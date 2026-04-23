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Qué preguntan mis hijos a Meta AI: así funciona la nueva supervisión en Instagram y Facebook

Los padres de familia o tutores podrán recibir un resumen semanal de los que sus hijos consultan en esta inteligencia artificial

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Meta AI ahora permite a los padres ver los temas que sus hijos adolescentes consultan con la inteligencia artificial, facilitando un mayor acompañamiento digital. REUTERS/Yves Herman/File Photo
Meta AI ahora permite a los padres ver los temas que sus hijos adolescentes consultan con la inteligencia artificial, facilitando un mayor acompañamiento digital. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Ahora podrás recibir un resumen semanal de los temas que tu hijo consultó con Meta AI en Instagram y Facebook.

Esta herramienta se encuentra habilitada para padres con supervisión activa en las cuentas de adolescentes en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Brasil, y se prevé su implementación global en los próximos meses.

“Este es solo el punto de partida. A medida que implementemos esta información para padres en todo el mundo, seguiremos escuchando los comentarios tanto de padres como de expertos, y exploraremos formas de hacerla aún más valiosa”, compartió Meta.

(Meta)
La función notifica a los padres si sus hijos realizan preguntas repetidas sobre temas sensibles, como salud mental, y ofrece recursos especializados para abordar esas situaciones. (Meta)

Cómo acceder a esta nueva función de supervisión

Los padres que utilicen la función de supervisión en Facebook, Messenger o Instagram pueden acceder a esta nueva herramienta desde el Centro para familias.

Allí, encontrarán una sección de hallazgos que muestra los temas sobre los que sus hijos adolescentes han consultado a Meta AI en la última semana, organizados según la aplicación utilizada. Los temas incluyen áreas como escuela, entretenimiento, estilo de vida, viajes, escritura y salud y bienestar.

Al seleccionar un tema, los padres pueden ver las categorías específicas asociadas. Por ejemplo, dentro de Estilo de vida se encuentran moda, comida y días festivos; en Salud y bienestar, las categorías son fitness, salud física y salud mental.

El Centro para familias centraliza la gestión de supervisión parental en Facebook, Messenger e Instagram, integrando herramientas y recursos educativos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El Centro para familias centraliza la gestión de supervisión parental en Facebook, Messenger e Instagram, integrando herramientas y recursos educativos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esta herramienta facilita a las familias el seguimiento de los intereses y consultas de sus hijos, brindando mayor acompañamiento y contexto sobre su experiencia digital.

Qué otras herramientas de supervisión parental hay en Instagram y Facebook

Instagram y Facebook ofrecen diversas herramientas de supervisión parental para acompañar la experiencia digital de adolescentes y brindar mayor tranquilidad a las familias:

  • Centro para familias: Es el espacio central donde los padres pueden gestionar la supervisión, acceder a guías educativas y consultar recursos sobre seguridad digital.
  • Supervisión de cuentas: Permite a los padres vincular su cuenta con la de sus hijos adolescentes para monitorear solicitudes de amistad, tiempo de uso y seguidores recientes.
  • Control de tiempo: Los padres pueden ver cuánto tiempo pasan sus hijos en la plataforma y establecer límites diarios de uso.
Los padres pueden monitorear el tiempo de uso, las solicitudes de amistad y la actividad de sus hijos en las redes sociales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Los padres pueden monitorear el tiempo de uso, las solicitudes de amistad y la actividad de sus hijos en las redes sociales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
  • Alertas de actividad: Se reciben notificaciones sobre cambios importantes, como reportes de cuentas, contenido denunciado o nuevos seguidores.
  • Historial de denuncias: Los adultos pueden revisar si el adolescente ha denunciado perfiles o contenido, y en qué contexto.
  • Configuración de privacidad: Permite orientar a los adolescentes para que ajusten quién puede ver sus publicaciones, quién puede contactarlos y cómo gestionar la información personal.
  • Restricciones de mensajes: Los padres pueden limitar quién puede enviar mensajes directos a sus hijos.
  • Guías y recursos: Incluyen material educativo sobre ciberacoso, bienestar digital y cómo conversar sobre seguridad en línea.

Meta trabaja en una guía sobre IA para padres

Meta está desarrollando una guía para ayudar a los padres a conversar sobre inteligencia artificial con sus hijos adolescentes.

Seis niños de diversas edades y etnias sentados alrededor de una mesa redonda de madera, cada uno concentrado en su tableta o smartphone.
Meta ofrece guías y controles para ajustar la privacidad, restringir mensajes y promover la seguridad digital entre padres e hijos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconociendo que la IA es una tecnología nueva y en constante evolución, la compañía trabajó junto al Dr. Sameer Hinduja, cofundador del Cyberbullying Research Center, para crear iniciadores de conversación: preguntas abiertas diseñadas para que los padres puedan dialogar con sus hijos sin emitir juicios.

Cada pregunta incluye una explicación sobre su objetivo y recomendaciones de cómo abordarla. Estos recursos estarán disponibles en el Centro de ayuda y en la sección de hallazgos del Centro para familias.

Además, Meta presentó su nuevo Consejo de expertos en bienestar de la IA, integrado por asesores especializados en temas como suicidio, autolesión, juventud e imagen corporal, así como por nuevos miembros con experiencia en ética y desarrollo responsable de IA.

El Consejo se reunirá periódicamente con los equipos de Meta para revisar las experiencias de IA dirigidas a adolescentes y aportar sugerencias que ayuden a mantener la seguridad y adecuación de estas herramientas.

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