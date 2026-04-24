Mala salida, contragolpe voraz y remate al ángulo: el golazo de Milton Giménez para Boca ante Defensa y Justicia

Boca Juniors marcó el 1-0 en el estadio Norberto Tito Tomaghello ante Defensa y Justicia a los 21 minutos del duelo correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura en una acción que incluyó una recuperación rápida y el manejo de un contraataque voraz en segundos hasta la resolución de Milton Giménez con un tremendo remate desde afuera del área.

El Halcón inició mejor el encuentro, y hasta le anularon un gol a Juan Gutiérrez por un milimétrico fuera de juego, pero el Xeneize fue más eficaz y volcó la balanza a su favor promediando la parte inicial. Un pelotazo largo de Cristopher Fiermarín fue anticipado en mitad de cancha, Alan Velasco cedió un pase de primera y Giménez realizó dos toques para orientar la pelota antes de ensayar un derechazo letal que se le metió en un ángulo al arquero del dueño de casa.

Es el segundo gol del atacante de 29 años en el Torneo Apertura. Luego de haberse perdido gran parte del campeonato por lesión, fue parte de los últimos duelos ante Talleres, Independiente y River Plate, sumado a las dos presentaciones en Copa Libertadores contra Universidad Católica y Barcelona de Ecuador. Volvió a ser titular después de comenzar el duelo contra el Rojo y marcar el gol de su equipo en el 1-1 en la Bombonera. Hasta este jueves, había sumado menos de 90 minutos en esos cinco encuentros.

Además, Milton Giménez llegó a 19 tantos y 5 asistencias en 65 partidos con la camiseta del cuadro Azul y Oro, luego de haber sido refuerzo a mitad de 2024 proveniente de Banfield. Está a un gol de igualar su mejor performance en un club, ya que marcó 20 anotaciones en 58 juegos con el Taladro.

Giménez igualó a Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y Adam Bareiro, todos con 2 goles, en la lista de máximos artilleros de Boca Juniors en la Liga Profesional. Miguel Merentiel lidera esa tabla con cuatro goles, aunque la Bestia no marca desde la fecha 11 en el 1-1 ante Unión en Santa Fe.

El Xeneize ya está clasificado a los playoff del Torneo Apertura y dispuso una formación alternativa en Florencio Varela porque el martes viajará a Brasil para enfrentarse a Cruzeiro por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, donde marcha como único líder con puntaje ideal. El próximo fin de semana cerrará la Fase Regular del torneo local frente a Central Córdoba en Santiago del Estero.

Las posiciones del Torneo Apertura y la Tabla Anual