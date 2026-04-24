Israel y Hezbollah intercambiaron ataques en la frontera con Líbano pese al anuncio de la extensión del alto el fuego

Israel y Hezbollah intercambiaron ataques en la frontera con Líbano tras el anuncio de la extensión del alto el fuego (REUTERS)

Israel y Hezbollah intercambiaron nuevos ataques en la zona fronteriza de Shtula mientras en Estados Unidos concluía una ronda de contactos diplomáticos entre Jerusalén y Líbano, que derivó en la extensión del alto el fuego por tres semanas, según anunciaron las partes.

Hezbollah reivindicó el lanzamiento de “una salva de cohetes contra el asentamiento de Shtula a las 23.15 del jueves”, de acuerdo con un comunicado difundido por la cadena Al Manar, afín al grupo. La organización terrorista sostuvo que la ofensiva respondió a “la violación del alto el fuego por parte del enemigo israelí y a sus ataques contra la localidad de Yater, en el sur de Líbano”.

Horas antes, al menos dos personas, entre ellas un menor, resultaron heridas en un bombardeo sobre Yater, en la gobernación meridional de Nabatiye. En la zona septentrional de esa misma región, en Shukin, otro ataque dejó tres muertos, según la información reportada.

El Ejército israelí respondió poco después. Un portavoz militar informó que sus fuerzas “atacaron el lanzador desde el que se dispararon varios cohetes contra la zona de Shtula”. El vocero agregó que las Fuerzas de Defensa de Israel también alcanzaron “otro lanzador, cargado y listo para disparar”, que, según remarcó, “presentaba una amenaza para las FDI y el Estado de Israel”.

El comunicado israelí se conoció poco más de media hora después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara en redes sociales la prórroga de la tregua entre Israel y Líbano por otras tres semanas, vigente desde el 16 de abril, tras una reunión en el Despacho Oval entre representantes de alto rango de ambos países.

El comunicado israelí se conoció poco más de media hora después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara en redes sociales la prórroga de la tregua entre Israel y Líbano por otras tres semanas (AP)

El presidente estadounidense calificó el encuentro de “muy histórico” y confirmó que el cese al fuego, acordado inicialmente por diez días, quedará en vigor hasta mediados de mayo mientras continúan las negociaciones hacia un acuerdo de paz permanente.

“¡La reunión fue un éxito! Estados Unidos colaborará con el Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbollah”, escribió en Truth Social. “El alto el fuego entre Israel y el Líbano se extenderá tres semanas”, añadió.

La reunión en la Casa Blanca fue la segunda ronda de conversaciones directas entre Israel y Líbano en tres décadas. Participaron el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el embajador estadounidense en Israel Mike Huckabee y el embajador en Líbano Michel Issa, junto a la embajadora libanesa en Washington, Nada Hamadeh Moawad, y su contraparte israelí, Yechiel Leiter. Trump señaló que el encuentro fue “muy bien” y expresó su deseo de recibir próximamente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun.

El alto el fuego original entró en vigor el 16 de abril a las 17:00 hora del Este, según estableció el Departamento de Estado. El acuerdo, descrito por Washington como un gesto de buena voluntad del gobierno israelí, fijó una tregua de diez días destinada a crear condiciones para negociaciones de fondo. El texto firmado reconoció a las fuerzas de seguridad libanesas como las únicas con autoridad para garantizar la soberanía del país, y comprometió a Beirut a impedir que Hezbollah u otros grupos armados no estatales atacaran objetivos israelíes.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, el embajador de EEUU en el Líbano, Michel Issa, la embajadora del Líbano en EEUU, Nada Hamadeh Moawad, y el embajador de Israel en EEUU, Yechiel Leiter, se dirigen a su reunión en el Departamento de Estado en Washington (REUTERS/Kevin Lamarque)

Las hostilidades se intensificaron en marzo de 2026 en el marco de la escalada regional vinculada al conflicto con Irán, y derivaron en bombardeos aéreos israelíes, operaciones terrestres y ataques de cohetes y drones de Hezbollah hacia el norte de Israel. El ejército israelí ocupa actualmente una franja de amortiguamiento de hasta diez kilómetros dentro del sur de Líbano.

Trump indicó en su publicación en Truth Social que Estados Unidos trabajará con Líbano “para ayudarlo a protegerse de Hezbollah”, una formulación que refleja el eje central de las demandas israelíes: el desarme del grupo terrorista chií respaldado por Irán. El canciller israelí, Gideon Saar, sostuvo durante los actos del Día de la Independencia de Israel que no existen “desacuerdos serios” con Líbano y que “el obstáculo para la paz es uno: Hezbollah”. Saar describió al país vecino como un “estado fallido” sometido a lo que llamó “ocupación iraní”.

(Con información de EP y AP)