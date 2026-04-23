El golazo de taco en el minuto 119 que definió el pasaje a la final de la Copa de Alemania

Tiago Tomás marcó un golazo de taco que le permitió a los Suabos llegar a la última instancia de la Copa Alemania

Un desenlace inesperado sacudió la noche en el Mercedes-Benz Arena cuando Tiago Tomás, con un taco a falta de un minuto para el final de la prórroga, selló el pase del Stuttgart a la final de la Copa de Alemania ante el Friburgo. El gol, producto de una jugada rápida por la banda derecha y un centro preciso de Bouanani, terminó con el estadio en euforia y desató una celebración monumental entre hinchas y jugadores, que corrieron hacia la tribuna agitando camisetas y banderas.

El partido, que se mantuvo igualado tras 120 minutos de esfuerzo, parecía destinado a decidirse en los penales. Sin embargo, la aparición del delantero portugués alteró el destino de ambos equipos, dejando al Friburgo sin recompensa y permitiendo que los Suabos sigan soñando con renovar su título en Berlín. El tanto de Tomás no solo evitó la lotería desde los doce pasos, sino que también se convirtió en el momento más recordado de la noche por la plasticidad y la audacia del remate.

Tiago Tomas celebró tras anotar el gol de la victoria de Stuttgart ante Friburgo en las semifinales de la Copa de Alemania (Tom Weller/dpa vía AP)

La semifinal había arrancado con un Friburgo dominante, que generó las primeras amenazas. Fue Maximilian Eggestein quien abrió el marcador tras aprovechar un cabezazo de Matthias Ginter en un córner. El Stuttgart, lejos de resignarse, buscó el empate antes del descanso con varias ocasiones claras, aunque sin éxito inmediato.

Al regresar del vestuario, el Stuttgart intensificó su presión y generó peligro constante. Durante buena parte del segundo tiempo, la defensa local sostuvo el resultado y encontró un premio a 20 minutos del final. En una contra veloz, Bilal El Khannouss asistió a Deniz Undav, quien definió con precisión para igualar el marcador y renovar la esperanza de los Suabos.

El taco del delantero portugués que llevó al Stuttgart a una nueva final (REUTERS/Heiko Becker)

El empate abrió el partido, pero ninguno de los dos equipos consiguió desnivelar antes del tiempo reglamentario. La prórroga mantuvo la tensión y el ritmo, con ambos conjuntos conscientes de lo que estaba en juego. Cuando el reloj marcaba el minuto 119 y los penales parecían inevitables, la irrupción de Tomás determinó el desenlace.

La victoria permitió al Stuttgart acceder nuevamente a la final de la Copa de Alemania, que se disputará el 23 de mayo en el Olímpico de Berlín. El rival será el Bayern de Múnich, que superó al Bayer Leverkusen en la otra semifinal con un triunfo por 2-0 gracias a los goles de Harry Kane y Luis Díaz. El equipo bávaro llega a la definición tras asegurar la Bundesliga y mantener vivo el objetivo del triplete, con la posibilidad de sumar la Copa de Alemania y avanzar a la final de la Champions League.

El Stuttgart se medirá ante el Bayern de Múnich por el título el 23 de mayo (REUTERS/Heiko Becker)

En la historia del torneo, será la tercera vez que Stuttgart y Bayern se enfrenten en una final. En las dos ocasiones anteriores, en las temporadas 1985-86 y 2012-13, el equipo muniqués se quedó con el trofeo. La cita del próximo mes representa la octava final de Copa para los Suabos, que suman hasta ahora cuatro títulos en la competencia. El Friburgo, en cambio, continúa sin sumar trofeos en su palmarés. Tras haber llegado a una sola definición en su historia, el conjunto se despide de esta edición dejando la sensación de haber estado cerca, pero sin el premio mayor.

Lo ocurrido en el Mercedes-Benz Arena resume la esencia del fútbol de copa con incertidumbre, emoción y la capacidad de un solo instante para definir el destino de un equipo. Stuttgart defenderá el título en Berlín, mientras los bávaros buscarán ampliar su hegemonía en el torneo. El encuentro reeditado en la Supercopa de la temporada, que ganó el Bayern por 2-1, suma ahora un nuevo capítulo en la rivalidad entre ambos clubes.