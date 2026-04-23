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Daniela Celis y Nick Sícaro tuvieron su "primera cita": "Hay una tensión sexual que me está matando"

Los ex Gran Hermano tuvieron una charla pública en la que alimentaron los rumores que los tienen como protagonistas de una relación

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La "primera cita" entre Daniela Celis y Nick Sícaro en La Jugada

La primera cita televisada entre Daniela Celis y Nick Sícaro se volvió viral en redes sociales por la intensidad de sus diálogos. El encuentro, transmitido en el programa La Jugada de Telefe Stream, presentó una conversación cargada de insinuaciones y risas, donde ambos abordaron sin filtros los límites y matices de su relación, con un restaurante simulado y un paisaje nevado detrás.

Durante esta cita pública, Celis y Sícaro debatieron abiertamente sobre la atracción entre ambos y la forma en que gestionan la intimidad en sus vínculos. En el diálogo, que fue seguido en directo por una amplia audiencia, la pareja dejó en claro que no etiquetan su vínculo como un romance.

Sin embargo, la charla subió de tono cuando Celis preguntó directamente a Sícaro: “No sé si vos sentís o compartís con lo que me pasa”. Él respondió: “No me pongo nervioso nunca, ¿podés creer? Y hoy estoy un poco nervioso. Siempre que vengo acá o cada vez que te veo, no me pongo nervioso. Sí siento una tensión, porque es verdad, porque hay una conexión y hay una tensión, y te reís, y lo sabés”.

Celis fue aún más explícita: “Es una tensión rara”, y al meterse de lleno en el tema añadió: “Yo no quiero sonar como muy, muy al palo, pero hay una tensión sexual acá que me está matando, boludo”. Sícaro asintió: “Sí, obvio que la siento”. Ambos reconocieron la incomodidad y la complicidad que generaba la situación, admitiendo que la atracción era mutua y evidente para quienes seguían la transmisión.

Durante el desarrollo de la charla, la influencer indagó: “¿Sos de tener relaciones sexuales la primera vez que nos vemos?”. Celis se adelantó a la respuesta: “Yo no. Te veo por primera vez y me voy. No te doy un beso, no tengo relaciones sexuales, no nada”. Y amplió: “Si realmente quiero que sea un gar... nada más, voy, te gar... y te bloqueo”.

Sícaro compartió su punto de vista: “Mirá, a mí no me gusta gar... por gar..., es la verdad”.

Pero en ese momento, quienes eran espectadores no aguantaron la risa al no creer lo que decía Nick. Y el clima tórrido de la charla pareció derretirse como un hielo al sol: “Con público no se puede”, culminó Celis entre risas.

La "primera cita" de Daniela Celis y Nick Sícaro
La "primera cita" de Daniela Celis y Nick Sícaro

Nick Sícaro y los intentos previos de conquista

La primera cita televisiva no fue el único episodio entre ambos. Días antes, Nick Sícaro protagonizó una demostración pública de afecto que sorprendió a Celis en plena transmisión de Telefe. El ex Gran Hermano apareció en el estudio acompañado de mariachis y le entregó flores, en presencia de Kennys Palacios y otros compañeros, generando una reacción de sorpresa e incomodidad en la influencer.

Durante la inesperada escena, Sícaro le tapó los ojos a Celis y luego la invitó a escuchar música en vivo. Al recibir el ramo de flores, Daniela afirmó: “Estoy sin palabras”. Sícaro le consultó si estaba bien, a lo que Celis replicó: “No estoy bien. Tengo que conducir un programa yo ahora”. Este gesto se transformó en el centro de los comentarios, multiplicando las visualizaciones de los clips en redes sociales y alimentando rumores sobre la naturaleza de su vínculo.

La secuencia de episodios comenzó tiempo atrás, cuando ambos coincidieron en La Casa streaming (Rumis). Allí, Nick relató: “Fui al streaming de los chicos, la conocí a Dani y nos vimos dos veces. Y con Dani pegamos muy buena onda”. En ese mismo espacio, Lizardo Ponce la interpeló respecto a la posibilidad de una relación. La respuesta de Celis fue tajante: “A mí no me pongan en ninguna lista. Yo no soy una más de nadie”.

La exparticipante de Gran Hermano llamó en vivo al influencer y lo confrontó luego de verlo abrazado a otras mujeres

A pesar de las manifestaciones públicas de afecto y el interés manifiesto de Nick, ambos han reiterado en diferentes programas que, hasta ahora, su vínculo no ha pasado del plano amistoso y profesional.

En ese contexto, la cita en La Jugada funcionó como un nuevo capítulo mediático, donde el espectáculo, la presión de los compañeros y la actitud de los protagonistas delinearon las fronteras de una relación abierta al escrutinio, pero definida por sus propios códigos.

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