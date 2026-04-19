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Adiós al círculo azul en WhatsApp: Meta AI se transforma y ahora es morado

Este nuevo diseño no afecta las funciones de la IA de Meta, que sigue ofreciendo gestión de tareas, resúmenes de mensajes y edición de imágenes

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La inteligencia artificial de Meta renueva su imagen en WhatsApp, la popular plataforma de mensajería (Fotocomposición Infobae)
La inteligencia artificial de Meta renueva su imagen en WhatsApp, la popular plataforma de mensajería (Fotocomposición Infobae)

Muchas personas con celulares Android o iPhone pueden sorprenderse al abrir WhatsApp y descubrir un nuevo diseño en la inteligencia artificial de Meta, Meta AI.

Desde abril de 2026, el icónico círculo azul que identificaba a Meta AI ha desaparecido de la aplicación, dando paso a un distintivo tono morado y a una apariencia renovada.

La transformación visual de la IA no implica modificaciones en el funcionamiento del asistente. Meta AI, ahora representada por una interfaz morada con nuevos detalles gráficos, mantiene su integración en el ecosistema de aplicaciones de la empresa de Mark Zuckerberg, abarcando WhatsApp, Instagram y Facebook.

Qué ha cambiado con el nuevo diseño de Meta AI en WhatsApp

El asistente estrena color y diseño, pero sin alterar su funcionamiento básico. (Foto: WhatsApp)
El asistente estrena color y diseño, pero sin alterar su funcionamiento básico. (Foto: WhatsApp)

A pesar de la actualización visual, las funcionalidades de Meta AI permanecen sin cambios. La IA conserva todas las herramientas que la posicionaron como un componente clave en el ecosistema de Meta. Los comandos clásicos, la integración con la barra de búsqueda y la asistencia en grupos siguen disponibles.

Los usuarios que han interactuado previamente con la IA encontrarán el mismo nivel de respuesta y automatización. Meta AI continúa procesando solicitudes complejas, desde consultas rápidas hasta tareas de organización y creatividad digital.

Para qué funciones sirve Meta AI en WhatsApp actualmente

Meta AI se ha consolidado como un asistente multifuncional dentro de WhatsApp. Más allá de responder preguntas, la inteligencia artificial actúa como un gestor de tareas capaz de analizar, resumir y organizar información en tiempo real.

La inteligencia artificial ofrece herramientas de gestión, resúmenes y creatividad en los chats. (Foto. WhatsApp)
La inteligencia artificial ofrece herramientas de gestión, resúmenes y creatividad en los chats. (Foto. WhatsApp)

La utilidad más destacada es la opción de pedir un resumen de los mensajes acumulados en grupos, permitiendo a los usuarios conocer rápidamente los puntos clave, decisiones y tareas pendientes.

Otra función central es la edición y generación de imágenes. Mediante comandos como /imagine, los usuarios pueden crear arte digital directamente desde el chat.

Además, la capacidad de editar fotos enviadas abre la posibilidad de modificar fondos o transformar retratos, todo desde la aplicación. Otra utilidad es que Meta AI asiste en la planificación de actividades, como sugerir restaurantes cercanos, comprobar disponibilidad y compartir ubicaciones precisas con contactos.

Cómo se puede limitar la presencia de Meta AI en la aplicación de WhatsApp

Existen opciones para archivar, eliminar conversaciones y borrar datos asociados al asistente. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Existen opciones para archivar, eliminar conversaciones y borrar datos asociados al asistente. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Uno de los temas recurrentes entre los usuarios es la posibilidad de reducir la visibilidad de Meta AI en WhatsApp. Aunque la integración de la inteligencia artificial es profunda, existen métodos prácticos para “silenciar” o archivar el chat con la IA.

El primer paso consiste en eliminar la conversación individual: solo hay que mantener presionado el chat y seleccionar el icono de la papelera para borrarlo del historial local.

Otra opción es archivar el chat, desplazándolo fuera de la pantalla principal. En dispositivos iOS, se logra deslizando el chat hacia la izquierda, mientras que en Android se presiona y se elige “Archivar”.

Para quienes buscan mayor protección de datos, Meta AI acepta comandos de privacidad: al escribir /reset-ai (o en algunas regiones /reset-all-ais) dentro del chat, se solicita la eliminación de las interacciones previas de los servidores de entrenamiento de Meta.

En qué otras aplicaciones está disponible Meta AI a parte de WhatsApp

En todos los servicios de la compañía se ha visto el cambio. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)
En todos los servicios de la compañía se ha visto el cambio. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

Meta AI no se limita únicamente a WhatsApp. Su integración se extiende a otras plataformas del ecosistema de la compañía de Mark Zuckerberg, como Instagram y Facebook.

Asimismo, en estas aplicaciones, la IA funciona como un asistente transversal, capaz de ayudar en tareas de organización, creación de contenido y soporte dentro de los espacios sociales y de mensajería.

En Instagram, Meta AI puede sugerir respuestas automáticas, asistir en la redacción de mensajes directos y facilitar la edición de imágenes y videos, mientras que en Facebook su presencia se percibe en la gestión de eventos, la generación de publicaciones y la administración de grupos.

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