Estas son las partes más sucias de un crucero y donde existe mayor riesgo de contraer enfermedades

El repunte de la industria de cruceros volvió a poner en foco el riesgo de contagio en barcos, según advirtieron autoridades sanitarias y nuevos reportes sobre brotes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El repunte de la industria de cruceros ha puesto en primer plano los riesgos de contagio en ciertas áreas de los barcos, advirtieron autoridades sanitarias este mes. La advertencia aplica a millones de personas que viajan en crucero cada año, especialmente en temporada alta. La información surge tras la publicación de nuevos reportes sobre brotes de enfermedades en cruceros internacionales.

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las zonas donde se concentra la mayor cantidad de gérmenes incluyen bufés, casinos, ascensores y baños públicos. El organismo estadounidense remarca que miles de pasajeros comparten espacios reducidos, lo que facilita la transmisión de patógenos. Travel + Leisure informó que, aunque las navieras cumplen inspecciones periódicas y protocolos de limpieza, el contacto constante con superficies compartidas mantiene el riesgo elevado.

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El CDC y varias universidades estadounidenses reconocen que el norovirus y los virus respiratorios como la gripe y la COVID-19 representan las mayores amenazas sanitarias para quienes eligen los cruceros como opción vacacional. En su reporte más reciente, el organismo subraya que los estrictos protocolos de limpieza no son suficientes si los pasajeros no cumplen pautas de higiene personal.

¿Cuáles son las partes más sucias de un crucero?

De acuerdo con el CDC y expertos citados por Travel + Leisure, las siguientes áreas concentran la mayor cantidad de gérmenes y representan riesgo de transmisión de enfermedades:

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Bufés y estaciones de bebidas de autoservicio: Los utensilios compartidos y los dispensadores de bebidas son manipulados cientos de veces por día. Según Deborah Director, asesora de viajes, “las estaciones de lavado de manos en los bufés han mejorado la higiene, aunque el contacto frecuente sigue siendo un desafío”. El CDC recomienda el uso de desinfectante de manos después de utilizar los utensilios. Baños públicos: Ubicados en zonas de alto tránsito como restaurantes, teatros y piscinas, los baños públicos ven un flujo continuo de pasajeros. Las superficies como grifos, cerraduras y manijas de puertas se tocan de forma constante. La limpieza es regular, pero el CDC aconseja a los pasajeros usar papel para abrir puertas y evitar los baños más concurridos tras eventos o comidas, según Travel + Leisure. Piscinas, jacuzzis y terrazas: El contacto de pies descalzos o manos mojadas con barandas y tumbonas aumenta el riesgo de infecciones cutáneas. El CDC recomienda usar calzado acuático y ducharse después de utilizar las instalaciones para reducir la exposición a hongos. Pasamanos, botones de ascensores y manijas: Estas superficies se tocan miles de veces por día. El CDC define estos puntos como “zonas de transición” y subraya la importancia de lavarse las manos después de tocarlas. Los expertos aconsejan portar toallitas desinfectantes durante los desplazamientos por el barco. Máquinas tragamonedas y fichas de casino: Los casinos permanecen abiertos durante muchas horas y concentran una alta rotación de personas. Las máquinas, las cartas y las fichas pasan de mano en mano. “El botón del premio mayor puede no ser lo único que comparten los pasajeros”, señala Travel + Leisure. Se recomienda utilizar desinfectante de manos tras manipular estos objetos y evitar tocar la cara antes de lavarse. Camarotes: Aunque no son la zona con más gérmenes, los camarotes están asociados a brotes de norovirus, según el CDC. Factores como ventilación limitada y contacto prolongado con superficies aumentan el riesgo de transmisión. El infectólogo Peter Chin-Hong, de la Universidad de California en San Francisco, recomendó limpiar superficies del camarote al llegar y solicitar cambio de habitación en caso de enfermedad de algún ocupante.

El CDC identificó bufés, casinos, ascensores y baños públicos como las zonas del crucero con mayor concentración de gérmenes por el uso compartido de superficies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué enfermedades se transmiten con mayor frecuencia en un crucero?

El norovirus destaca como el principal agente responsable de brotes gastrointestinales en cruceros, según el CDC. Se transmite por contacto con superficies contaminadas o consumo de alimentos y agua inseguros. “Las enfermedades pueden propagarse a través de alimentos o agua contaminados, o de persona a persona”, afirmó Jason Lefevre, portavoz del CDC, en declaraciones recogidas por Travel + Leisure.

Los virus respiratorios también representan una amenaza importante. El SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, y la influenza se diseminan con rapidez en espacios cerrados y en presencia de muchas personas. Chin-Hong destacó que “las enfermedades respiratorias son tan importantes (y a menudo más importantes) que las gastrointestinales en un crucero”, y recomendó mantener vacunas al día antes de embarcar.

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¿Qué dice el CDC sobre la limpieza y el control sanitario en cruceros?

El Programa de Saneamiento de Buques del CDC establece controles obligatorios para todas las navieras que operan en puertos de Estados Unidos. Las inspecciones abarcan cocinas, áreas públicas y sistemas de agua. De acuerdo con el organismo, los estándares incluyen limpieza frecuente de superficies, control de calidad del agua y capacitación del personal en prácticas de higiene.

Las navieras han reforzado la instalación de estaciones de lavado de manos, distribución de desinfectante y formación de la tripulación en procedimientos de limpieza. El CDC actualiza periódicamente los protocolos en función de nuevos brotes y hallazgos científicos.

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El norovirus, la gripe y la COVID-19 figuran entre las principales amenazas sanitarias en cruceros, de acuerdo con el CDC y universidades de Estados Unidos. (Charles D. Humphrey/U.S. Centers for Disease Control)

¿Cómo reducir el riesgo de enfermar en un crucero?

El CDC y los profesionales de la salud recomiendan a quienes viajan en crucero:

Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos en varias ocasiones al día, especialmente después de usar el baño y antes de comer.

Usar desinfectante de manos entre lavados, aunque aclaran que no sustituye el lavado con agua y jabón contra el norovirus.

Utilizar barreras, como toallas de papel, para tocar manijas y botones de ascensor.

Limpiar las superficies del camarote al inicio del viaje, especialmente controles remotos y teléfonos.

Evitar compartir botellas, vasos o utensilios.

Mantenerse hidratado y descansar adecuadamente para fortalecer el sistema inmunológico.

El CDC aclara que el desinfectante a base de alcohol es menos efectivo contra el norovirus, por lo que el lavado de manos con agua y jabón es prioritario. “Una de las formas más eficaces para prevenir enfermedades es lavarse las manos con frecuencia”, afirmó Peter Chin-Hong, en declaraciones recogidas por Travel + Leisure.

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¿Qué hacen las compañías de cruceros para proteger a los pasajeros?

Las empresas del sector han reforzado sus protocolos sanitarios tras la pandemia, en línea con las recomendaciones del CDC y otras autoridades internacionales. Los cruceros cuentan con estaciones de desinfección en zonas clave, señalización para fomentar buenos hábitos y personal capacitado para recordar la importancia de la higiene.

Las inspecciones de la CDC son periódicas y pueden derivar en sanciones o suspensión de operaciones en caso de incumplimientos graves. Las compañías informan a los pasajeros sobre las medidas vigentes y facilitan recursos para reportar síntomas o solicitar asistencia médica a bordo.

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El CDC recomienda lavarse las manos con agua y jabón, limpiar superficies del camarote y evitar compartir utensilios para reducir el riesgo de enfermar en un crucero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tienen estas medidas en los viajeros?

Según el CDC, la vigilancia activa y la colaboración entre pasajeros, tripulación y autoridades sanitarias ha permitido reducir la incidencia de brotes en cruceros respecto a años previos a la pandemia. La industria reporta un descenso en el número de casos de enfermedades transmitidas en estos entornos, aunque los expertos insisten en la importancia de mantener la prevención.

El cumplimiento de las recomendaciones oficiales y la atención a las zonas de mayor riesgo permiten a los pasajeros minimizar las probabilidades de contagio. Las navieras continúan adaptando sus protocolos según la evolución de los agentes patógenos y las directrices del CDC.

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