Tecno

Investigadores alemanes desarrollan paneles solares que imitan los tejados

El método, desarrollado en el Instituto Fraunhofer ISE, conserva hasta el 95% de la potencia original del panel

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Vista de un techo de tejas de arcilla curvas de color rojizo-marrón con una chimenea a la derecha, bajo un cielo azul claro. Un canalón oscuro corre a lo largo del borde inferior del tejado.
La tecnología ShadeCut permite que los paneles solares simulen tejas y otros elementos arquitectónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de investigadores del Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar (ISE) de Friburgo, Alemania, ha desarrollado una tecnología innovadora que permite a los paneles solares imitar el aspecto de las tejas y otros elementos arquitectónicos. Esta técnica, denominada ShadeCut, busca integrar los módulos fotovoltaicos de forma más armónica en los edificios, ampliando el atractivo estético de la energía solar, especialmente en entornos urbanos y zonas históricas.

El método permite crear patrones visuales complejos sobre los módulos fotovoltaicos, conservando alrededor del 95 % de la potencia original del panel sin recubrimiento. Esta innovación se basa en la tecnología MorphoColor, un recubrimiento bioinspirado que simula los colores vivos y cambiantes de las alas de la mariposa Morpho, logrando colores intensos y estables mediante estructuras microscópicas.

A diferencia de los pigmentos tradicionales, MorphoColor utiliza estructuras fotónicas en 3D para manipular la luz y generar color. Sobre esta base, ShadeCut emplea películas especiales con recortes transparentes y patrones, que pueden parecerse a tejas, ladrillos o incluso incluir logotipos y gráficos personalizados. El resultado son paneles solares capaces de mimetizarse con la arquitectura del edificio o destacar con diseños únicos.

Panel solar - tejado
Una lámina de los nuevos paneles solares que imitan tejados. (Fraunhofer ISE)

Integración estética y funcionalidad

La integración visual de los paneles solares en edificios ha sido uno de los grandes desafíos del sector fotovoltaico, en parte por la resistencia a instalar módulos tradicionales de color negro o azul en zonas donde se prioriza el diseño o la conservación histórica. ShadeCut permite, por ejemplo, que los paneles solares pasen desapercibidos en tejados de casas patrimoniales o se conviertan en parte del diseño de fachadas y barandillas.

Martin Heinrich, jefe de grupo para encapsulado e integración de sistemas fotovoltaicos en el Fraunhofer ISE, explicó que la combinación de recubrimientos MorphoColor y el corte de patrones mediante láser o sistemas CAD permite una personalización sin precedentes en el sector. “Los módulos ShadeCut pueden imitar la mampostería o las tejas y combinarse con los colores del entorno. También es posible incorporar logotipos o patrones personalizados”, señaló.

Eficiencia sin sacrificar diseño

Uno de los principales retos al modificar el aspecto de los paneles solares es evitar la pérdida de eficiencia. Según los investigadores, los recubrimientos MorphoColor han superado incluso a su modelo biológico, logrando que los paneles mantengan aproximadamente el 95 % de su potencia, cifra superior a otras soluciones estéticas disponibles en el mercado. Pruebas independientes respaldan este rendimiento, lo que posiciona a ShadeCut como una opción viable para proyectos donde la estética es tan importante como la eficiencia energética.

Vista frontal de una casa blanca con techo de tejas rojas y un jardín con rosas rosadas, iluminada por el atardecer dorado en el fondo montañoso.
Los nuevos paneles pueden personalizarse para integrarse en fachadas, tejados o barandillas de edificios históricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología es compatible con módulos fotovoltaicos y solares térmicos estándar, y puede aplicarse en distintos colores y patrones según la microestructura utilizada. Esta flexibilidad resulta clave para fomentar el uso de la energía fotovoltaica integrada en edificios (BIPV), una tendencia en crecimiento en Europa y otras regiones.

Hacia una mayor aceptación social de la energía solar

El desarrollo de paneles solares con diseños personalizados podría impulsar la adopción de la energía solar en lugares donde hasta ahora existía reticencia por motivos estéticos. Edificios en zonas históricas, proyectos arquitectónicos de alto valor patrimonial o desarrollos urbanos con estrictas normativas de diseño podrán beneficiarse de una integración visual mucho más cuidada.

Los módulos ShadeCut serán presentados oficialmente en la feria The Smarter E / Intersolar Europe 2026 en Múnich, el evento líder mundial del sector solar, que se celebrará del 23 al 25 de junio.

Barrio residencial con tejados de tejas y casas de ladrillo. Múltiples paneles solares y algunas turbinas eólicas pequeñas son visibles, rodeado de árboles bajo un cielo nublado.
La mayoría de diseños tradicionales de paneles solares no mantienen la armonía estética de los tejados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología desarrollada por el Fraunhofer ISE representa un avance significativo para la integración de la energía renovable en la arquitectura contemporánea, abriendo nuevas oportunidades para la adopción masiva de la energía solar sin sacrificar el diseño y la identidad visual de los edificios.

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