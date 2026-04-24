Se incendió un tradicional mercado en Mendoza y quedaron dos puestos destruidos

Bomberos y policías trabajan en los pasillos internos del Mercado Cooperativo del Este de Guaymallén

La noche del miércoles estuvo marcada por una intensa actividad en uno de los puntos neurálgicos de Guaymallén, en la provincia de Mendoza. Un incidente inesperado irrumpió en la rutina y alteró la dinámica habitual del Mercado Cooperativo del Este, dejando secuelas en la infraestructura y en los comerciantes. La magnitud del hecho obligó a una movilización inmediata de los servicios de emergencia y generó un despliegue inusual en el predio ubicado sobre la lateral sur de la Ruta Nacional 7.

Según informaron fuentes policiales al medio regional El Sol, cerca de las 23:30 comenzaron a recibirse llamados al 911 que alertaban sobre un incendio dentro del Mercado Cooperativo del Este.

En cuestión de minutos, personal policial y las dotaciones de Bomberos Voluntarios de Guaymallén y del Cuartel Central se hicieron presentes en el lugar. Al arribar, constataron la presencia de fuego en los pasillos internos del predio.

Las tareas de extinción y enfriamiento se extendieron durante la madrugada. Los equipos de bomberos lograron contener el avance de las llamas y evitar que el incendio se propagara a otras áreas del mercado.

El fuego afectó dos casillas identificadas como los puestos 183 y 184 en el Mercado Cooperativo del Este

Las primeras pericias señalaron que el foco ígneo se originó en las cámaras de refrigeración, afectando de manera directa dos casillas identificadas con los números 183 y 184. Como resultado, se registraron pérdidas de mercadería y daños considerables en una cámara de frío.

Durante la intervención, dos personas debieron ser asistidas por el personal de emergencia, sin que se reportaran situaciones de mayor gravedad. En paralelo, los equipos técnicos realizaron pericias para determinar el origen preciso del siniestro y establecer el impacto final sobre los bienes afectados. La Oficina Fiscal de Jurisdicción tomó intervención en el caso para avanzar con las actuaciones correspondientes.

El episodio dejó una marca en el normal funcionamiento del Mercado Cooperativo del Este, que en la noche del miércoles se vio alterado por la rápida propagación del fuego en un sector sensible de su estructura. Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer los motivos que desencadenaron el incendio y evaluar el alcance de las pérdidas registradas.

Incendio fatal en Belgrano: hallaron a una persona carbonizada en un departamento

El video muestra la cobertura de un evento nocturno. Se observan bomberos equipados con uniformes de protección y cascos. Mangueras amarillas y rojas se extienden sobre el asfalto mojado de una calle. Luces de vehículos de emergencia, rojas y azules, son visibles a la distancia. Varios bomberos operan en la vía pública frente a edificios de distintas alturas. Un coche de color azul oscuro se estaciona en la calle. Las imágenes documentan una intervención de emergencia en el barrio de Belgrano.

Una persona murió esta mañana durante un incendio en los pisos superiores de un edificio ubicado sobre la calle Moldes, entre Zabala y Virrey Loreto, en el barrio de Belgrano. Al controlar las llamas, equipos de Bomberos de la Ciudad, SAME y Policía Científica hallaron restos carbonizados en el lugar.

Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires a Infobae, el incendio comenzó en el octavo y último piso de un inmueble residencial de Belgrano, una de las zonas más densamente pobladas de la Ciudad de Buenos Aires. Al recibir el llamado de emergencia, dotaciones de Bomberos de la Ciudad se desplazaron rápidamente hacia la dirección señalada y accedieron a la zona afectada, donde se concentraba el fuego.

Mientras el cuerpo de Bomberos combatía el foco de las llamas con una línea de 38 milímetros, hallaron los restos de una persona carbonizada. Se estableció que la víctima, un hombre de 77 años, era el residente y, de las primeras pericias visuales, se observó un orificio de bala en la sien. También se halló el arma.

El operativo contó con la colaboración de la Policía Científica, que trabaja en el lugar para iniciar las pericias y determinar las causas del incendio.

Las autoridades mantienen acordonada la cuadra de Moldes, entre Zabala y Virrey Loreto, para facilitar las tareas de investigación y evitar riesgos a los transeúntes y residentes, lo que genera problemas en el tránsito. Interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 40 a cargo de la Dra. Sagasta, Secretaría del Dr. Androvetto.