiménez, explicó que “es fundamental que la población esté preparada para actuar ante una emergencia. En este evento las personas aprenderán a identificar señales de alerta y qué hacer mientras llegan los servicios de salud, lo que puede marcar una diferencia decisiva”.

La cita del 26 de abril representa una nueva instancia para que la población de Cartago y de otras regiones de Costa Rica adquieran herramientas prácticas para responder ante una emergencia cardíaca, sumando a la formación ciudadana un elemento clave en la lucha contra la principal causa de muerte en Costa Rica.