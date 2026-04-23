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El filtro de Instagram que usa IA para que tus fotos parezcan tomadas con una cámara analógica

Esta opción suma iluminación de estudio y contraste para lograr un efecto retro en segundos

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Filtro Dirty Flash de Instagram
“Dirty Flash” permite crear imágenes con apariencia de cámara analógica usando IA en Instagram. (Composición Infobae)

La nostalgia por la fotografía analógica y la búsqueda de imágenes llamativas han impulsado una nueva tendencia en redes sociales: el filtro Dirty Flash de Instagram. Este efecto, que utiliza inteligencia artificial desarrollada por Meta, se viralizó rápidamente gracias a su capacidad para transformar selfies comunes en retratos con estética profesional y aire vintage, evocando el estilo de las cámaras de película.

Qué es el filtro Dirty Flash y por qué se hizo viral

El filtro Dirty Flash se presenta como una herramienta sencilla, integrada directamente en la aplicación de Instagram, que permite a cualquier usuario obtener resultados visualmente impactantes con apenas un toque. Su función principal es simular una iluminación de estudio, añadiendo un destello de flash intenso, aumentando el contraste y generando sombras marcadas. El resultado final se asemeja al de las cámaras analógicas, con un aspecto retro que destaca en historias y reels.

A diferencia de otros efectos que requieren aplicaciones externas o conocimientos de edición, Dirty Flash puede aplicarse de inmediato desde Instagram, lo que favorece su rápida adopción. Los usuarios comparten en las plataformas comparaciones del “antes y después”, mostrando cómo la IA logra transformar la apariencia de cualquier selfie y darle un acabado profesional.

Filtro de Instagram
La tendencia crece porque el filtro no requiere aplicaciones externas ni conocimientos de edición. (@bcafctalhah/X)

La popularidad del filtro responde a una fórmula probada en redes sociales: resultados llamativos con el mínimo esfuerzo. Miles de usuarios ya lo emplean tanto en Instagram como en otras redes como X (antes Twitter) y Facebook, donde se multiplican las publicaciones con esta estética.

Cómo aplicar este filtro en Instagram

Utilizar este efecto es un proceso rápido y accesible para todos los usuarios de Instagram. No requiere configuraciones complejas ni la instalación de complementos adicionales. El paso a paso es el siguiente:

  • Subir o tomar una foto para las historias de Instagram.
  • Tocar el ícono de efectos (un pincel con estrellas o tres estrellas) que aparece en el costado derecho de la pantalla.
  • Deslizar entre las opciones de filtros disponibles.
  • Buscar el filtro llamado Dirty Flash.
  • Seleccionarlo y esperar que la inteligencia artificial procese y transforme la imagen.

En cuestión de segundos, la foto adquiere una iluminación más intensa, sombras pronunciadas y un contraste elevado, generando ese efecto nostálgico que remite a la fotografía analógica de estudio.

Filtro Instagram
Opciones de filtro que aparecen al subir una historia en Instagram. (@titi_ohara/X)

IA y estética retro: la fórmula detrás del éxito

El éxito de Dirty Flash no solo radica en la facilidad de uso, sino en la estética que propone. Frente a los filtros convencionales que buscan mejorar la calidad y la nitidez de la imagen, este efecto recurre a una tendencia visual que privilegia el flash fuerte, el contraste y un ambiente retro. Así, la inteligencia artificial no solo mejora la imagen, sino que la redefine, transportando al usuario a una época donde las cámaras analógicas y el revelado manual eran la norma.

Meta, la empresa matriz de Instagram, viene integrando cada vez más herramientas de IA tanto para la gestión de la plataforma como para el uso creativo de los usuarios. De hecho, los propios usuarios pueden crear y compartir filtros, lo que contribuye a la diversidad de efectos disponibles y favorece la viralización de nuevas tendencias como la de Dirty Flash.

Una tendencia en crecimiento

El filtro Dirty Flash logró instalarse como una de las tendencias más fuertes de la temporada en Instagram y otras redes, gracias a su capacidad para combinar tecnología de vanguardia con una estética nostálgica y atractiva. La facilidad para acceder al efecto, sumada a los resultados inmediatos y visualmente distintivos, explica la rapidez con la que miles de personas han adoptado este filtro para sus publicaciones.

Meta apuesta por integrar inteligencia artificial en filtros creativos como “Dirty Flash”. (Europa Press)
Meta apuesta por integrar inteligencia artificial en filtros creativos como “Dirty Flash”. (Europa Press)

En un entorno digital donde la imagen es protagonista, las herramientas impulsadas por inteligencia artificial, como Dirty Flash, continúan transformando la manera en que los usuarios crean y comparten contenido, acercando la fotografía profesional —y su encanto retro— a cualquier persona con un teléfono móvil y una cuenta en Instagram.

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