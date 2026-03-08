Elon Musk asegura que la IA hará innecesario programar y cambiará la industria antes de 2027

Elon Musk predice el fin de la programación humana: la revolución de la inteligencia artificial ya está en marcha - (REUTERS/Evelyn Hockstein/Foto de archivo)

Elon Musk ha vuelto a sacudir la industria tecnológica con una predicción contundente: en menos de un año, programar dejará de ser una tarea relevante para los humanos. Según el empresario la inteligencia artificial alcanzará tal grado de sofisticación que generará código más eficiente que las personas y permitirá desarrollar software únicamente con instrucciones en lenguaje natural.

Esta visión, presentada en una reciente reunión interna de xAI, plantea un escenario disruptivo para la profesión de programador y anticipa un cambio de paradigma en el desarrollo tecnológico global.

El mensaje de Musk cobra relevancia en un contexto donde la automatización y la inteligencia artificial ya están transformando la forma en que se concibe y ejecuta el trabajo digital.

El empresario anticipa que antes de 2027 la IA generará software desde instrucciones en lenguaje natural, impulsando un cambio radical en la profesión de programador y en la estructura de la industria tecnológica global - REUTERS/Denis Balibouse/Foto de archivo

Si se cumplen sus expectativas, antes de 2027 no solo se redefinirán los perfiles profesionales más demandados, también los procesos de innovación y la estructura de las empresas tecnológicas.

Por qué Musk predice el fin de la programación tradicional

La argumentación de Elon Musk se basa en los avances recientes de los modelos de lenguaje generativo y en el desarrollo de superordenadores dedicados a la inteligencia artificial, como el Colossus 2 impulsado por xAI. Musk sostiene que los sistemas actuales ya automatizan tareas rutinarias del desarrollo, como la escritura de funciones, la refactorización de módulos, la generación de pruebas unitarias y la detección de errores.

El siguiente paso, según el empresario, será que la IA produzca directamente archivos ejecutables optimizados, saltando el proceso de escribir código fuente en lenguajes como Python, Java o C++.

En este escenario, el trabajo del programador consistiría en formular requisitos en lenguaje natural (“desarrolla un CRM con estas funciones” o “crea un videojuego con estas reglas”) y recibir como resultado un archivo listo para instalar y utilizar.

La visión disruptiva plantea un perfil profesional más estratégico y multidisciplinario, donde la colaboración con IA reemplazará las tareas repetitivas y exigirá nuevas competencias en tecnología y gestión - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las predicciones de Musk suelen generar debate. Aunque sus afirmaciones marcan tendencias, las fechas exactas rara vez se cumplen. Expertos del sector coinciden en que gran parte de la programación repetitiva será asumida por la inteligencia artificial, pero advierten que la transición total llevará más tiempo del que Musk anticipa.

Actualmente, ningún sistema es capaz de gestionar de forma autónoma todas las fases del desarrollo (desde la escritura hasta la auditoría y la verificación de normas de seguridad), especialmente en sectores críticos como finanzas, salud e infraestructuras.

El impacto en el perfil del desarrollador

El debate sobre el futuro de la programación no solo proviene de Musk. Ingenieros como Boris Cherny, creador de Claude Code en Anthropic, sostienen que la programación dejará de ser un campo exclusivo de especialistas. Herramientas avanzadas y agentes de IA ya permiten que empleados de áreas como producto, diseño o finanzas puedan crear soluciones, prototipos o automatizaciones sin conocimientos técnicos profundos.

Este cambio supone la transición de la figura clásica del programador a equipos multidisciplinarios donde escribir código se vuelve una habilidad tan común como manejar hojas de cálculo.

Herramientas avanzadas y agentes inteligentes democratizan el acceso al desarrollo de software, abriendo la puerta a equipos diversos y reduciendo barreras para quienes no son especialistas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La democratización de la programación, facilitada por la IA, reducirá barreras de entrada y exigirá a los profesionales enfocarse en aquello que la inteligencia artificial aún no puede replicar: comprender el contexto de negocio, garantizar la seguridad, interpretar regulaciones y supervisar soluciones de largo plazo.

La automatización del código no está exenta de desafíos. La amplia disponibilidad de herramientas de IA puede facilitar la creación de software malicioso o la explotación de vulnerabilidades, lo que obliga a reforzar los estándares de seguridad y vigilancia antes de lanzar sistemas avanzados. En empresas como Anthropic, la evolución de los modelos hacia sistemas capaces de auto-mejorarse plantea la necesidad de regulaciones y mecanismos de control más robustos.

Además, la automatización llega también a sectores como salud, logística, análisis de datos o atención al cliente, generando desafíos en equidad, transparencia y acceso a la tecnología. La educación y la formación profesional deberán adaptarse para preparar a los trabajadores ante un futuro donde la colaboración con sistemas inteligentes será la norma.

La visión de Musk, aunque polémica, impulsa la discusión sobre el alcance real de la inteligencia artificial en la industria tecnológica. Más allá de las fechas concretas, la tendencia es clara: el futuro de la programación será más colaborativo, transversal y dependiente de la integración entre humanos e IA.