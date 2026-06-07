Axel Kicillof calificó la despedida del Indio Solari como un “hito histórico”: “Fueron expresiones de amor”

El mandatario provincial calificó la jornada como un acontecimiento sin precedentes en la historia reciente de la Argentina

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó la multitudinaria despedida al Indio Solari como “un hito histórico” y estuvo presente en el Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, en Avellaneda, donde cientos de miles de fanáticos se congregaron para darle el último adiós al legendario músico que murió el viernes. El mandatario bonaerense dijo que “este acontecimiento pone al Indio y a su relación con la Argentina y con su pueblo en otro lugar”.

La jornada arrancó antes de lo previsto. Las puertas del Microestadio Gatica se abrieron una hora antes de lo planificado, ante la llegada masiva de seguidores que habían pasado la noche en las inmediaciones del predio municipal. Kicillof, que recorrió el lugar por la mañana, describió lo que vio: una fila que llegaba a Plaza Alsina y al Puente Pueyrredón, con más de 40 cuadras de espera, en un clima que calificó de “calma y paz”. “Impresionante la multitud, y además la actitud con la que se acercó tanta y tanta gente, más de cincuenta, sesenta cuadras de cola para despedirlo al Indio”, señaló en el gobernador en diálogo Radio Provincia.

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Desde el operativo, el gobernador confirmó la presencia de puestos de salud, sectores de hidratación, Defensa Civil y bomberos, además del acompañamiento de distintos cuerpos de la fuerza provincial.

Kicillof subrayó que la Policía se mantuvo a distancia de la fila, mientras que los fanáticos aplaudían al personal de emergencias cada vez que se abría el paso entre los tramos. “Lo que yo vi fueron expresiones de cariño, de amor también desgarradas, mucho de agradecimiento. La palabra que más se escuchó es gracias, y después mucho aplauso”, resumió.

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La despedida del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota convocó a cientos de miles de personas en el sur del conurbano bonaerense

Más allá del rol institucional, Kicillof habló también desde lo personal. Contó que las canciones de Carlos “Indio” Solari lo acompañaron desde que dejó la música infantil y empezó a escuchar rock nacional por su cuenta, y que la obra del músico quedó asociada a momentos privados y sentimentales de su propia vida.

Recordó en particular el último recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Estadio Único, donde el Indio participó a través de un video grabado especialmente. “Ni siquiera en aquel momento parecía que era en vivo, estaba en vivo”, dijo, y agregó que ese show lo marcó porque fue con su familia, con sus hijos, que también escuchan la música del músico fallecido.

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“Ese último cierra para mí un ciclo muy largo de presencia que se cierra hoy con su despedida, pero que abre una nueva etapa también, porque el Indio claramente no se murió”, afirmó el gobernador.

Al recibir la noticia de la muerte, Kicillof dijo que lo primero que buscó fue la canción Encuentro con un ángel amateur. “Cuando lo escuché por primera vez me conmovió muchísimo porque tenía un sabor a despedida también”, explicó. Y sobre esa misma letra, reflexionó que la frase “no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando” fue entendida por muchos como una especie de manifiesto: “Un balance y, por otro lado, dejar marcada una perseverancia, una actitud y una celebración, porque cantar era lo que él hacía”.

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Fanáticos de distintas generaciones se congregaron en paz para darle el último adiós al músico, en una jornada que el gobernador definió como histórica (indiosolarioficial.com)

Consultado sobre qué tenía de especial el Indio Solari para haber tocado el corazón de al menos tres generaciones, Kicillof apuntó a la identidad: “Hay algo que se juega en las letras, en la poética del Indio, que tiene que ver con nuestra identidad. Estamos ante alguien que expresa muy claramente una cuestión de la argentinidad”. También destacó la coherencia del artista a lo largo del tiempo: “Tanto lo que dice como lo que hace. No se da muy a menudo, y además sostenido durante tanto tiempo”.

La polémica sobre el lugar del velatorio también tuvo su espacio en la conversación. Kicillof contó que, ni bien se enteró de lo ocurrido, transmitió de inmediato la disponibilidad de cualquier predio de la provincia. “Estaba disponible cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires que la familia resolviera que era adecuado”, dijo, y añadió que la administración bonaerense decretó tres días de duelo.

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“Acá en la provincia de Buenos Aires me parece que es unánime y es en representación de la sociedad en su conjunto que se resolvió darle un respetuoso adiós”, sostuvo, sin mencionar directamente al Gobierno nacional.

Sobre el paralelismo que algunos trazaron con la muerte de Diego Maradona y, más atrás, con la despedida de Eva Perón, el gobernador no esquivó la comparación. Reconoció que lo masivo y colectivo de la jornada forma parte del ADN del propio Indio Solari, y que verlo expresado en su despedida tenía un peso particular. “Al mismo tiempo reaviva un poco lo de tomar la calle, los espacios públicos. Lo hemos hecho últimamente mucho para la resistencia, que es una palabra muy afín al arte del Indio”, señaló Kicillof, y agregó que esa confluencia “carga de fuerza y da mucha esperanza”.

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