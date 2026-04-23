Liderazgo, equidad y tecnología: este es el evento clave para el desarrollo urbano 2026

Innovación digital y turismo se entrelazan en el desarrollo urbano de Puebla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En América Latina, la vida urbana se ha convertido en el motor de la transformación social y económica, con más del 80% de la población residiendo en zonas urbanas. La complejidad de las ciudades crece, al igual que la necesidad de buscar nuevas respuestas para garantizar una mejor calidad de vida, entornos sostenibles y nuevas oportunidades.

Bajo el lema “Innovación Urbana, Prosperidad Compartida”, una de las citas más relevantes del calendario internacional vuelve a colocar a Puebla como epicentro de la conversación sobre el futuro de la región.

Durante tres jornadas, del 2 al 4 de junio de 2026, líderes globales, responsables de políticas públicas, representantes de organismos internacionales, académicos, empresas y sociedad civil convergerán en el Smart City Expo LATAM Congress (SCELC), un espacio diseñado para el intercambio de ideas y la construcción de alianzas.

Cooperación internacional y alianzas estratégicas para el desarrollo urbano

La cooperación internacional impulsa la gestión inteligente de las ciudades. (Cortesía Smart City)

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es el fortalecimiento de la cooperación internacional, reflejado en la participación inédita del Gobierno de Estados Unidos a través del United States Department of State. Esta colaboración permitirá acercar herramientas de innovación, tecnología y soluciones financieras a gobiernos locales y empresas de la región, fomentando el desarrollo de proyectos urbanos sostenibles y conectados.

El evento servirá como plataforma para la segunda edición del Encuentro Nacional de Alcaldes por la Innovación y la Prosperidad Compartida, impulsado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). Más de 300 presidentes municipales compartirán experiencias, establecerán alianzas y fortalecerán la gestión inteligente de sus ciudades. Según Fabiola Vega, directora del congreso, “esta edición refrenda el compromiso de generar un espacio donde convergen gobierno, iniciativa privada, academia y sociedad civil, con el objetivo de impulsar soluciones reales que mejoren la vida en las ciudades”.

El papel de Puebla como sede del Smart City Expo LATAM Congress se refuerza con la visión de Juan Pablo Cisneros Madrid, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Puebla, quien subrayó la oportunidad para la generación de inversión, empleo y desarrollo económico.

“Las ciudades inteligentes representan oportunidades clave para impulsar la competitividad, la productividad y la generación de empleos de calidad”, afirmó Cisneros Madrid.

Voces globales y una agenda de alto impacto

La edición 2026 contará con la presencia de figuras de reconocimiento internacional, entre las que destaca la líder indígena y activista guatemalteca, Rigoberta Menchú, galardonada con el Premio Nobel de la Paz. A ella se suma Oso Trava, conferencista e inversionista, referente del emprendimiento en habla hispana. La participación de ambos fortalecerá la conversación sobre liderazgo, innovación, prosperidad y transformación social.

Referentes globales se reúnen para debatir el futuro de América Latina. (Cortesía Smart City)

Durante el congreso, más de 1.000 ciudades estarán representadas, junto a más de 300 alcaldes, 220 empresas y organizaciones, 320 ponentes y un público estimado de 8.500 asistentes, en un espacio de más de 15.000 metros cuadrados. La agenda se estructurará en cinco ejes estratégicos: innovación digital, sociedad equitativa, entorno sostenible, prosperidad económica y movilidad urbana.

Instituciones internacionales de primer orden, como ONU Habitat, ONU Mujeres, RECI, METROPOLIS y World Ocean Council, enriquecerán los debates. También se sumarán asociaciones como AALMAC, ANAC, Ciudades Capitales, CAF, ICLEI, FIDEGOC, y la Red Nacional de DIFs Municipales. Una mención especial merece la participación del MIT Senseable City Lab, referente mundial en innovación urbana, y de universidades como BUAP, UDLAP y UPAEP.

La presencia de empresas tecnológicas y de soluciones urbanas como Jimumex, Leotek, Argeomática, Greenmetrics, Grupo Airis, Hemusa Tech Solutions, Miovisión, Relojes Olvera, Thinksafe, Transcom y Zitycard garantiza una oferta robusta de experiencias y casos de éxito. El encuentro será también escenario de los LATAM Smart City Awards, que reconocen a los proyectos más innovadores de la región.

(Cortesía Smart City)

La Secretaría de Desarrollo Turístico del Estado de Puebla, encabezada por Carla López Malo, destacó el potencial del congreso para definir el rumbo de las ciudades en América Latina.

Puebla se consolida así como un destino estratégico, mostrando su capacidad, talento e infraestructura, y posicionándose como un referente internacional en desarrollo, hospitalidad e innovación. Para conocer el programa completo, invitados y oportunidades de participación, se invita a los interesados a consultar el sitio oficial del evento: www.smartcityexpolatam.com