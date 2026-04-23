Bill Gates advirtió que “no hay límite para la inteligencia artificial ni para la capacidad de los robots”

Bill Gates es optimista alrededor del avance de la IA pero señala que se deben tomar varias medidas. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse)

Bill Gates, presentó en su blog una visión sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA). En su análisis, sostiene que no existe un límite para la inteligencia artificial ni para la capacidad de los robots, anticipando una transformación social sin precedentes.

El empresario estadounidense aseguró que la IA superará los niveles humanos y que los avances tecnológicos no se estancarán antes de alcanzar ese umbral.

Según el creador de Microsoft, la humanidad debe prepararse para gestionar riesgos inéditos y aprovechar el potencial de esta tecnología disruptiva, que, en sus palabras, “será la que más transformará la sociedad”.

Qué probabilidad hay de que la inteligencia artificial supere a los humanos

Gates sostuvo que la IA avanzará más allá de las capacidades humanas y será la innovación más influyente de la historia reciente. (Foto: REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo)

En el texto publicado en su blog, Gates afirmó que la inteligencia artificial está destinada a transformar radicalmente la vida cotidiana y las estructuras sociales.

“De todas las creaciones humanas, la IA será la que más transformará la sociedad. Ayudará a resolver muchos de nuestros problemas actuales, al tiempo que planteará nuevos desafíos muy diferentes a los de las innovaciones del pasado”, escribió el empresario.

Gates advirtió sobre el error de subestimar el progreso de la tecnología, señalando que “cuando los expertos en IA predicen que la IA general o los robots totalmente humanoides llegarán pronto y luego no se cumplen esos plazos, se crea la impresión de que estas cosas nunca sucederán”.

De acuerdo con el empresario, “no hay límite para la inteligencia artificial ni para la capacidad de los robots, y creo que los avances no se estancarán antes de superar los niveles humanos”.

Cuáles son los grandes riesgos que puede experimentar la sociedad en el futuro

El uso malintencionado de la IA es uno de los peligros identificados por Gates. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El multimillonario identificó dos amenazas para los próximos años. “Los dos grandes desafíos de la próxima década son el uso indebido de la IA por parte de actores malintencionados y la disrupción del mercado laboral. Ambos son riesgos reales que debemos gestionar mejor”.

En su opinión, la clave estará en el desarrollo, la regulación y la implementación responsable de la tecnología. En el plano de la seguridad, Gates recordó su advertencia previa sobre pandemias y la falta de preparación global, y la comparó con los desafíos actuales que plantea la IA.

“En 2015, di una charla TED advirtiendo que el mundo no estaba preparado para afrontar una pandemia. Si nos hubiéramos preparado adecuadamente para la pandemia de COVID-19, el sufrimiento humano habría sido mucho menor, dijo Gates.

El filántropo agregó: “Hoy en día, existe un riesgo aún mayor que el de una pandemia de origen natural: que un grupo no gubernamental utilice herramientas de IA de código abierto para diseñar un arma de bioterrorismo”.

Cómo podría impactar la IA en el empleo y la economía global, según Bill Gates

La automatización y la eficiencia que aporta la IA podrían transformar la demanda de profesiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto al empleo, Gates manifestó su preocupación por la velocidad con la que la IA podría modificar el mercado laboral. “Las capacidades de la IA nos permitirán producir muchos más bienes y servicios con menos mano de obra”, dijo.

Asimismo, afirmó que “desde un punto de vista matemático, deberíamos poder distribuir estas nuevas capacidades de forma que beneficien a todos”. El empresario planteó la posibilidad de reducir la jornada laboral o limitar el uso de la IA en determinadas áreas, dependiendo de las decisiones sociales y políticas.

Según Gates, el impacto de la IA en el empleo es complejo y difícil de anticipar, pero el ritmo de mejora ya es suficiente para revolucionar sectores como el desarrollo de software.

“A veces, cuando una tecnología revolucionaria mejora rápidamente, impulsa una mayor demanda a menor costo y, al enriquecer el mundo, aumenta la demanda en otros sectores. La IA duplica la eficiencia de los desarrolladores de software, lo que abarata la programación y, al mismo tiempo, genera elasticidad en la demanda de código”, aseguró el empresario.

Cuándo se sentirán los cambios en el mercado laboral provocados por la IA

Bill Gates dijo que el impacto de la inteligencia artificial en el empleo ya es visible y se intensificará durante los próximos cinco años. (Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq)

En cuanto al impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo, Gates aseguró: “Ya estamos empezando a ver el impacto de la IA en el mercado laboral, y creo que este impacto se intensificará en los próximos cinco años”.

El empresario sugirió que la sociedad debe utilizar el presente para prepararse, debatiendo las políticas más eficaces para distribuir la riqueza y proteger el papel social del trabajo.

Al respecto, dijo: “Incluso si la transición se prolonga más de lo previsto, deberíamos aprovechar el año 2026 para prepararnos para estos cambios, incluyendo qué políticas contribuirán mejor a distribuir la riqueza y a abordar el importante papel que desempeñan los empleos en nuestra sociedad”.