John Ternus, el nuevo CEO de Apple, afirma que la compañía está a punto de “volver a cambiar el mundo”

La hoja de ruta de Apple incluye el desarrollo de dispositivos innovadores como gafas inteligentes y AirPods con cámaras. (Composición: REUTERS/Stephen Lam /Dado Ruvic)

Con el relevo en la dirección de Apple, la empresa se prepara para una nueva etapa marcada por el crecimiento de la inteligencia artificial y la innovación en dispositivos conectados. Después de 15 años al frente, Tim Cook cede el puesto a John Ternus, quien ya ha dejado claro que el futuro de la compañía estará enfocado en integrar la IA de forma más profunda en la vida cotidiana, manteniendo al mismo tiempo los valores tradicionales de la marca.

Estrategia de Apple: inteligencia artificial y nuevos dispositivos

En su primer discurso como futuro director ejecutivo, Ternus utilizó un tono optimista y visionario, asegurando que Apple se encuentra en la fase más emocionante de su historia reciente. Según Bloomberg, el nuevo CEO considera que la inteligencia artificial abrirá posibilidades casi ilimitadas y será el motor de una nueva generación de productos y servicios.

Ternus afirmó que la compañía está a punto de “volver a cambiar el mundo”. Así lo dio a conocer el medio citado.

Después de 15 años al frente, Tim Cook cede el puesto a John Ternus. (Europa Press)

La hoja de ruta de Apple incluye el desarrollo de dispositivos innovadores como gafas inteligentes y AirPods con cámaras integradas. Actualmente, la empresa estaría probando hasta cuatro versiones distintas de gafas, y también estaría trabajando en accesorios tipo llavero equipados con tecnología de imagen.

Todos estos productos estarían diseñados para conectarse al iPhone y aprovechar las capacidades de la IA, lo que supondría una integración más estrecha de la inteligencia artificial en las actividades diarias de los usuarios.

Desafíos y escepticismo ante la nueva era de Apple

El cambio de liderazgo se produce en un contexto de competencia creciente en el sector de la IA, donde rivales como Google y OpenAI han captado gran parte de la atención mediática e innovadora. Apple, por su parte, busca diferenciarse preservando sus principios de diseño y privacidad, al tiempo que responde a la demanda de productos más inteligentes y adaptados a las necesidades actuales.

Tim Cook dejará su puesto como director ejecutivo de Apple, marcando el final de una era en la que la compañía alcanzó un valor de 4 billones de dólares bajo su liderazgo. REUTERS/Brendan McDermid

Sin embargo, no todos los sectores de la comunidad tecnológica se muestran convencidos por las promesas de Ternus. En plataformas como Reddit, algunos usuarios consideran que las declaraciones del nuevo CEO forman parte de una estrategia habitual de relaciones públicas y reclaman innovaciones tangibles, como el tan esperado iPhone plegable, en lugar de grandes anuncios.

Mientras tanto, Tim Cook continuará ligado a la empresa como presidente del consejo de administración, asegurando una transición ordenada y la continuidad de la visión estratégica de Apple para los próximos años.

Aspectos poco conocidos sobre John Ternus

John Ternus inició su trayectoria en Apple en julio de 2001, tras graduarse en la Universidad de Pensilvania en 1997 y trabajar durante cuatro años como ingeniero mecánico en Virtual Research Systems. Desde entonces, ha experimentado un crecimiento constante dentro del área de ingeniería de hardware, llegando a ocupar el puesto de vicepresidente senior encargado del desarrollo de productos emblemáticos como el iPhone, el iPad y el Mac.

John Ternus inició su trayectoria en Apple en julio de 2001. (Foto: Apple)

Durante los últimos cinco años, Ternus ha liderado los equipos responsables de los dispositivos más representativos de la marca. Su labor ha sido fundamental en el diseño y lanzamiento de innovaciones como el Apple Watch, los AirPods y el Apple Vision Pro. Además, el analista Ben Wood destaca su papel clave en la creación del MacBook Neo, considerado uno de los lanzamientos más disruptivos de Apple en tiempos recientes.

Ahora, el principal reto que enfrenta Ternus será guiar la estrategia de inteligencia artificial de la compañía, un área cada vez más relevante para el futuro de la marca. Según Ben Wood, la mentoría que ha recibido de Tim Cook será determinante para asegurar una transición ordenada al frente de Apple.

El especialista de CCS Insight señaló a Fortune que, gracias a este acompañamiento, es probable que la estrategia global de la empresa se mantenga sin cambios significativos en el corto plazo.