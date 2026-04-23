El manifiesto de Palantir: qué proponen Alex Karp y Peter Thiel con la “república tecnológica”

En su columna en Infobae a la Tarde, el politólogo Tomás Trapé analizó el reciente manifiesto de Palantir, donde Alex Karp y Nicholas Zamiska proponen una “república tecnológica” como nuevo horizonte para el poder occidental. El documento, viralizado en redes, resume en 22 puntos la estrategia de la elite tecnológica para redefinir la relación entre innovación, Estado y democracia.

Durante su intervención junto a Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, el análisis se centró en la transformación de Silicon Valley de simple motor económico a actor político global.

Silicon Valley y la deuda moral: la propuesta disruptiva de Palantir

“Silicon Valley le debe una deuda moral al país que hizo posible su ascenso. La elite ingenieril de Silicon Valley tiene una obligación afirmativa de participar en la defensa de la nación”, sintetizó Trapé al abordar el eje fundacional del manifiesto. El texto de Karp y Zamiska critica el estancamiento tecnológico y la pérdida de impulso civilizatorio: “Nos prometieron autos voladores y nos dieron 140 caracteres”, ironizó el politólogo.

Palantir Technologies CEO Alex Karp attends the 56th annual World Economic Forum (WEF) meeting in Davos, Switzerland, January 20, 2026. REUTERS/Denis Balibouse

El contraste histórico es clave para el diagnóstico: “Entre el primer vuelo de los hermanos Wright y la llegada del hombre a la Luna pasaron 66 años. Desde entonces, hace 54 que no volvemos a la Luna”, citó Trapé. El manifiesto apunta a la burocracia y la democracia como frenos al progreso, y plantea la actualización del “hardware” social a través de una república tecnológica, inspirada en la aceleración y la meritocracia.

La columna trazó puentes con el futurismo y las vanguardias del siglo XX. “Hay mucho de tecnofascismo y tecnofeudalismo en ese ideal de velocidad y ruptura, pero la novedad es la inteligencia artificial, que se presenta como un agente y no solo una herramienta”, explicó Trapé, marcando el giro respecto a paradigmas anteriores.

Poder duro digital y la nueva carrera armamentística

“El manifiesto destaca que la pregunta no es si se construirán armas con inteligencia artificial, sino quién las hará y para qué. Nuestros adversarios no van a detenerse en debates teatrales. La era atómica terminó; la disuasión ahora se juega en la inteligencia artificial”, explicó Trapé al desplegar los puntos geopolíticos del texto.

Alex Karp y Nicholas Zamiska plantean que Silicon Valley debe asumir un rol activo en la defensa nacional de Estados Unidos (REUTERS/Nathan Howard)

Palantir basa la mitad de sus ingresos en contratos estatales, lo que convierte su narrativa en un llamado directo al Congreso de Estados Unidos: “Necesito financiamiento para esta carrera existencial”, ironizó el politólogo. El contexto mundial, con guerras como la de Ucrania y la irrupción de tecnologías baratas como los drones, iguala el terreno y exige nuevas respuestas: “Con diez mil dólares podés destruir sistemas millonarios. El diferencial financiero desapareció; la supremacía debe ser revalidada”, apuntó Trapé.

El manifiesto postula que el futuro ya no es un mercado global donde la humanidad se disuelve, sino una pugna de civilizaciones. “El paradigma del fin de la historia de Fukuyama se jubila; ahora es el choque de civilizaciones de Huntington”, resumió el columnista.

Cultura, culpa y el programa de Silicon Valley

El documento de Palantir cuestiona el revisionismo y la autocrítica de Occidente: “En nombre de la inclusión dejamos de poder decir la verdad para no ofender, y eso es una pérdida real y costosa”, lee Trapé. La crítica se dirige a la cultura woke y el rol de Estados Unidos como arquitecto de un orden que ahora es blanco de sus propias tensiones internas.

Palantir sostiene que la supremacía tecnológica global depende de la inversión en inteligencia artificial y nuevas armas digitales (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La mesa relevó cómo la castración de Alemania y Japón tras la Segunda Guerra Mundial, y la autopercepción occidental de la culpa, configuran el escenario geopolítico actual. “Los únicos que piden perdón por su historia son las sociedades occidentales”, citó Trapé, marcando la diferencia con China, Rusia o Irán.

El manifiesto también se detiene en la autenticidad de sus autores: “Thiel y Altman pertenecen a minorías sexuales y han atravesado campus donde el progresismo es dominante. Su crítica tiene peso porque conocen de cerca esa cultura”, destacó el politólogo.

Trapé cerró la columna con una advertencia: “El manifiesto de Palantir llama visión a lo que, en muchos casos, es justificación. Hay una realidad efectiva y un relato instalado que sirve de marco ideológico. No invalida el diagnóstico, pero obliga a leerlo entendiendo los intereses económicos detrás”.

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