En el piso o elevado: esta es la posición correcta donde ubicar el router de WiFi en el hogar

Los usuarios suelen prestar cuidado al módem solo cuando existen problemas frecuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas pueden tener dudas al instalar su router de WiFi en el hogar, preguntándose si la mejor opción es ubicarlo en el piso o elevarlo sobre una superficie.

La decisión no suele ser trivial, porque de ella depende la calidad de la conexión a internet en diferentes zonas de la casa y la experiencia de uso para todos los dispositivos conectados.

Factores como el tipo de materiales de construcción, la disposición de los muebles y la cantidad de electrodomésticos cercanos pueden potenciar o debilitar el alcance de la red, así que este artículo responde a las preguntas más comunes sobre la ubicación óptima de un router.

Qué es mejor: colocar el router elevado o en el piso

La ubicación del router depende de cuántos pisos tiene la casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La altura a la que se coloca el router es un factor determinante en la eficiencia de la red de internet. Según pautas de High Speed Internet, elevar el router mejora la capacidad de la señal para sortear obstáculos y evita que una parte importante se dirija directamente al suelo.

Colocarlo sobre una mesa, estantería o soporte de pared suele ofrecer mejores resultados que dejarlo en el piso, donde muebles y otros objetos grandes pueden bloquear la señal.

Existe una excepción para viviendas de varios pisos. En estos casos, la pauta es ubicar el router cerca del techo del primer piso o cerca del suelo del segundo, buscando siempre la posición más central.

Por qué la ubicación central marca la diferencia en la red de internet

La posición central del router permite que la señal se distribuya a todos los espacios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La señal WiFi se propaga en todas las direcciones desde el router, formando una especie de esfera invisible que busca cubrir la mayor superficie posible.

En este sentido, colocar el router en el punto más central de la casa permite que la cobertura sea más homogénea, facilitando que habitaciones alejadas reciban una señal estable.

Por el contrario, cuando el router se instala en una esquina o cerca de una pared exterior, buena parte de la señal se pierde fuera de la casa o se concentra en áreas donde no se utiliza.

Esta pauta cobra especial relevancia en viviendas con múltiples habitaciones, porque una ubicación estratégica evita zonas muertas, donde la conexión pierde velocidad o se interrumpe con frecuencia.

Cuánto afectan las paredes y los objetos a la red WiFi

Hay varios factores externos en el hogar que provocan fallas en al red WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La señal WiFi atraviesa paredes y objetos, pero su intensidad disminuye a medida que encuentra obstáculos en su camino. Materiales como metal, piedra, agua y azulejos pueden debilitar severamente la señal. Aunque las paredes de madera o yeso presentan menor resistencia, cada barrera física reduce la potencia y la velocidad de la conexión.

Por esta razón, la ubicación elegida debe minimizar la cantidad de obstáculos entre el router y los dispositivos más utilizados, como computadoras, teléfonos y televisores.

High Speed Internet sugiere buscar una línea de visión directa siempre que sea posible, y optar por lugares donde la señal deba atravesar la menor cantidad de paredes.

Qué electrodomésticos pueden interferir con la señal WiFi

Aparatos como microondas pueden deteriorar la calidad de la señal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dispositivos influyen en la calidad de la señal WiFi. Electrodomésticos como microondas, televisores y computadoras pueden causar interferencias, porque algunos emiten radiaciones en frecuencias cercanas a las del WiFi.

Asimismo, el caso más crítico es el microondas, cuya radiación suele coincidir con la longitud de onda de la mayoría de routers domésticos. Para reducir el riesgo de interferencias, no se debe instalar el router junto a electrodomésticos de gran tamaño o aparatos que funcionen de manera permanente.

Sumado a la ubicación y la altura, existen otros consejos para potenciar el rendimiento del WiFi en el hogar. Los expertos sugieren verificar que los muebles no bloqueen la línea de vista entre el router y los dispositivos principales, así como considerar la posibilidad de adquirir soportes de pared para liberar espacio y mejorar la cobertura.