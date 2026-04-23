Tecno

Una moneda sobre el router para mejorar la señal Wi-Fi: ¿truco efectivo o mito?

Este consejo se ha viralizado como supuesto remedio para zonas interiores con escaza cobertura

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Primer plano de una moneda de un Euro dorada y plateada colocada sobre un router Wi-Fi negro con luces LED azules y verdes encendidas, con polvo visible.
El truco de colocar una moneda sobre el router para mejorar la señal Wi-Fi se ha popularizado en redes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El truco viral que propone colocar una moneda sobre el router para mejorar la señal Wi-Fi ha generado debate en redes sociales y foros tecnológicos. En hogares donde las zonas sin cobertura siguen siendo habituales, las soluciones caseras proliferan en busca de una conexión más estable.

La dificultad para mantener una señal Wi-Fi óptima en todos los rincones de la vivienda impulsa la búsqueda de remedios alternativos. Dormitorios alejados, muros gruesos y viviendas de varias plantas representan desafíos habituales para los usuarios de internet. En este contexto, el truco de la moneda sobre el router ha ganado notoriedad en plataformas como TikTok e Instagram, donde muchos usuarios describen mejoras inmediatas tras aplicar la técnica.

La propuesta consiste en colocar una moneda u otro objeto metálico pequeño sobre el router Wi-Fi, con la promesa de una mejor cobertura inalámbrica sin coste alguno. Algunos defensores argumentan que el metal actuaría como una antena improvisada, modificando la distribución de las ondas de radio. Otros sugieren que el peso añadido evita movimientos accidentales del equipo, asegurando mayor estabilidad.

Un router Wi-Fi negro con cuatro antenas y luces azules encendidas está sobre una mesa de madera oscura. Al fondo, una sala con un televisor y una lámpara.
No hay evidencia de que colocar objetos metálicos sobre el router mejore la señal inalámbrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Experimentos previos

La idea de manipular materiales metálicos para alterar la propagación de señales inalámbricas encuentra cierto respaldo en experimentos académicos. En entornos controlados, investigadores del Dartmouth College lograron potenciar la señal Wi-Fi mediante reflectores compuestos por una fina capa de metal y plástico colocados junto a las antenas del dispositivo.

Estas señales operan mayoritariamente en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz, y los metales pueden reflejar, desviar o bloquear las ondas electromagnéticas.

Sin embargo, trasladar estos experimentos a la práctica cotidiana no resulta tan sencillo. El tamaño reducido de una moneda común apenas tiene impacto en la propagación de la señal, ya que las dimensiones relevantes para las ondas Wi-Fi son considerablemente mayores. Este matiz limita la eficacia de la técnica en ambientes domésticos.

Capa metálica en router
Capa fabricada por los investigadores del Dartmouth College para mejorar la señal Wi-Fi. (Dartmouth College)

Sin pruebas ni validación de organismos reguladores

No hay experimentos que sugieran que colocar una moneda sobre el router produce una mejora real ni sostenida en la calidad de la conexión Wi-Fi. La imposibilidad de que este truco sea efectivo se debe principalmente a la escala: el diámetro de la moneda resulta insignificante frente a las longitudes de onda de las señales Wi-Fi.

Asimismo, la eventual percepción de mejoría tras aplicar el truco suele responder a otros factores. Muchas veces, al instalar la moneda, el usuario aprovecha para mover el router, reiniciarlo o ajustar la antena, lo que puede generar cambios reales en la cobertura. O simplemente, la coincidencia con un momento de mayor estabilidad en la red lleva a atribuir la mejora al objeto metálico.

Por su parte, ni la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) ni fabricantes destacados como Apple o Google recomiendan este tipo de prácticas. Sus guías ponen el foco en la ubicación óptima del equipo, la actualización de firmware, la gestión de interferencias y el uso de repetidores o sistemas de malla para mejorar la cobertura.

Un joven con suéter gris oscuro mira su teléfono, conectado a un router Wi-Fi blanco con luces azules que emite una señal inalámbrica visible en una mesa.
La mejor forma de mejorar el Wi-Fi sigue siendo ubicar bien el equipo y recurrir a repetidores o sistemas de malla si es necesario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posibles riesgos y efectos secundarios

El uso de objetos sobre el router no solo carece de respaldo técnico, sino que puede acarrear consecuencias negativas. Estos dispositivos generan calor durante su funcionamiento, especialmente bajo cargas intensas como streaming en 4K o videollamadas. Los fabricantes integran rejillas y ranuras de ventilación para disipar el calor, por lo que obstruirlas con monedas, pilas o figuras decorativas favorece el sobrecalentamiento.

El sobrecalentamiento puede ocasionar microcortes, reducir la vida útil del equipo e incluso provocar averías irreparables. Además, acumular objetos metálicos sobre el router puede empeorar la calidad de la señal, creando nuevas zonas sin cobertura debido a reflejos e interferencias no deseadas.

La recomendación general de los expertos es mantener la parte superior del router libre de cualquier objeto y garantizar una buena ventilación. En caso de problemas de cobertura, lo más adecuado es revisar la ubicación del equipo, evitar interferencias, actualizar el firmware y considerar la instalación de repetidores o sistemas de malla.

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