María Becerra acompañó a una fanática que atravesó un delicado momento de salud: “En tus manos Dios”

María Becerra acompañó personalmente a Sol Varacalli en el Hospital Italiano durante una intervención médica clave

La historia de Sol Varacalli volvió a conmover en las últimas horas y sumó un nuevo capítulo cargado de emoción, esperanza y acompañamiento. Luego del impacto que generó el gesto solidario de María Becerra —quien no solo la ayudó económicamente sino que también la visitó personalmente—, la joven compartió en sus redes sociales el momento en el que debió atravesar una delicada intervención médica, dejando ver que la artista continuó presente en uno de los instantes más importantes de su tratamiento.

Desde el Hospital Italiano de Buenos Aires, Sol publicó una serie de imágenes que rápidamente se viralizaron. En la primera de ellas se la puede ver sentada junto a una camilla, con la pulsera hospitalaria colocada en su muñeca y una frase breve pero contundente: “En tus manos Dios”. La escena, íntima y sin filtros, reflejó la tensión previa a la operación y la fe con la que enfrentó ese momento clave.

Sol Varacalli publicó imágenes en redes sociales mostrando el antes y el después de su delicada operación

Horas más tarde, ya desde la habitación, la joven mostró una imagen más distendida junto a la cantante quilmeña, con una sonrisa que contrastaba con la situación. En ese registro se percibe el apoyo cercano de la artista, un factor fundamental en un proceso que, desde el inicio, estuvo atravesado por la incertidumbre y la lucha contra una enfermedad compleja.

La cantante María Becerra brindó ayuda económica y apoyo emocional a una fanática que atraviesa un melanoma ocular avanzado

Pero fue el siguiente posteo el que llevó tranquilidad absoluta a quienes siguen su historia: “Ya salí de la operación. Salió todo bien”, escribió, acompañado de un corazón rojo. La frase, simple y directa, se convirtió en un alivio colectivo para miles de usuarios que habían seguido de cerca su caso y que, semanas atrás, se movilizaron ante el pedido de ayuda para costear el tratamiento.

La operación de Sol fue exitosa y generó alivio y mensajes de aliento en redes sociales de cientos de seguidores

La secuencia cerró con una imagen grupal junto al equipo médico, en la que Sol aparece recostada en la cama rodeada por profesionales de la salud y la intérprete de “Corazón vacío”. “Gracias al Hospital Italiano y su equipo. Los amo, gracias por tanto amor”, expresó, destacando el rol fundamental de quienes la acompañaron en todo el proceso.

El apoyo de María Becerra, junto con el equipo médico del Hospital Italiano, resultó fundamental en el proceso de recuperación de Sol

Este nuevo episodio se enmarca en una historia que ya había generado una fuerte repercusión cuando se conoció el diagnóstico de Sol: un melanoma ocular avanzado que, con el tiempo, derivó en complicaciones más severas. Frente a la necesidad de someterse a una radioembolización —un procedimiento de alta complejidad—, la joven y su familia iniciaron una campaña solidaria para reunir el dinero necesario.

Fue en ese contexto que María Becerra apareció en escena. Tras ver el video en redes, la cantante decidió involucrarse de manera directa: se contactó con Sol, le ofreció ayuda económica para afrontar el tratamiento y, en un gesto que terminó de emocionar al público, la visitó en persona en su casa. Aquel encuentro, lleno de abrazos y complicidad, marcó un antes y un después en la historia.

Ahora, con la operación ya realizada, ese acompañamiento en el hospital por parte de la cantante toma una nueva dimensión. La continuidad de ese vínculo, incluso en esta instancia, refuerza la idea de un apoyo que trasciende lo circunstancial.

El caso de Sol Varacalli y María Becerra se transformó en un símbolo de empatía, resiliencia y acompañamiento en situaciones límite

En paralelo, la repercusión en redes sociales volvió a ser inmediata. Mensajes de aliento, muestras de cariño y palabras de admiración inundaron las publicaciones de la joven, que se convirtió en un símbolo de resiliencia y de la importancia del acompañamiento en situaciones límite.

Mientras tanto, la joven continúa su recuperación, transitando una etapa que aún requiere cuidados y seguimiento médico. Sin embargo, el resultado positivo de la intervención marca un paso fundamental en su tratamiento y abre una nueva instancia cargada de expectativa.

Lejos de los grandes escenarios y las luces del espectáculo, la historia de María Becerra y Sol Varacalli se construye desde otro lugar: el de la empatía, la cercanía y la acción concreta. Y en ese cruce entre lo público y lo íntimo, se consolida como uno de los relatos más conmovedores de los últimos tiempos.