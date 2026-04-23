10 libros fundamentales que cambiaron la historia de la humanidad, según la IA

En la lista, la Biblia ocupa el primer lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, una fecha instituida por la Unesco para rendir homenaje a la lectura, a los autores y al poder transformador de la palabra escrita. Esta jornada es una oportunidad para reflexionar sobre el papel fundamental que han tenido los libros en la transmisión del conocimiento, la formación de identidades culturales y la evolución del pensamiento humano a lo largo de los siglos.

Con motivo de esta celebración, se consultó a Gemini, uno de los sistemas de inteligencia artificial más avanzados, para identificar los 10 libros que, por su influencia y trascendencia, han cambiado el curso de la humanidad. La selección abarca textos religiosos, filosóficos, científicos, literarios y sociales, todos ellos considerados auténticos hitos en la historia del saber.

Los 10 libros que cambiaron el rumbo de nuestra civilización

La Biblia (Varios autores, textos recopilados durante siglos):

El texto más impreso, traducido y leído de la historia. Su impacto trasciende lo religioso, ya que ha moldeado la moral, la ley, el arte y la literatura de Occidente.

Los Elementos (Euclides, c. 300 a. C.):

Esta obra es el texto matemático más exitoso de todos los tiempos. Sistematizó la geometría y estableció el razonamiento deductivo lógico, siendo el libro de texto estándar en matemáticas durante siglos.

El 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. (Imagen ilustrativa Infobae)

La República (Platón, c. 375 a. C.):

Un pilar de la filosofía y la teoría política occidental. A través de diálogos socráticos, Platón explora la justicia, la naturaleza de la realidad y la estructura ideal del Estado.

El Corán (Mahoma, s. VII d. C.):

El texto sagrado del islam no solo fundó una de las grandes religiones del mundo, sino que también unificó el idioma árabe y sentó bases legislativas, culturales y sociales para civilizaciones enteras.

El Príncipe (Nicolás Maquiavelo, 1532):

El tratado que separó la política de la ética y la religión. Maquiavelo describió el poder tal como es, fundando la ciencia política moderna y dejando un manual de liderazgo vigente hasta hoy.

Cada uno de estos libros influyó de manera profunda en la cosmovisión y los valores de sociedades enteras. (Imagen ilustrativa Infobae)

Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Isaac Newton, 1687):

Considerado el libro científico más importante jamás escrito. Aquí Newton formuló las leyes del movimiento y la gravitación universal, bases de la física clásica durante tres siglos.

La riqueza de las naciones (Adam Smith, 1776):

El primer libro moderno de economía. Introdujo conceptos como el libre mercado, la división del trabajo y la “mano invisible”, cimientos del capitalismo global actual.

El origen de las especies (Charles Darwin, 1859):

Esta obra revolucionó la biología y la visión sobre nuestro lugar en el mundo. La teoría de la evolución por selección natural desafió las creencias científicas y religiosas de su época.

Don Quijote de la Mancha (Miguel de Cervantes, 1605):

Considerada la primera novela moderna. Cambió la literatura al introducir personajes complejos, el uso de la ironía y la crítica social, sentando las bases de la narrativa de ficción contemporánea.

Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, es considerada la primera novela moderna y una obra cumbre de la literatura universal.

Primavera silenciosa (Rachel Carson, 1962):

El catalizador del movimiento ecologista global. Carson documentó cómo el uso indiscriminado de pesticidas estaba destruyendo los ecosistemas y la cadena alimentaria, alertando sobre el impacto ambiental de la actividad humana.

Cada uno de estos libros no solo marcó un antes y un después en su campo, sino que también influyó de manera profunda en la cosmovisión y los valores de sociedades enteras, demostrando que la palabra escrita sigue siendo una de las herramientas más poderosas para transformar la realidad.

Las 10 obras literarias más importantes del mundo, según Gemini

A diferencia de la lista anterior, que incluía libros científicos, religiosos y políticos, si nos enfocamos estrictamente en la literatura (ficción, poesía y teatro), la selección cambia, según la IA de Google.

La Ilíada y La Odisea (Homero, s. VIII a. C.) La historia de Genji (Murasaki Shikibu, c. 1021) La Divina Comedia (Dante Alighieri, 1320) Las mil y una noches (Anónimo, recopilado durante siglos) Don Quijote de la Mancha (Miguel de Cervantes, 1605) Hamlet (William Shakespeare, 1603) Fausto (Johann Wolfgang von Goethe, 1808) Crimen y castigo (Fiódor Dostoyevski, 1866) En busca del tiempo perdido (Marcel Proust, 1913-1927) Cien años de soledad (Gabriel García Márquez, 1967).