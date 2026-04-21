Tu router podría estar obsoleto: señales que alertan sobre problemas en tu conexión WiFi

El router también tiene una fecha de expiración. (Unsplash)

El router, pieza clave para la conexión a internet en el hogar, puede convertirse en un punto débil si ha quedado obsoleto. Expertos en ciberseguridad advierten que muchos usuarios continúan utilizando equipos que ya no reciben actualizaciones, lo que no solo afecta la calidad del WiFi —con cortes, baja velocidad o menor cobertura—, sino que también expone la red doméstica a posibles vulnerabilidades.

Uno de los principales problemas es que estos dispositivos tienen un ciclo de vida limitado en términos de soporte técnico. Aunque pueden seguir funcionando durante años sin fallas aparentes, la mayoría de fabricantes deja de ofrecer actualizaciones de seguridad entre los tres y cinco años posteriores a su lanzamiento. A partir de ese momento, el router queda desprotegido frente a nuevas amenazas.

Un riesgo silencioso en casa

El hecho de que un router siga encendido y funcionando no significa que esté en condiciones óptimas. De hecho, muchos usuarios lo mantienen durante una media de hasta siete años, lo que implica que gran parte de ese tiempo el equipo opera sin parches de seguridad.

Los router WiFi pueden volver obsoletos con el tiempo de uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto representa un riesgo relevante, ya que el router actúa como la puerta de entrada a todos los dispositivos conectados en el hogar: teléfonos, computadoras, televisores inteligentes o asistentes virtuales. Si el equipo presenta vulnerabilidades, un tercero podría aprovecharlas para interceptar la señal WiFi o intentar acceder a la red.

Los especialistas señalan que basta una sola falla de seguridad no corregida para comprometer el sistema. Por eso, mantener el router actualizado no solo mejora el rendimiento, sino que también protege la privacidad de los usuarios.

Señales de que tu router puede estar desactualizado

Existen algunos indicios que pueden alertar sobre un posible problema con el router. Entre ellos, destacan las caídas frecuentes de conexión, una velocidad inferior a la contratada o dificultades para cubrir toda la casa con señal estable.

Si tu conexión a internet sufre fallas constantes es que puede estar desactualizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro factor menos visible es la antigüedad del dispositivo. Si el router tiene más de tres o cinco años y no ha recibido actualizaciones recientes, es probable que esté fuera del periodo de soporte del fabricante. En ese caso, aunque funcione, podría estar expuesto a fallos de seguridad.

Cómo verificar el estado del router

Comprobar si un router está actualizado es un proceso sencillo. Generalmente, se puede acceder a su configuración escribiendo la dirección 192.168.1.1 en el navegador. Una vez dentro, el usuario puede revisar la versión del firmware instalada y verificar si existen actualizaciones disponibles.

También es posible consultar la página oficial del fabricante con el modelo o número de serie del equipo para conocer hasta cuándo recibe soporte. Si la última actualización disponible tiene varios años, es una señal de que el dispositivo podría haber quedado obsoleto.

Con un simple comando puedes verificar el estado de tu router. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del rendimiento: un problema de seguridad

El uso prolongado de routers sin soporte se ha convertido en uno de los problemas más extendidos en materia de ciberseguridad doméstica. A diferencia de otros dispositivos, como teléfonos o computadoras, estos equipos suelen pasar desapercibidos, lo que retrasa su renovación.

Sin embargo, su rol es fundamental: cualquier vulnerabilidad en el router puede impactar directamente en toda la red del hogar. Por ello, los expertos recomiendan prestar atención no solo a la velocidad de conexión, sino también al estado de actualización del dispositivo.

Un elemento clave que no debe descuidarse

En un contexto donde cada vez más actividades dependen de internet, desde el trabajo hasta el entretenimiento, contar con una conexión estable y segura es esencial. Revisar periódicamente el estado del router y considerar su reemplazo cuando ha superado su ciclo de soporte son medidas básicas para evitar problemas.

El router siempre debe de estar actualizado para evitar ciberataques. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque a menudo se le presta poca atención, el router es uno de los dispositivos más importantes del hogar digital. Su correcto funcionamiento no solo garantiza una mejor experiencia de uso, sino también una mayor protección frente a riesgos externos.