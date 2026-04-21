SpaceX compra Cursor por USD 60.000 millones: la apuesta de Elon Musk por dominar la IA para programar

SpaceX informó que podría adquirir Cursor por 60.000 millones de dólares antes de fin de año. (Reuters)

SpaceX anunció un acuerdo que le otorga el derecho a adquirir la startup de inteligencia artificial Cursor por USD 60.000 millones antes de fin de año, o a pagar USD 10.000 millones por el trabajo conjunto que ya desarrollan ambas compañías. La comunicación oficial se realizó este martes 21 de abril a través de una publicación en X, la red social propiedad de Elon Musk.

La compañía de tecnología espacial liderada por Musk confirmó que su división SpaceXAI y la startup Cursor están trabajando en conjunto para “crear la mejor IA del mundo para la codificación y el procesamiento del conocimiento”. Esta afirmación fue difundida en X. Musk fusionó previamente SpaceX con su propia startup de inteligencia artificial, xAI, en febrero, en una transacción que valoró la empresa resultante en USD 1,25 billones.

El acuerdo refuerza la competencia de Musk frente a empresas como OpenAI y Anthropic. (Reuters)

Cursor, en negociaciones y con inversores estratégicos

Según reportó CNBC, Cursor mantiene negociaciones para obtener una ronda de financiación de USD 2.000 millones, con una valoración superior a los USD 50.000 millones. En esta operación, se prevé la participación de inversores como Andreessen Horowitz, Nvidia y Thrive Capital. Tanto Andreessen Horowitz como Nvidia ya han respaldado a xAI en el pasado.

Cursor desarrolla herramientas orientadas a facilitar el trabajo de los desarrolladores de software. Ofrece soluciones para probar modificaciones en el código y registrar las actividades mediante vídeos, logs y capturas de pantalla. El acuerdo con SpaceXAI busca fortalecer la posición de Musk frente a competidores en el sector de la inteligencia artificial, entre ellos OpenAI, creadora de Codex, y Anthropic, responsable de Claude.

El anuncio de la operación coincide con versiones periodísticas sobre la posible salida a bolsa de la empresa fusionada, en lo que podría convertirse en una de las ofertas públicas iniciales más grandes de la historia del sector tecnológico. Las transacciones y las rondas de financiación podrían redefinir el panorama competitivo de la inteligencia artificial en los próximos meses.

Cursor desarrolla soluciones que facilitan el trabajo de los desarrolladores de software. (Cursor)

Movimientos recientes en la estructura empresarial de Musk

Hasta ahora, el movimiento más ambicioso del consorcio empresarial de Elon Musk fue la compra de Twitter.

El proceso comenzó a principios de 2022, cuando Elon Musk pasó de ser un usuario influyente a convertirse en el mayor accionista de Twitter. Tras rechazar un puesto en la junta directiva, lanzó una oferta de compra hostil por 44,000 millones de dólares, fijando el precio por acción en un simbólico 54.20 dólares.

Aunque la directiva de la empresa intentó bloquearlo inicialmente, la presión de los inversores y la magnitud de la oferta los obligaron a aceptar el acuerdo en abril de ese mismo año.

Sin embargo, la transacción se convirtió rápidamente en una guerra mediática y legal cuando Musk intentó retractarse, alegando que Twitter le ocultaba la cifra real de cuentas falsas y bots.

La compra de Twitter había sido el movimiento empresarial de Musk más ambicioso hasta la fecha. (Reuters)

Esto desencadenó una demanda en los tribunales de Delaware; Twitter buscaba forzar el cumplimiento del contrato, mientras Musk intentaba encontrar una salida legal para no pagar un sobreprecio por una empresa que, según él, lo había engañado. Finalmente, ante la alta probabilidad de perder el juicio, el magnate decidió proceder con la compra original en octubre de 2022.

El cierre del trato fue drástico: Musk entró en la sede de San Francisco cargando un lavabo y, en sus primeras horas, despidió a la alta dirección y comenzó un recorte masivo que eliminó cerca del 80% de la plantilla.

La empresa dejó de cotizar en bolsa para convertirse en una entidad privada, lo que permitió a Musk implementar cambios radicales en la moderación de contenido y, eventualmente, eliminar la identidad del pájaro azul para dar paso a X, su ambiciosa visión de una “aplicación para todo”.

Finalmente, Musk utilizó xAI para adquirir su red social X en marzo de 2025, en una transacción realizada totalmente en acciones.