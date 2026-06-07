Honduras

Honduras: Mujer muere presuntamente a manos de su pareja

Un nuevo hecho de violencia contra la mujer conmocionó al departamento de Gracias a Dios. El sospechoso, resultó gravemente herido.

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Infografía sobre violencia contra mujeres en Honduras 2026. Muestra un mapa del país con una mujer llorando y cadenas rotas, junto a estadísticas clave.
Honduras registró más de 100 muertes violentas de mujeres y posibles feminicidios, además de miles de denuncias por violencia doméstica y maltrato familiar, entre enero y abril de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer murió en Kaukira, Gracias a Dios, y las autoridades investigan si se trató de un presunto feminicidio cometido por su pareja, identificado de forma preliminar como Alexis Fuentes. El hombre fue golpeado por familiares de la víctima tras el hecho y, según la Policía, seguía con vida cuando fue auxiliado.

De acuerdo con la información inicial, Fuentes habría sido retenido por familiares de la víctima luego del crimen. Según versiones preliminares, los parientes lo golpearon tras conocer lo sucedido.

En un primer momento circularon versiones sobre su supuesto fallecimiento. Agentes policiales que acudieron al lugar aclararon que Fuentes aún se encontraba con vida cuando fue auxiliado, aunque presentaba lesiones de gravedad por la golpiza.

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Investigación del caso

Las autoridades policiales iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la muerte de la mujer, determinar si se trata de un caso de feminicidio y establecer las responsabilidades penales derivadas tanto del crimen como de la agresión posterior contra el sospechoso.

Hasta el momento, las autoridades no revelaron la identidad de la víctima ni proporcionaron información adicional sobre el estado de salud del presunto agresor.

El OV-UNAH reporta más de 100 muertes violentas de mujeres en lo que va de 2026. (FOTO: Confidencial HN)
El OV-UNAH reporta más de 100 muertes violentas de mujeres en lo que va de 2026. (FOTO: Confidencial HN)

Este hecho ocurre en medio de la violencia que afecta a las mujeres hondureñas. Organizaciones de derechos humanos y observatorios especializados advirtieron que las muertes violentas de mujeres continúan entre las principales problemáticas sociales y de seguridad del país.

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Datos del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) indican que entre el uno de enero y el 30 de abril de 2026 se registraron más de 100 muertes violentas de mujeres y posibles feminicidios en Honduras. Además, el Sistema Nacional de Emergencia 911 informó más de 6.200 denuncias de violencia doméstica y más de 6.600 denuncias de maltrato familiar durante los primeros meses del año.

Por su parte, el OV-UNAH reportó recientemente que al menos 109 mujeres habían muerto de forma violenta durante los primeros cinco meses de 2026, lo que equivale a una mujer asesinada aproximadamente cada 33 horas en el país.

El Sistema Nacional de Emergencia 911 registró más de 6.200 denuncias de violencia doméstica y más de 6.600 denuncias de maltrato familiar en los primeros meses de 2026 en Honduras.. EFE/Gustavo Amador
El Sistema Nacional de Emergencia 911 registró más de 6.200 denuncias de violencia doméstica y más de 6.600 denuncias de maltrato familiar en los primeros meses de 2026 en Honduras.. EFE/Gustavo Amador

La directora del observatorio, Migdonia Ayestas, advirtió que muchos de estos casos presentan características asociadas a feminicidios y reflejan patrones de violencia ejercida por personas cercanas a las víctimas, incluidas parejas y exparejas.

Mujeres sin protección

Así mismo estas organizaciones alertaron que la impunidad continúa entre los principales obstáculos para combatir la violencia de género en Honduras y sostienen que una gran proporción de los casos de feminicidio no logra una sentencia condenatoria, lo que contribuye a la repetición de estos hechos.

Informes internacionales señalan que Honduras continúa registrando una de las tasas más altas de feminicidios en América Latina, pese a reducciones observadas en algunos indicadores durante los últimos años.

Este nuevo hecho ocurre en un año particularmente preocupante para Honduras. El Observatorio de la Violencia reportó que el país se acerca al centenar de muertes violentas de mujeres en menos de cinco meses de 2026.

Expertos advierten que detrás de las cifras existe una problemática estructural vinculada a la violencia doméstica, las agresiones de pareja y la falta de mecanismos efectivos de protección para mujeres en situación de riesgo.

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