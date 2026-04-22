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Los que no conocías de John Ternus, el nuevo CEO de Apple con 25 años en la empresa de Steve Jobs

El nuevo director ejecutivo estuvo al frente del desarrollo del iPhone, iPad y Mac en los últimos cinco años

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Ternus participó en la creación de productos clave como el Apple Watch, AirPods y Vision Pro. (Reuters)
Ternus participó en la creación de productos clave como el Apple Watch, AirPods y Vision Pro. (Reuters)

El próximo cambio de liderazgo en Apple marca un hito en la historia corporativa de la tecnológica de Cupertino, California. John Ternus asumirá la dirección ejecutiva en septiembre de 2026 tras la salida de Tim Cook, quien deja su cargo en la empresa con un valor de mercado de 4 billones de dólares y el legado de haberla transformado en una de las compañías más influyentes del mundo.

El nombramiento de Ternus introduce a un directivo de perfil técnico y bajo perfil público, cuya trayectoria de 25 años en Apple esconde datos y episodios poco conocidos fuera del ámbito interno de la compañía.

Un ingeniero formado en Apple

John Ternus se unió a Apple en julio de 2001, luego de haberse graduado en 1997 en la Universidad de Pensilvania y pasar cuatro años en Virtual Research Systems como ingeniero mecánico. Su carrera en la compañía ha estado marcada por un crecimiento sostenido dentro de la división de ingeniería de hardware, hasta convertirse en vicepresidente senior a cargo del desarrollo de productos clave como el iPhone, el iPad y el Mac.

Ternus ha liderado durante los últimos cinco años los equipos responsables de los dispositivos más emblemáticos de la marca.

El mayor desafío de Ternus será impulsar la estrategia de inteligencia artificial de Apple. (Reuters)
El mayor desafío de Ternus será impulsar la estrategia de inteligencia artificial de Apple. (Reuters)

Productos revolucionarios y mentoría de Cook

Durante su paso por Apple, Ternus participó en el diseño y lanzamiento de productos que han definido la última década tecnológica. Entre ellos destacan el Apple Watch, los AirPods y el Apple Vision Pro. Según el analista Ben Wood, Ternus también contribuyó de forma decisiva en el desarrollo del MacBook Neo, considerado uno de los lanzamientos más innovadores de la empresa en los últimos años.

Wood subrayó que la mentoría de Tim Cook a Ternus facilitará una transición fluida: “Esta mentoría garantizará sin duda una transición sin problemas y, en un principio, preveo muy pocos cambios en la estrategia de la empresa”, afirmó el especialista de CCS Insight a Fortune.

Los retos inmediatos: inteligencia artificial y geopolítica

El contexto en el que asume John Ternus plantea desafíos complejos. La industria tecnológica experimenta una transformación acelerada por el avance de la inteligencia artificial (IA), ámbito en el que Apple ha quedado rezagada según diversos analistas. La empresa no ha logrado posicionar nuevas funciones de IA pese a las promesas realizadas casi dos años atrás.

Thomas Husson, analista de Forrester Research, explicó al mismo medio que el reto principal de Ternus será “asegurar que Apple domine la IA como nueva interfaz de usuario y reinvente la interacción entre humanos y máquinas”.

John Ternus sucede a Tim Cook y liderará Apple tras 25 años de trabajo en la empresa. (Europa Press)
John Ternus sucede a Tim Cook y liderará Apple tras 25 años de trabajo en la empresa. (Europa Press)

Además, la dependencia de Apple en la cadena de suministro asiática y la volatilidad provocada por la guerra en Oriente Medio afectan la capacidad de la empresa para responder a la demanda global. Ben Wood advirtió que “la industria de la electrónica de consumo se enfrenta a una tormenta perfecta, con la escasez de chips de memoria y la guerra en Oriente Medio teniendo repercusiones generalizadas en la confianza del consumidor”.

Estrategia de IA y vínculos empresariales

La próxima Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) de Apple, que se celebrará en junio, pondrá a prueba la estrategia de inteligencia artificial de la nueva dirección. El acuerdo reciente con Google, que aportó tecnología para hacer a Siri más conversacional y versátil, ha generado interrogantes sobre la autonomía tecnológica de la compañía.

“Una cuestión estratégica importante es hasta qué punto Apple invertirá en desarrollar su propia plataforma de IA en lugar de depender de los modelos y plataformas de otras compañías”, advirtió Wood.

El perfil de liderazgo de Ternus también será puesto a prueba en las relaciones institucionales y políticas. Tim Cook construyó una relación directa con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante episodios de guerra comercial y desafíos regulatorios que afectaron a la cadena de suministro global de la empresa. Trump recordó esa relación en una publicación reciente, señalando que “comenzó con una llamada telefónica” y derivó en una colaboración estrecha.

La gestión de Ternus llega en medio de retos geopolíticos y cambios en la cadena de suministro. (Reuters)
La gestión de Ternus llega en medio de retos geopolíticos y cambios en la cadena de suministro. (Reuters)

Vida personal y filosofía de liderazgo

Poco se conoce de la vida privada de John Ternus fuera de Apple. Según su perfil de LinkedIn, no realiza publicaciones y mantiene una presencia discreta. Un dato revelador de su pasado universitario es su participación en el equipo de natación de la Universidad de Pensilvania y el desarrollo, como proyecto de graduación, de un brazo mecánico de alimentación para personas tetrapléjicas controlado por movimientos de cabeza.

En un discurso de graduación en la facultad de ingeniería de la universidad en 2024, Ternus confesó que sintió temor al comenzar en Apple y que su mayor aprendizaje fue: “Siempre asumir que uno es tan inteligente como cualquier otra persona en la sala, pero nunca asumir que sabe tanto como ellos”. Añadió que “siempre habrá nuevas habilidades que dominar y nuevas personas de las que aprender”.

En el comunicado oficial de Apple, John Ternus declaró sentirse “honrado de asumir este cargo y prometo liderar con los valores y la visión que han definido este lugar tan especial durante medio siglo”.

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