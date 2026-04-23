¿Las semillas que “oyen” la lluvia? Un descubrimiento redefine la relación entre sonido y naturaleza

Científicos del MIT identificaron que las semillas de plantas detectan el sonido de la lluvia y aceleran la germinación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Científicos comprobaron que las semillas de plantas pueden percibir el sonido de la lluvia y responder con una germinación acelerada, lo que redefine el conocimiento sobre la sensibilidad vegetal al entorno, según informó el portal especializado Phys.org.

Un equipo de ingeniería del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) demostró que las vibraciones generadas por gotas de lluvia inciden en la activación de las semillas, un proceso que, según sugieren, podría estar vinculado a la supervivencia y adaptación de distintas especies vegetales.

Estas conclusiones, publicadas en la revista científica Scientific Reports, constituyen la primera evidencia directa de que semillas y plántulas pueden detectar estímulos sonoros procedentes de la naturaleza y modificar su fisiología en consecuencia.

La experimentación se concentró en semillas de arroz sumergidas en agua poco profunda. Según explicó Nicholas Makris, profesor de ingeniería mecánica del MIT y coautor del estudio, la exposición al sonido de las gotas precipitadas incrementó en entre 30% y 40% la velocidad de germinación respecto a los grupos de semillas sometidos a idénticas condiciones físicas, pero sin estímulo sonoro.

El estudio revela que las vibraciones de las gotas activan sensores celulares en las semillas, optimizando las condiciones para su crecimiento

Los especialistas realizaron más de 8.000 pruebas para obtener este dato, y para simular diferentes intensidades de lluvia, modificaron el tamaño y la altura de los goterones.

El mecanismo celular de la germinación por sonido

El mecanismo identificado implica la existencia de diminutos orgánulos celulares llamados estatolitos. Cuando una gota choca sobre el agua o la tierra, activa una onda sonora capaz de agitar el entorno e incluso de desplazar los estatolitos dentro de las células de la semilla.

Estas estructuras, que también cumplen la función de detectar la gravedad para guiar el crecimiento de raíces y brotes, sirven aquí como sensores biofísicos del entorno. Makris precisó que “la energía del sonido producido por la lluvia es suficiente para acelerar el crecimiento de una semilla”.

Los investigadores calcularon que la presión acústica experimentada por una semilla cercana a la superficie puede ser equivalente a la recibida a pocos metros de un motor a reacción cuando esta se halla en aire. Esta equivalencia fue posible gracias a la densidad del agua, que transmite con mayor intensidad las ondas de presión generadas por el impacto de las gotas.

Esta infografía detalla el proceso fisiológico por el cual las semillas perciben las ondas sonoras de la lluvia a través de estatolitos, lo que desencadena su germinación y el desarrollo de la planta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mediante el uso de hidrófonos, los científicos midieron las vibraciones subacuáticas generadas durante el experimento y las compararon con registros de campos, charcos, humedales y suelos naturales bajo lluvias reales. El análisis concluyó que las condiciones de laboratorio reproducían fielmente los patrones acústicos presentes en la naturaleza.

Los autores describieron que las semillas localizadas justo debajo de la superficie detectaban con mayor eficacia las vibraciones, lo cual favorecía su desarrollo respecto a las ubicadas a mayor profundidad. Según su hipótesis, este mecanismo natural permite que las semillas calculen si se encuentran a la profundidad óptima para absorber humedad y emerger con seguridad hacia la superficie, lo que les otorga ventajas clave para la supervivencia.

Implicancias y proyección de la investigación

La investigación se inspiró en precedentes de la década de 1980 sobre la intensidad del sonido de la lluvia en el agua, considerados por el profesor para indagar si tales presiones serían suficientes para activar las semillas. El equipo proyecta ampliar la línea de experimentación para evaluar la reacción de otros tipos de semillas y analizar el impacto de diferentes sonidos naturales y vibraciones, como las generadas por el viento.

“Nuestro estudio ha mostrado que esos mismos mecanismos brindan a las semillas la capacidad de detectar profundidades de inmersión ventajosas para su supervivencia al captar el sonido de la lluvia”, señaló el coautor. Además, destacó que este hallazgo otorga nuevo sentido a la cuarta microestación japonesa, ya que “la lluvia que cae despierta la tierra”.