El Día Internacional del Libro inspira una agenda cultural diversa en el Centro Cultural de España en El Salvador

Participantes leen fragmentos de El Quijote durante la maratón organizada por el CCESV y la UCA./(Centro Cultural de España en El Salvador)

El Centro Cultural de España en El Salvador (CCESV) ha preparado una amplia agenda de actividades para conmemorar el Día Internacional del Libro, reafirmando su compromiso con la promoción de la lectura y el acceso equitativo a la cultura.

Como parte central de la celebración, este día se realizó una maratón de lectura de El Quijote, en colaboración con la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y su Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), así como la Embajada de España en El Salvador.

La jornada de lectura se extendió desde las 9:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, y contó con la participación de representantes institucionales, estudiantes y público general, quienes podrán reservar su espacio previamente.

Durante la celebración se grabó un episodio especial del pódcast literario “Ayer te vi en Babilonia”, producido por La Radio Tomada, dedicado a la vigencia y riqueza de la obra cervantina.

El manuscrito de Cervantes cobra vida en San Salvador durante la tradicional maratón de lectura de El Quijote./(Centro Cultural de España en El Salvador)

La tradición de leer colectivamente El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha durante el Día Internacional del Libro es una práctica que el CCESV mantiene desde hace nueve años, sumándose a una costumbre que nació hace tres décadas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Esta actividad busca no solo rendir homenaje al legado de Miguel de Cervantes, sino también fomentar el interés por la literatura clásica y el hábito lector en nuevas generaciones.

El Quijote, un libro universal

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes hace más de cuatro siglos, es considerado una de las obras más universales de la literatura. Ha sido traducido a más de 50 idiomas y adaptado en innumerables formatos, desde ediciones ilustradas hasta obras teatrales y cinematográficas.

El manuscrito original de El Quijote posee un valor incalculable, no solo por su aporte literario, sino porque representa un hito en la historia del libro y la cultura escrita. Su impacto trasciende fronteras y generaciones, y su lectura colectiva en eventos como el organizado por el Centro Cultural de España en El Salvador reafirma la vigencia y relevancia de esta obra fundamental en el patrimonio cultural mundial.

Mes del libro: talleres, feria y actividades para toda la comunidad

En el marco del mes del libro, el CCESV ha organizado una serie de actividades dirigidas a públicos diversos. Del 27 al 30 de abril, se impartirá el taller “Propiedad intelectual y publicación de manuscritos”, en colaboración con la UCA y especialistas en derechos de autor y gestión de colecciones. Este espacio está orientado a fortalecer los conocimientos de escritores, creadores y editoriales salvadoreñas sobre los procesos legales y editoriales asociados a la publicación de obras.

Lectores de distintas edades se suman a la maratón de El Quijote, reviviendo la obra de Cervantes en voz colectiva./(Centro Cultural de España en El Salvador)

El sábado 25 de abril, las actividades estarán especialmente dedicadas al público infantil y familiar. En la sede del CCESV, a las 11:00 de la mañana, se realizará un taller de libros de artista facilitado por Antonio Romero, titulado “La búsqueda del tesoro literario”, que invita a niñas y niños a explorar historias y crear sus propios libros de manera lúdica.

Paralelamente, junto al Centro Español, tendrá lugar la Feria Entre Libros y Creatividad, desde las 9:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, donde editoriales locales presentarán y venderán sus publicaciones a precios accesibles.

El programa incluye talleres familiares para la creación de minibooks artesanales dirigidos por la encuadernadora Denisse Reyes, así como actividades de cuentacuentos infantiles animados por títeres y conversatorios sobre novedades literarias.

La programación se completa con la presentación de la novela distópica “El Salvador, 2125” de Yurina Melara, el martes 28 de abril a las 7:00 de la noche, en la sede del CCESV. Esta obra, publicada por la editorial Ojo de Cuervo, aborda temas contemporáneos de derechos y poder desde una perspectiva literaria actual.

Durante todo el mes, el CCESV promueve la lectura como una experiencia colectiva y transformadora, integrando actividades de formación, creación artística, exhibición y venta de libros, y espacios de diálogo sobre literatura y derechos culturales.