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En un micro escolar, sin ventanas y a todo ritmo: la llamativa llegada al partido despedida de una selección que jugará el Mundial

El elenco caribeño sorprendió con la manera en que se preparó para sumarse a la cita mundialista

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El particular arribo del elenco caribeño

Un autobús de la vieja escuela. Sin vidrios en las ventanas. Música a todo volumen. La llegada del plantel de Curazao al Estadio Ergilio Hato el sábado pasado no se pareció a la de ninguna otra selección que vaya al Mundial 2026, y esa imagen resumió mejor que cualquier estadística lo que representa este equipo para su isla.

El alegre vehículo frenó frente al estadio de Willemstad y de él bajaron los jugadores que, días más tarde, se medirán ante Alemania en Houston. La música que salía por las ventanas abiertas —porque no había vidrios que la contuvieran— se mezcló con los gritos de los hinchas que esperaban afuera. No hubo protocolo. Hubo una fiesta caribeña antes de la fiesta.

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Según señalan, esta no es la primera vez que el elenco caribeño viaja de esta forma. La utilización de este tipo de micros data de 2015, momento en el que el histórico neerlandés Patrick Kluivert era entrenador del equipo.

micro curazao
La singular manera en que Curazao asiste a los estadios

Adentro, el recinto de 15.000 espectadores estaba repleto. La Ola Azul, como se conoce al combinado curazoleño, disputó su último amistoso en casa antes de viajar a Norteamérica y lo ganó 4-0 ante la vecina Aruba. Los goles llegaron todos en el segundo tiempo: Joshua Brenet a los 54 minutos, Jeremy Antonisse a los 68, Livano Comenencia a los 83 y Juninho Bacuna a los 91.

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La victoria tuvo un sabor particular. Una semana antes, el equipo había caído 4-1 ante Escocia, y el resultado ante Aruba llegó como un bálsamo. Pero el partido también fue el primero bajo el mando del técnico neerlandés Dick Advocaat desde su regreso al cargo, luego de una crisis interna que estuvo a punto de fracturar al grupo.

Advocaat, de 78 años, había asumido la conducción en enero de 2024 y guió a Curazao a la clasificación mundialista con un invicto de diez partidos —siete victorias y tres empates— en las eliminatorias de la Concacaf. En febrero renunció para atender la enfermedad de su hija y la Federación de Fútbol de Curazao (FKK) nombró en su lugar al también neerlandés Fred Rutten. Lo que siguió fue un naufragio: dos derrotas en Australia —2-0 ante China en Sídney y 1-5 ante el local en Melbourne— que encendieron el vestuario.

Los jugadores de Curazao su clasificación para el Mundial de 2026 (REUTERS/Gilbert Bellamy)
Curazao jugará su primer Mundial (REUTERS/Gilbert Bellamy)

Según el sitio Curacao Chronicles, “el cambio de entrenador se produjo tras la presión ejercida por los jugadores y el patrocinador principal, la aerolínea Corendon”. El diario neerlandés De Telegraaf, en una columna de su editor Valentijn Driessen, detalló la mecánica interna: “Se informó a los representantes de la federación del malestar existente entre los jugadores. También se utilizaron los contactos con Atilay Uslu, propietario de Corendon, y con Advocaat para forzar la ruptura con Rutten”. El presidente de la FKK, Gilbert Martina, buscó que el patrocinador convenciera al técnico de volver. Advocaat aceptó, pero con una condición: Rutten debía renunciar por su propia voluntad. Así ocurrió, y el veterano DT retomó el cargo en mayo.

De Telegraaf fue lapidario en su editorial: “El cuento de hadas futbolístico se ha convertido en un drama real. Como protagonistas, los jugadores de Curazao quizá puedan mejorar un poco la imagen de la isla en el Mundial. Sin embargo, ya no queda nada del gran espíritu de unión de la Ola Azul”. El diario también reveló que Corendon, que aporta 800.000 euros al seleccionado, tiene la intención de retirarse como patrocinador principal tras el torneo.

Advocaat prefirió no detenerse en el conflicto. “No tengo ganas de mirar atrás; todos tenemos que seguir adelante. Dejaré las conversaciones a los medios. Nos centraremos por completo en jugar al fútbol”, declaró en conferencia de prensa. Sobre los rivales del Grupo E, fue escueto: “Son buenos países, pero tenemos una oportunidad. Vamos a sumar puntos”.

El plantel tiene una base sólida en la liga Eredivisie de Países Bajos. Entre los convocados figuran Armando Obispo (PSV), Deveron Fonville (NEC), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Shurandy Sambo (Sparta), Tyrese Noslin y Tyrick Bodak (Telstar), Bacuna y Brandley Kuwas (FC Volendam). También integran el grupo el arquero Eloy Room, Riechedly Bazoer, Leandro Bacuna y Jürgen Locadia.

Con 444 km² de superficie y unos 160.000 habitantes, Curazao es el país más pequeño de la historia en clasificarse a una Copa del Mundo. El debut será el domingo 14 de junio ante Alemania. Después vendrán Ecuador el 20 de junio y Costa de Marfil el 25. Antes de todo eso, hubo un micro sin vidrios, música a todo volumen y una isla entera despidiéndose de los suyos.

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