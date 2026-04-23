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Ander Herrera se lesionó en la entrada en calor antes del duelo ante Defensa y Justicia: los cambios de emergencia en Boca

El volante sufrió una molestia muscular y en su lugar ingresó Milton Delgado

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El español se lesionó en la entrada en calor

Un cambio inesperado en Boca Juniors se produjo minutos antes del encuentro ante Defensa y Justicia, cuando Ander Herrera sufrió una nueva lesión muscular durante la entrada en calor. El mediocampista español iba a ocupar un lugar como titular, pero un pinchazo obligó a Claudio Úbeda a modificar la formación a último momento e incluir a Milton Delgado en el equipo inicial. Además, Kevin Zenón, quien no iba a ser parte de las alternativas, fue incluido en el banco de suplentes.

Incluso, se lo llegó a ver al entrenador dándole indicaciones de emergencia a Delgado antes del inicio de las acciones, para ajustar el funcionamiento del equipo.

El volante, que había ganado confianza tras su actuación en el Superclásico y minutos relevantes ante River en el Monumental, perdió la oportunidad de consolidarse como alternativa en el equipo de Úbeda. Los problemas físicos han sido recurrentes en el ex jugador del Manchester United y Paris Saint Germain: esta situación marca la quinta lesión muscular de Herrera desde que llegó al club.

La entrada en calor de Ander Herrera
La entrada en calor de Ander Herrera

El diagnóstico definitivo se conocerá tras los estudios médicos que realizará el jugador en las próximas horas, de acuerdo con lo reportado por ESPN. Este nuevo contratiempo físico surge después de un 2025 complicado para Herrera, año en el que padeció diversas lesiones musculares y, tras regresar en septiembre de una inactividad de más de tres meses por un desgarro, sólo había sufrido un problema en el muslo en febrero.

En la presente temporada, Herrera había disputado 11 partidos y anotado un gol con Boca Juniors, consolidándose nuevamente en la plantilla. El español ingresó en los últimos 20 minutos del reciente Superclásico ante River Plate y resultó amonestado sobre el final del encuentro.

La nueva lesión del futbolista español, que presenció el encuentro desde uno de los palcos, representa además su segunda baja muscular del año, luego de haber sufrido un desgarro grado I en el recto anterior derecho previo al choque ante Vélez Sarsfield.

En el balance de la temporada 2025, Herrera —de 36 años— disputó solo 17 de los 44 partidos que jugó Boca, acumulando 640 minutos en cancha y participando como titular en apenas ocho oportunidades. No completó ninguno de esos encuentros, no sumó goles ni asistencias, y estuvo ausente en pasajes decisivos del año, como la semifinal ante Racing y los cuartos de final ante Argentinos Juniors.

Herrera firmó en su arribo, a principios de 2025, un contrato con posibilidad de extensión automática hasta diciembre de 2026, una cláusula que no terminó por activarse. En cambio, la institución se inclinó por un esquema contractual nuevo, que recalibró expectativas y apuntó a un acuerdo sujeto a la productividad del jugador. Parte del incentivo que motivó la continuidad del jugador radica en el deseo de disputar la Copa Libertadores.

De este modo, Herrera encara su segundo año en el club y ya se había empezado a ganar el reconocimiento de los aficionados xeneizes, que reconocieron su compromiso. Aunque esta nueva dolencia significa un contratiempo importante para el futbolista que comenzaba a asentarse en la consideración de Úbeda.

El calendario de Boca Juniors incluye los siguientes compromisos: Cruzeiro el 28 de abril, Central Córdoba durante el próximo fin de semana y Barcelona de Ecuador el 5 de mayo.

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