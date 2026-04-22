Meta asegura que usa la actividad de sus trabajadores en el PC para entrenar a sus agentes de IA

Meta está trabajando en una herramienta que analiza los movimientos de sus colaboradores mientras manejan los dispositivos internos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Meta ha intensificado su apuesta por la inteligencia artificial (IA) al integrar en sus operaciones internas sistemas que analizan la actividad diaria de sus trabajadores en los computadores.

Esta medida responde a la necesidad de desarrollar modelos avanzados de IA con casos de uso reales, en un momento en que la empresa acelera la transformación digital de su estructura y busca nuevas formas de organizar el trabajo.

Según datos confirmados por voceros de Meta al medio TechCrunch, la compañía registra de forma continua los movimientos de ratón, la pulsación de teclas y los clics realizados por sus trabajadores en aplicaciones determinadas.

La monitorización interna se realiza únicamente en entornos específicos y bajo estrictas medidas de seguridad para proteger información sensible. (Foto: Europa Press)

Este seguimiento no es indiscriminado: se emplea una herramienta interna que delimita estrictamente los espacios monitorizados y, según la empresa, incorpora medidas de seguridad específicas para garantizar que la información sensible permanezca protegida y no se utilice con fines distintos al entrenamiento de los agentes de IA.

El impacto de esta estrategia se proyecta a mediano plazo. Meta ya planea crear agentes personalizados que puedan asistir no solo a sus empleados, sino además, a futuros usuarios fuera de la compañía.

Cómo Meta pretende crear un avatar de IA de su CEO Mark Zuckerberg

En paralelo al análisis de la actividad de los empleados, Meta ha avanzado en el desarrollo de un avatar tridimensional de inteligencia artificial que replica la voz, gestos y razonamientos de Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de la compañía.

El avatar de IA de Mark Zuckerberg replica su voz, gestos y razonamientos para fortalecer la comunicación y alineación interna en la compañía. (Foto: Europa Press)

Financial Times detalló que Zuckerberg participa activamente en la definición y pruebas de este recurso, cuya función será convertirse en una nueva vía de comunicación y consulta para los empleados de Meta.

El entrenamiento de este avatar digital se basa en la recopilación de imágenes y declaraciones públicas recientes de Zuckerberg, con el propósito de construir una identidad digital que emule su presencia y su capacidad de respuesta en tiempo real.

La meta inmediata es fortalecer la conexión y alineación interna a través de la figura de su líder; en etapas posteriores, la compañía evalúa extender el acceso a esta tecnología a creadores de contenido.

El resultado es un sistema reproduce la voz de Zuckerberg, refleja sus expresiones faciales y responde con el estilo y los argumentos que utiliza habitualmente en anuncios y mensajes estratégicos.

Por qué Meta le está apostando a la inteligencia artificial en su cultura corporativa

Meta desarrolla agentes de inteligencia artificial personalizados que podrían asistir A su CEO Mark Zuckerberg, a empleados y a futuros usuarios externos. (Foto: REUTERS/Carlos Barria/Foto de archivo)

La introducción de herramientas inteligentes ha transformado de forma radical la estructura y los procesos cotidianos dentro de Meta.

Entre las soluciones recientes destaca el agente personal que emplea el propio Zuckerberg: una herramienta diseñada para asistirlo directamente en la toma de decisiones y el acceso rápido a información clave, eliminando intermediarios humanos para procesos logísticos y de coordinación, según una persona cercana al proyecto citada por The Wall Street Journal.

Meta persigue así un doble objetivo: acelerar la agilidad organizacional y asegurar que la compañía no pierda ritmo frente a competidores tecnológicos con estructuras más livianas y ciclos de innovación más cortos.

Meta integra inteligencia artificial en toda su estructura para aumentar la eficiencia organizacional y obtener ventaja competitiva en el sector tecnológico. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La empresa contempla que, a futuro, cada empleado y usuario pueda contar con su propio agente de inteligencia artificial personalizado, lo que representaría una ruptura definitiva con los modelos tradicionales de gestión y soporte digital.

De qué forma los empleados de Meta está utilizando inteligencia artificial

Actualmente, los empleados de Meta disponen de dos herramientas inteligentes principales llamadas My Claw y Second Brain.

Esta última, desarrollada internamente sobre el modelo Claude, asume el papel de un jefe de gabinete virtual: se encarga de indexar documentos, gestionar proyectos y ofrecer soporte permanente, funciones esenciales en un entorno corporativo cada vez más automatizado.

En este sentido, la combinación de la monitorización tecnológica interna y la implementación de avatares de liderazgo sienta las bases para un modelo organizativo en el que la inteligencia artificial agiliza procesos y puede transformar la cultura de la empresa.