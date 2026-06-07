El primer parte médico de Eriksen tras su nuevo colapso: la revelación del doctor de Dinamarca que lo atendió en el campo de juego

Christian Eriksen se desplomó otra vez en pleno partido —esta vez durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania en Odense— y el encuentro fue suspendido de inmediato. El mediocampista de 34 años, que juega en el Wolfsburgo alemán, se llevó las manos al pecho y cayó al césped en el minuto 65, ante la desesperación de sus compañeros y de los rivales. Fue atendido sobre el terreno de juego y retirado consciente en camilla.

El médico de la selección danesa, Morten Boesen, emitió un comunicado oficial que trajo alivio al mundo del fútbol. “Christian está bien y abandonó el campo por sus propios medios. Por lo que pude ver, el marcapasos respondió como debía. Perdió el conocimiento brevemente, pero lo recuperó muy rápido y pudimos comunicarnos con él de inmediato“, escribió el profesional en las redes sociales de la federación. Boesen agregó que el jugador será sometido a estudios en el hospital para determinar qué provocó el episodio, y cerró su mensaje con una frase que condensó el alivio colectivo: “Pero Christian está bien y me pidió que les enviara sus saludos a todos los jugadores y que les dijera que se encontraba bien“.

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Esa última oración del médico —la imagen de Eriksen, recién recuperado del desmayo, preocupándose por sus compañeros— fue la que más impacto tuvo entre quienes siguieron el episodio en tiempo real.

Según informó la Federación Danesa de Fútbol (FDF), el jugador estaba “consciente y relativamente bien, dadas las circunstancias” al momento de su traslado al centro asistencial. El dispositivo que lleva implantado en el cuerpo —un Desfibrilador Automático Implantable (DAI)— funcionó ante la emergencia, tal como confirmó Boesen en su comunicado. De acuerdo con las fuentes que cubrieron el partido, Eriksen incluso logró reincorporarse con ayuda antes de ser subido a la ambulancia.

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El episodio reactivó de forma inevitable la memoria del 12 de junio de 2021, cuando Eriksen sufrió un paro cardíaco durante el partido entre Dinamarca y Finlandia por la Eurocopa, ante la mirada atónita del mundo. En aquella oportunidad, debió ser reanimado sobre el césped con reanimación cardiopulmonar (RCP) y un desfibrilador externo automático (DEA). Días después, los médicos le recomendaron la implantación del DAI y Eriksen aceptó el procedimiento. Como la normativa sanitaria del fútbol italiano prohíbe competir profesionalmente con ese dispositivo, rescindió su contrato con el Inter de Milán en diciembre de ese año. Meses más tarde, en enero de 2022, firmó con el Brentford de la Premier League y volvió a los campos en febrero, ante el Newcastle United.

Christian Eriksen de Dinamarca sale al campo antes del partido en el que luego colapsó (Amstrup/Ritzau Scanpix vía REUTERS)

El propio Eriksen había reconocido públicamente en aquel entonces: “Estuve muerto cinco minutos”. Desde esa confesión, su regreso al fútbol de élite fue seguido con atención y admiración. Jugó en el Brentford, luego en el Manchester United, y esta temporada llegó al Wolfsburgo, club que descendió de la Bundesliga.

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La reacción de sus compañeros en Odense también quedó registrada. El capitán Pierre-Emile Højbjerg afirmó que los jugadores y el público mostraron “un gran respeto” ante la situación. “Me giré y vi que Christian se dirigía al suelo. La respuesta fue rápida, respetuosa y cuidadosa. Un gran reconocimiento a quienes lo atendieron”, indicó. El entrenador Brian Riemer, quien también dirigió a Eriksen en el Brentford, fue más personal: “Me siento vacío. Tengo muchas ganas de verlo. Es una persona que ha significado mucho para mí“, expresó.

La FDF confirmó que el partido quedó suspendido de forma definitiva. Eriksen permanecía internado bajo observación médica a la espera de los resultados de los exámenes que determinarán las causas del nuevo episodio.

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