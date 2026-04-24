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Así es Assassin’s Creed Black Flag Resynced: nuevas misiones, combate mejorado y fecha de salida

El remake de Black Flag se apoya en el motor Anvil mejorado, que ya demostró su potencial en Assassin’s Creed Shadows

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Assassin’s Creed Black Flag Resynced - videojuegos - remake - tecnología - 23 de abril
A nivel jugable, Black Flag Resynced introduce ajustes en el sigilo y el sistema de movimiento. (Difusión)

Ubisoft ha confirmado de forma oficial el esperado remake de Assassin’s Creed IV: Black Flag, titulado Black Flag Resynced. El lanzamiento, previsto para el 9 de julio en PS5, Xbox Series X|S, PC y Ubisoft Plus, promete una experiencia renovada que conserva la esencia del clásico de 2013, pero incorpora mejoras visuales, técnicas y jugables para situarlo a la altura de los estándares actuales.

El juego mantiene la historia original, pero introduce novedades en misiones, combate y exploración, apostando por un mundo abierto más realista y dinámico.

Renovación gráfica y técnica en Black Flag Resynced

El remake de Black Flag se apoya en el motor Anvil mejorado, que ya demostró su potencial en Assassin’s Creed Shadows. Esto se traduce en una importante actualización de texturas, un sistema de iluminación completamente rediseñado y una mayor densidad visual en el entorno.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced - videojuegos - remake - tecnología - 23 de abril
Assassin’s Creed Black Flag Resynced tiene como fecha de salida el 9 de julio de 2026. (X: Ubisoft)

Edificios, vegetación y fauna han sido remodelados, aportando mayor variedad y detalle arquitectónico. El sistema meteorológico ahora es mucho más avanzado, con tormentas, niebla, viento y cambios atmosféricos que impactan directamente la navegación y la jugabilidad. Además, la exploración submarina se mantiene, pero con mayor vida marina y animaciones más detalladas, lo que enriquece la búsqueda de tesoros y el enfrentamiento con tiburones.

Cambios en la jugabilidad y combate de Black Flag Resynced

A nivel jugable, Black Flag Resynced introduce ajustes en el sigilo y el sistema de movimiento, permitiendo agacharse, infiltrarse entre la hierba alta y aprovechar armas clásicas como el dardo de sueño. De acuerdo con 3DJuegos, el parkour ha sido revisado, inspirado en entregas posteriores como Syndicate, y ahora resulta más fluido y reactivo, con nuevos saltos y desplazamientos pensados para el manejo con mando.

El combate es una de las áreas más transformadas. Ubisoft ha optado por un sistema híbrido, más veloz y variado, que no recurre a mecánicas de RPG, sino que prioriza la acción directa y la diversidad de armas. Ahora es posible encadenar combos, realizar parrys mejorados y ejecutar movimientos especiales, incluyendo ejecuciones múltiples si se logra un parry perfecto.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced - videojuegos - remake - tecnología - 23 de abril
El combate es una de las áreas más transformadas. (X: Ubisoft)

El rediseño de la interfaz, con accesos rápidos a armas y habilidades, facilita la gestión de recursos en medio del combate. La acción no se interrumpe para gestionar estamina, sino que el flujo es ágil y continuo, con la posibilidad de usar enemigos como escudos humanos o sorprender con ataques desde distintas alturas.

Fecha de lanzamiento y disponibilidad de Black Flag Resynced

Assassin’s Creed Black Flag Resynced tiene como fecha de salida el 9 de julio de 2026 y estará disponible desde el primer día en las principales consolas de nueva generación, PC y Ubisoft Plus.

Ubisoft garantiza que los elementos narrativos y la voz de Edward Kenway, nuevamente interpretado por Matt Ryan, se mantienen intactos, mientras el universo del juego se expande gracias a un entorno más inmersivo y un sistema físico realista que afecta tanto la navegación como los combates.

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El juego mantiene la historia original, pero introduce novedades en misiones, combate y exploración. (X: Ubisoft)

Con este remake, Ubisoft busca ofrecer a los jugadores una versión actualizada de uno de los títulos más queridos de la saga, respetando su legado pero adaptándolo a las tendencias y expectativas de la nueva generación.

Así se juega Assassin’s Creed IV: Black Flag

Assassin’s Creed IV: Black Flag es reconocido como uno de los títulos más destacados de la franquicia, en gran parte por ofrecer una experiencia diferente a la habitual. En lugar de ponerte en la piel de un tradicional Asesino, el juego te invita a vivir la aventura desde la perspectiva de Edward Kenway, un capitán pirata que surca el mar Caribe del siglo XVIII.

Esta ambientación permite explorar tanto el combate naval como la vida en tierra firme, fusionando dos estilos de juego que se complementan y aportan variedad a la experiencia.

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Assassin’s Creed IV: Black Flag es reconocido como uno de los títulos más destacados de la franquicia. (store.steampowered.com)

En el ámbito marítimo, la nave insignia, el Jackdaw, es el centro de la acción. Navegar por un océano de mundo abierto implica gestionar la velocidad del barco, sortear tormentas y enfrentarse a barcos enemigos utilizando distintos tipos de cañones y barriles explosivos.

Tras debilitar una embarcación rival, puedes optar por hundirla o abordarla: en este último caso, la tripulación se lanza al asalto y el objetivo es derrotar a un número concreto de enemigos para apoderarse del botín.

La exploración terrestre, por otro lado, mantiene la esencia de la saga. Recorrer ciudades coloniales como La Habana, Nassau o Kingston y adentrarse en selvas permite disfrutar de un fluido sistema de parkour. Edward puede escalar edificios, árboles y acantilados manteniendo presionado un solo botón, mientras que las icónicas atalayas ofrecen vistas panorámicas y desbloquean zonas del mapa, revelando misiones y tesoros ocultos.

El sigilo y el combate cuerpo a cuerpo son esenciales al infiltrarse en fortalezas o eliminar templarios. Edward dispone de hojas ocultas para asesinatos silenciosos, espadas piratas y hasta cuatro pistolas de chispa para encarar enfrentamientos directos. El sigilo se potencia con la posibilidad de esconderse en arbustos, atraer enemigos con silbidos o usar dardos tranquilizantes y enloquecedores para eliminar amenazas de forma discreta.

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